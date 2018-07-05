CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры

Исследовательская группа CNews Analytics подготовила новые рейтинги по физической и ИТ-инфраструктуре за 2017 г. в рамках обзора « Инженерная и ИТ-инфраструктура 2018 ». В целом, индустрия комплексных инфраструктурных проектов находится в турбулентном состоянии, что отражается на составе и показателях рейтингов. В целом, выручка от ИТ-инфраструктуры падает, а от проектов по инженерным проектам и безопасности растет, однако во всех рассмотренных сегментах есть фирмы демонстрирующий как существенный рост, так и сокращение выручки. Кроме того, меняется состав участников. Таким образом, структурное перестроение рынка оказывается не только вызовом для существующих игроков, но и возможностью для новых интеграторов.

Интерес к ИТ-«железу» падает

Совокупная выручка рейтинга CNews Infrastructure второй год подряд сокращается на 17% в рублевом исчислении: по итогам 2017 г., оборот 20 крупнейших поставщиков составил p112,3 млрд. Однако так как большая часть оборудования импортируется из-за рубежа, также следует обратить внимание на показатели в пересчете на иностранную валюту. За счет укрепления курса рубля падение в долларах США составило всего 5%.

При этом, если сравнивать с докризисным 2013 г., то оборот участников рейтинга в 2017 г. сократился на четверть в рублях и на 59% в долларах. Это свидетельствует о том, что отношение к строительству ИТ-инфраструктуры в России значительно изменилось в последние годы. Заказчики тщательнее оценивают экономическую целесообразность инвестиций и более охотно мигрируют в облачные сервисы сторонних провайдеров.



Совокупная выручка 20 участников рейтинга CNews Infrastructure по итогам 2017 г., в pмлн (1) и млн $ (2)

Источник: CNewsAnalytics, 2018

ЧМ-2018 помог бизнесу операторов

С другой стороны, ситуация с реализацией смежных проектов в области инженерных систем (кондиционирование, электропитание и т.п.) и систем физической безопасности (видеонаблюдение, СКУД, антитеррористические системы и т.п.) складывается противоположным образом. Выручка десяти крупнейших интеграторов по этому направлению выросла на 21% до p48 млрд (или на 39% до $825 млн). Это примерно в 2,5 раза меньше, чем выручка от ИТ-инфраструктуры, однако разрыв между инженерной и ИТ составляющей в комплексных проектах продолжает сокращаться. Значительнее всего вырос сегмент систем физической безопасности – на 28% до p19,9 млрд. Ключевым драйвером роста оказался чемпионат мира по футболу, для проведения которого умные систем безопасности были развернуты на стадионах, вокзалах, в аэропортах, фан-зонах и других общественных местах.

Существенный рост также продемонстрировал сегмент строительства дата-центров. Выручка десяти крупнейших интеграторов в области строительства ЦОД заметно увеличилась на 70% до p77,3 млрд (в пересчете в доллары США на 95% до $,325 млрд). Причина заключается в завершении крупных проектов по строительству ЦОД, среди которых можно отметить коммерческий дата-центр «Авантаж» в подмосковном Лыткарино и новый «МегаЦОД» «Сбербанка» в Сколково. В то же время, в области строительства умных зданий и сооружений (аэропорты, вокзалы, стадионы и т.п.) системные интеграторы зафиксировали небольшое сокращение выручки (на 13% в рублях и 1% в долларах).

Подробнее читайте в обзоре «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018».