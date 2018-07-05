Сайт Samsung раскрыл подробности о Galaxy Note 9 за месяц до начала продаж. Фото

Официально смартфон Galaxy Note 9 будет представлен только в августе, однако Samsung уже запустила страницы технической поддержки аппарата на четырех языках. Ожидается, что новое перо S-Pen впервые получит поддержку Bluetooth.

Смартфона нет, но техподдержка уже запущена

Несмотря на тот факт, что фаблет Galaxy Note 9 еще официально не анонсирован, на четырех зеркалах сайта Samsung уже появились страницы техподдержки смартфона.

На прошлой неделе компания Samsung разослала прессе приглашения на мероприятие Unpacked, которое пройдет 9 августа в Нью-Йорке и в рамках которого предположительно впервые будет официально запущен Galaxy Note 9.

В настоящее время техподдержка Galaxy Note 9, который пока что фигурирует под рабочим названием SM-N960F/DS, уже доступна на финском, датском, французском и норвежском языках.

Что мы знаем о Galaxy Note 9

Информации о технических характеристиках нового смартфона на страницах техподдержки почти нет, они лишь косвенно подтверждают, что Galaxy Note 9 фактически готов к коммерческим продажам. Впрочем, львиная доля информации о спецификациях и дизайне Galaxy Note 9 просочилась в Сеть еще раньше – благодаря различным индустриальным источникам, открытым данным регуляторов и базе данных сайта бенчмарков Geekbench.com.

Предполагаемый дизайн Galaxy Note 9

По предварительным данным, дизайн смартфона Samsung Galaxy Note 9 будет очень похож на исполнение его предшественника Note 8, но с учетом ряда улучшений, реализованных в Galaxy S9 и S9+, таких как более тонкий корпус, более узкие рамки вокруг экрана и усиленное металлическое шасси.

Ожидается, что Galaxy Note 9 получит достаточную защиту от влаги и пыли. Новинка будет поставляться с усовершенствованным пером S Pen, которое впервые получит поддержку Bluetooth. Перо, по аналогии с Note 8, будет размещаться в своем слоте в правом углу смартфона. Все изменения в дизайн Note 9 планируется внести таким образом, чтобы не увеличить его вес или габариты по сравнению с предшественником.

Новый S Pen для Note 9 с поддержкой Bluetooth

Аппаратная платформа Galaxy Note 9, по предварительным данным, будет очень похожа на Galaxy S9+: процессор Exynos 9810 или Qualcomm Snapdragon 845, оперативная память 6 ГБ, встроенная память 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ, слот под карты памяти microSD, гигабитный Wi-Fi и поддержка 4G/LTE.

Характеристики Galaxy Note 9 с сайта Geekbench.com

По некоторым данным, Galaxy Note 9 может стать первым в своей линейке с сенсором отпечатков пальцев, размещенным под дисплеем, однако эта информация еще не подтверждена. Также ожидается наличие отдельной физической кнопки для голосового ассистента Bixby, и Note 9 предположительно поступит в продажу с Bixby 2.0.

Дисплей Galaxy Note 9, по предварительным данным, будет иметь такую же диагональ и разрешение, как его предшественник: 6,3 дюйма, WQHD+, матрица S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9, однако новинка, по аналогии с S9 и S9+, получит улучшенное отображение цветов.

Предполагаемый внешний вид лицевой панели Galaxy Note 9

О камерах Galaxy Note 9 пока известно немного, но ожидается, что смартфон, как и Note 8, получит сдвоенную основную камеру. Ее ведущий сенсор 12 МП будет оснащен оптикой с переключением между двумя апертурами (f/1.5 и f/2.4), вспомогательная камера 12 МП получит объектив с 2-кратным оптическим зуммированием. Смартфон сможет снимать ускоренное видео для замедленного воспроизведения и будет поддерживать технологию AR Emoji.

Существенным образом у Galaxy Note 9 вырастет емкость аккумулятора: 3850 мАч против 3300 мАч у Note 8.

По аналогии с Note 8, который уже работает под Android 8.0 Oreo, Note 9 также будет выпущен с этой ОС, но с некоторыми усовершенствованиями – например, для расширенной поддержки пера S Pen.

О цене

В России продажи Galaxy Note 8 начались 22 сентября 2017 г., цена смартфона по предзаказу, начиналась от 69 990 руб. В США цена смартфона Galaxy Note 8 стартовала от $929.

О цене Galaxy Note 9 никакой официальной информации нет. Догадки и предположения, высказываемые сетевыми наблюдателями, пророчат более высокую цену нежели у Note 8 на старте продаж – как минимум, на $50, то есть, порядка $1000.