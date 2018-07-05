На ИКТ-инфраструктуру государство потратит 436 миллиардов. Кто получит эти деньги?

В рамках реализации плана мероприятий раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» планируется потратить 436,5 млрд руб., из которых 100,5 млрд руб. будут взяты из федерального бюджета. Основными исполнителями соответствующих проектов станут «Ростелеком» и «Роскосмос».

Самый дорогостоящий раздел программы «Цифровая экономика»

CNews проанализировал структуру затрат программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура». Общая сумма затрат за 2017-2020 гг. составляет 436,5 млрд руб., из которых 100,5 млрд руб. будут взяты из федерального бюджета, а 336 млрд руб. из внебюджетных источников.

«Информационная инфраструктура» самый дорогостоящий раздел программы «Цифровая экономика». Сумма затрат на реализацию всей программы составляет 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должно взять из федерального бюджета, 350 млрд руб. из внебюджетных источников.

299 млрд руб. на глобальную спутниковую систему

В разделе «Информационная инфраструктура» наиболее затратной задачей является создание Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС). Речь идет о построении спутниковой группировки, которая обеспечит мобильный доступ в интернет по всему миру.

Проектом займется госкорпорация «Роскосмос». Финансирование будет внебюджетным: планируется, что «Внешэкономбанк» найдет на эти средства 299 млрд руб.

Самые дорогостоящие задачи раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика»

Наименование задачи Всего за 2017-2020 гг, млн руб В том числе из федерального бюджета, млн руб В том числе из внебюджетных источников, млн руб Всего за 2017 г, млн руб Всего за 2018 г, млн руб Всегоа за 2019 г, млн руб Всегоа за 2020 г, млн руб 1 Создание Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) для покрытия территории Российской Федерации и мира 299 000 0 299 000 0 0 49 000 250 000 2 Обеспечить возможность широкополосного доступа к сети интернет для населения 38 770 38 770 0 0 12 366 12 991 13 413 3 Создать отечественные цифровые платформы сбора, обработки и распространения пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса, обеспечивающие потребности граждан, бизнеса и власти 25 138,59 24 752,59 386 14,75 1 942,22 10 572,25 12 609,37 4 Обеспечить доступность услуг по хранению и обработке данных на всей территории Россиии для бизнеса, граждан и власти 22 070,14 20 22 050,14 0,00 15070,14 7 000 0 5 Определить состав необходимых отечественных цифровых платформ и обеспечить их внедрение 18 907 15 207 3 700 0,00 4 935 6 824 7148,00 6 Обеспечить широкополосный доступ лечебно-профилактических учреждений (далее - медицинских ортанизаний государственной и муниципальной систем здравоохранения Российской Федерации) к сети "Интернет" 16 652 6 652 10 000 1932,93 14 719 0 0,00 7 Создать отечественную цифровую платформу сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), обеспечивающую потребности граждан, бизнеса и власти 10 075 9 635 440 0,00 1995,00 2510J30 5570,00 8 Обеспечить возможность использования данных в цифровых платформах 3 972 3 972 0 0,00 772,60 2018,31 1181,22 9 Построение узкополосных беспроводных сетей связи интернета вещей на терриитории РФ 500 300 200 0 40 200 260 10 Обеспечить хранение и обработку информации, создаваемой создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления, в государственной единой облачной платформе 487 287 200 0 412 75 0 11 Обеспечено покрытие объектов транспортной инфраструктуры (в т.ч. федеральных автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры) сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных 425 330 95 0 40 350 35 12 Обеспечить широкополосный доступ к сети интернет всех органов государственной власти и местною самоуправления 355 0 0 0 55 150 150 13 Определение потребностей в услугах широкополосного доступа к сети интернет и создание Генеральной схемы развития сетей связи РФ на период 2018-2024 гг 120 90 30 0 120 0 0

Источник: CNews Analytics

В том числе 250 млрд руб. будет затрачено на проведение опытно-конструкторских работ по созданию компонентов ГМИСС. На разработку эскизного проекта ГМИСС уйдет 30 млрд руб. Еще 19 млрд руб. на разработчку проекта решения Государственной радиочастотной компании (ГКРЧ) по использованию частот для ГМИСС.

Устранение «цифрового неравенства»

Второй по затратам является обеспечение возможности широкополосного доступа к сети в интернет для населения. На эти средства федеральный бюджет потратит 38,77 млрд руб.

Речь идет о проекте «Устранения цифрового неравенства», которым с 2014 г. занимается «Ростелеком». Проект финансируется за счет резерва Универсального обслуживания, в который все телекоммуникационные операторы перечисляют 1,2% от своей выручки.

Проект предусматривает, что в каждом населенном пункте с числом жителей от 250 до 500 человек был проведен магистральный волоконно-оптический кабель со скоростью доступа не менее 10 Мбит/с. Одновременно в этих населенных пунктах должны быть установлены точки доступа по технологии Wi-Fi.

Самые дорогостоящие мероприятия раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика»

1 Наименование мероприятия Ответственные федеральные органы исполнительные власти Исполнители Всего за 2017-20 гг, млн руб В том числе из федерального бюджета, млн руб В том числе из внебюджетных источников, млн руб Общие затраты за 2017 г, млн руб Общие затраты за 2018 г, млн руб Общие затраты за 2019 г, млн руб Общие затраты за 2020 г, млн руб 2 Проведение опытно-конструкторских работ по созданию компонентов Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) - этап 1 "Роскосмос", Минкомсвязи Организации-участников Консорциума 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000 3 Разработка эскизного проекта Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Роскосмос", Минкомсвязи Организации-участников Консорциума 30 000 0 30 000 0 0 30 000 0 4 Разработка проекта решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) по использованию радиочастот для создания Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС), в т.ч. в L- , S - , Ка - , Q - , V- -диапазонах частот "Роскосмос", Минкомсвязи, ФСБ ГКРЧ, заинтересованные организации 19 000 0 19 000 0 0 19 000 0 5 Проектирование и строительство центров обработки данных в Центральном федеральном округе (ЦФО), Уральском федеральном округе (УФО), Сибирском федеральном округе (СФО) н/д "Ростелеком", "Росатом", заинтересованные участники рынка ЦОД 15 000 0 15 000 0 15 000 0 0 6 Подключение медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения РФ к сети интернет Минкомсвязи, Минздрав Организации, отобранные по конкурсу, или определенные актом правительства 14 719 4 719 10 000 0 14 719 0 0 7 Обеспечение функционирования услуги широкополосного доступа в интернет в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек в 10 399 населенных пунктах Россвязь "Ростелеком", "Росатом", заинтересованные участники рынка ЦОД 13 413 13 413 0 0 0 0 13 413 8 Обеспечение функционирования услуги широкополосною доступа к сети интернет в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек в 9 199 населенных пунктах Россвязь "Ростелеком", "Росатом", заинтересованные участники рынка ЦОД 12 926 12 926 0 0 0 12 926,00 0 9 Обеспечение функционирования услути широкополосного доступа к сети интернет в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек в 7 957 населенных пунктах Россвязь "Ростелеком", "Концерн Росатом", заинтересованные участники рынка ЦОД 12 311 12 311 0 0 12 311 0 0 10 Создание в 2020 году основы Единой электронной картографической основы (ЕЭКО), в том числе на базе открытых цифровых топографических карт и планов, помещенных в Федеральный фонд пространственных данных Росреестр, Минэкономразвития Организации, выбранные по конкурсу; РГ НГИ "Аэронет" 9 899,15 9 899,15 0 0 0 0 9 899,15 11 Создание в 2019 году основы ЕЭКО, в том числе на базе открытых цифровых топографических карт и планов, помещенных в Федеральный фонд пространственных данных Росресетр, Минэкономразвития Организации, выбранные по конкурсу; РГ НГИ "Аэронет" 8 591,13 8 591,13 0 0 0 8 591,13 0 12 Проектирование и строительство центров обработки данных в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), Приволжском федеральном округе (ПФО), Дальневосточном федеральном округе (ДФО) н/д "Ростелеком", "Концерн Росатом", заинтересованные участники рынка ЦОД 7 000 0 7 000 0,00 0 7 000 0 13 Возмещение в 2019 г ранее понесенных расходов исполнителю по договору, связанных с подключением медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения РФ к сети интернет Минкомсвязи Организации, отобранные по конкурсу, или определенные актом правительства 5 000 5 000 0 0 0 5 000 0 14 Возмещение в 2020 г ранее понесенных расходов исполнителю по договору, связанных с подключением медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения РФ к сети интернет Минкомсвязи Организации, отобранные по конкурсу, или определенные актом правительства 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000 15 Развитие и эксплуатация электронного правительства как цифровой платформы, включающей предоставление государственных услуг (исполнение функций), обмен данными и идентификацию в 2020 году Минкомсвязи "Ростелеком" 4 408 4 408 0 0 0 охю 4 408,00 16 Развитие и эксплуатация электронного правительства как цифровой платформы, включающей предоставление государственных услуг (исполнение функций), обмен данными и идентификацию и 2019 году Минкомсвязи "Ростелеком" 4 074 4 074 0 0 0 4 074,00 0 17 Развитие и эксплуатация электронного правительства как цифровой платформы, включающей предоставление государственных услуг (исполнение функций), обмен данными и идентификацию и 2018 году Минкомсвязи "Ростелеком" 3 660 3 660 0 0 3 660 0 0 18 Осуществление инвестиционной поддержки разработчиков цифровых платформ в 2020 году Минэкономразвития, Минобрнауки, заинтересованные федеральные органы исполительной власти ФГБУ "Фонд содействия инновациями", "Внешэкономбанк" 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 19 Подключение 3 134 медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения РФ к сети интернет Минкомсвязи, Минздрав "Ростелеком" 1 932,93 1 932,93 0 1932,93 0 0 0 20 Осуществление инвестиционной поддержки разработчиков цифровых платформ в 2019 году Минэкономразвития, Минобрнауки, заинтересованные федеральные органы исполительной власти ФГБУ "Фонд содействия инновациями", заинтересованные институты развития 1 500 0 1 500 0 0 1 500 0 21 Создание федеральной сети геодезических станций в соответствие с техническим заданием и планом "Росреестр", "Роскосмос", Минэкномразвития Организации, отобранные по конкурсы или определенные в рамках частно-государственного партнерства 1 500 1 200 300 0 0 0,00 1 500 22 Создание технологического Комлекта Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения (СБП-В) по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с российских космическим аппаратом на территорию районов второй очереди (2,9 млн. кв. км) с точносгью не хуже 5 метров, в том числе путем определения дополнительных опорных точек в результате проведения полевых работ и измерений по космическим снимкам "Роскосмос", Минэкономразвития, Россреестр Организации, отобранные по конкурсу 1 140 1 140 0 0 0 0 1 140 23 Создание технологического Комплекса Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения (СБП-В) по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с российских космических аппаратов на другие территории, в том числе с наибольшей плотностью населения (11,4 млн кв км) с точностью не хуже 5 метров, в том числе путем определения дополнительных опорных точек в результате проведения полевых работ и измерений по космическим снимкам "Роскосмос", Минэкономразвития, Россреестр Организации, отобранные по конкурсу 1 140 1 140 0 0 0 0 1 140 24 Обеспечение государственного учета и сохранности пунктов государственной геодезической сети (ГГС), государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, организация системы мониторинга характеристик пунктов ГГС, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, развитие отечественной сети колоцированных станций геодезических наблюдений согласно I этапу Росреестр, "Роскосмос", Минэкономразвития, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", "Роскартография" 1 060,22 1 060,22 0 0 1 060,22 0 0 25 Обеспечение государственного учета и сохранности пунктов государственной геодезической сети (ГГС), государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, организация системы мониторинга характеристик пунктов ГГС, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, развитие отечественной сети колоцированных станций геодезических наблюдений согласно II этапу Росреестр, "Роскосмос", Минэкономразвития, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", "Роскартография" 1 060,22 1 060,22 0 0 0 1 060,22 0 26 Обеспечение государственного учета и сохранности пунктов государственной геодезической сети (ГГС), государст венной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, организация системы мониторинга характеристик пунктов ГГС, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, развитие отечественной сети колоцированных станций геодезических наблюдений согласно III этапу Росреестр, "Роскосмос", Минэкономразвития, Федеральное агентство научных органзиаций (ФАНО) ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", "Роскартография" 1 060,22 1 060,22 0 0 0 0/10 1 060,22 27 Поддержка автоматизированной омниканальной системы взаимодействия с пользователями (АОС ВП) для всех систем государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2020 году Минкомсвязи "Ростелеком" 1 000 1 000 0 0 0 500 500 28 Создание комплекта Сплошного мультимасштабного покрытия массового использования (СБП-М) данными мулытиспектральной съёмки с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с точностями на плане по высокому разрешению не хуже 15 м на другие территории (11,4 млн. кв.км) "Роскосмос" Организации, отобранные по конкурсу 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000 29 Создание технологического комплекта Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения (СБП-В) по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с российских космических аппаратов на территорию приоритетных районов (2,7 млн. кв. км) с точностью не хуже 5 метров, в том числе путем определения дополнительных опорных точек в результате проведения палевых работ и измерений по космическим снимкам "Роскосмос", Минэкномразвития, Росреестр Организации, отобранные по конкурсу 850 850 0 0 850 0 0 30 Создание комплекта Сплошного мульти масштабного покрытия массового использования (СБП-М) данными мулыиспскгральной съёмки с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с точностями на плане по высокому разрешению не хуже 15 м на территорию районов второй очереди (2,9 млн. кв.хм.) "Роскосмос" Организации, отобранные по конкурсу 660 660 0 0 0 660 0 31 Осуществление грантовой поддержки разработ чиков цифровых платформ в 2019 году Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ФГБУ "Фонд содействия инновациям", заинтересованные институты развития 600 500 100 0 0 600 0 32 Осуществление грантовой поддержки разработчиков цифровых платформ в 2020 году Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ФГБУ "Фонд содействия инновациям", заинтересованные институты развития 600 500 100 0 0 0 600 33 Создание комплекта Сплошного мультимасштабного покрытия массового использования (СБП-М) данными мулытиспектральной съёмки с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с точностями н плане по высокому разрешению не хуже 15 м на территорию первоочередных районов (2,7 млн. кн.км) "Роскосмос" Организации, выбранные по конкурсу 540 540 0 0 540 0 0 34 Разработка и пилотирование автоматизированной омниканальной системы взаимодействия с пользователями (АОС ВП) для государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде Минкомсвязи "Ростелеком" 500 500 0 0 500 о 0 35 Поддержка автоматизированной омниканальной системы взаимодействия с пользователями (АОС ВП) для всех систем государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2018 году Минкомсвязи "Ростелеком" 500 500 0 0 500 0 0 36 Поддержка автоматизированной омниканальной системы взаимодействия с пользователями (АОС ВП) для всех систем государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2019 году Минкомсвязи "Ростелеком 500 500 0 0 0 500 0 37 Создание Единого бесшовного сплошного многослойного покрытия данными дистанционного зондирования Земли (ЕБСПВР) с российских космических аппаратов дистанционого зондирования Земли на территорию РФ на основе технологического Комплекса Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространественного разрешения и Сплшного мультимасштабного покрытия массового использования "Роскосмос" Организации, отобранные по конкурсу 500 500 0 0 0 0 500 38 Создание и модернизация территориально-распределенного вычислительного ресурса обеспечения потоковой обработки данных дистанционного зонидрования Земли (ДЗЗ) из космоса в составе центров обработки данных и вычислительных кластеров наземных комплексов приема, обработки и распространения данных ДЗЗ в Дальневосточной зоне России "Роскомсом" Организации, отобранные по конкурсу 450 450 0 0 0 0 450 39 Разработка государственной единой облачной платформы на основе использования внебюджетных источников финансирования Минкомсвязи "Ростелеком", организации - участники работ по созданию государственной единой облачной платформы 400 200 200 0 400 о 0 40 Разработка и ввод в опытную эксплуатацию государственной информационной системы Единого бесшовного сплошного многослойного покрытия данными дистанционного зондирования Земли (ГИС ЕБСПВР), обеспечивающей ее функционирование и предоставление сведений "Роскосмос" Организации, отобранные по конкурсу 400 400 0 0 0 400 0 41 Проектирование и разработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических, административных данных и нормативной справочной информации (НСИ) и ее ввод в опытную эксплуатацию Росстат Организации, отобранные по конкурсу 390 390 0 0 0 390 0 42 Реализация пилотного проекта по покрытию сетями святи с возможностью беспроводной передачи данных приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в соответствии е Генеральной схемой ратвития сетей святи Российской Федерации на период 2018-2024 годов Минтранс, Минкомсвязи, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти Организации, отобранные по конкурсу 385 290 95 0 0 350 35 43 Доработка по итогам опытной эксплуатации цифровой аналитической платформы предоставления статистических, административных данных и нормативной справочной информации (НСИ), подключение информационных систем органов государственной власти, органов местного самоуправления, респондентов Росстат Организации, отобранные по конкурсу или определенные актом Правительства 380 380 0 0 0 0 380 44 Разработка и модернизация аппарато-программных решений и прикладных клиенто-ориентированных сервисов на базе технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса "Роскосмос" Организации, отобранные по конкурсу 320 320 0 0 0 0 320 45 Разработка и ввод в опытную эксплуатацию средств автоматической потоковой и распределенной обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса с элементами стандартизации выходных информационных продуктов "Роскосмос", Минэкономразвития, Россреестр н/д 310 310 0 0 0 170 140 46 Разработаны и утверждены онтологические модели деятельности, семантические описания и эталонные модели мастер-данных для ключевых отраслей экономики Минэкономразвития, Минкомсвязи, профильные федеральные органы исполнительной власти Организации-держатели эталонных моделей мастер-данных 300 300 0 0 0 300 0 47 Доработка и ввод в промышленную эксплуатацию программного обеспечения формальной экспертизы при государственной регистрации прав на новые технологии Роспатент, Минэкономразвития, Минобрнауки н/д 254,32 254,32 0 0 0 0 254,32 48 Создание первой очереди национальной системы управления мастер-данными Минкомсвязи, Минэкономразвития Организации, отобранные по конкурсу 250 250 0 0 0 150 100 49 Модернизация государственной информационной системы "Федеральный портал пространственных данных" в части проектирования и разработки подсистемы "Цифровая платформа межведомственного геоинформационного взаимодействия” Минэкономразвития, Росррестр Организации, отобранные по конкурсу 250 250 0 0 50 200 0 50 Разработка и ввод в опытную эксплуатацию программного обеспечения формальной экспертизы при государственной регистрации прав на новые технологии Роспатент, Минэкономразвития, Минобрнауки н/д 241,5 241,5 0 0 0 241,51 0 51 Создание и модернизация территориально-распределенного вычислительного ресурса обеспечения потоковой обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса в составе центров обработки данных и вычислительных кластеров наземных комплексов приема, обработки и распространения данных ДЗЗ в Европейской зоне России "Роскосмос" Организации, отобранные по конкурсу 240 240 0 0 0 240,00 0 52 Разработка и ввод в опытную эксплуатацию системы предоставления услуг регистрации прав на объекты промышленной собственности и средства индивидуализации в цифровом виде, осуществление интеграции с государственными системами (включая инфраструктуру электронного правительства) и негосударственными платформами (включая открытую общественную сетевую платформу) Роспатент, Минэкономразвития, Минобрнауки н/д 234,1 2 341,1 0 0,00 0 234,10 0,00 53 Разработка и ввод в опытную эксплуатацию открытой инфраструктуры поиска патентной информации и средств индивидуализации Роспатент н/д 231,43 231,43 0 0 231,43 о 0 54 Развертывание сетей сбора телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры в соответствии с I этапом утвержденного плана трафика Минтранс Организации, отобранные по конкурсу 200 100 1 000 0 0 200 0 55 Развертывание сетей сбора телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры в соответствии с II этапом утвержденного плана трафика Минтранс Организации, отобранные по конкурсу 200 100 100 0 0 0 200 56 Разработка и ввод в опытную эксплуатацию государственной информационной системы "Федеральный портал пространственных данных" (ГИС ФППД), обеспечивающей доступ к сведениям, содержащимся в федеральном фонде пространственных данных Росреестр Организации, отобранные по конкурсу 200 200 0 0 200 0 0 57 Доработка и ввод в опытную эксплуатацию государственной информационной системы Единого бесшовного сплошного многослойного покрыт ия данными дистанционного зондирования Земли (ГИС ЕБСПВР), обеспечивающей се функционирование и предоставление сведений "Роскосмос" Организации, отобранные по конкурсу 200 200 0 0 0 0 200 58 Доработка и ввод в промышленную эксплуатацию открытой инфраструктуры поиска патентной информации и средств индивидуализации Роспатент н/д 197,7 197,7 0 0 0 197,70 0 59 Проведение экспериментальных исследований, разработка технологии и программного обеспечения автоматической потоковой и распределенной обработки данных дистанционного зонидрования Земли (ДЗЗ) из космоса с созданием элементов стандартизации выходных информационных продуктов "Роскосмос", Минэкномразвития, Росреестр н/д 195 195 0 0 75,00 120 0 60 Разработка и модернизация аппаратно-программных решений и прикладных клиентоориентированных сервисов сельского и лесного хозяйст ва на базе технологий дистанционного зондирования (ДЗЗ) из космоса "Роскосмос" Организации, отобранные по конкурсу 180 180 0 0 0 180 0 61 Доработка и ввод в промышленную эксплуатацию государственной информационной системы "Федеральный портал пространственных данных", обеспечивающих доступ к сведениям, содержащимся в федеральном фонде пространственных данных Минэкономразвития, Росррестр Организации, отобранные по конкурсу 175 175 0 0 0 175,00 0 62 Доработка и ввод в промышленную государственной информационной системы Единая электронная картографиечская основа (ЕЭКО) Минэкономразвития, Росррестр Организации, отобранные по конкурсу 175 175 0 0 0 175,00 0 63 Доработка и ввод в промышленную эксплуатацию системы предоставления услуг регистрации прав на объект ы промышленной собственности и средства индивидуализации в цифровом виде Роспатент, Минэкономразвития, Минобрнауки н/д 169,9 169,9 0 0 0 0 169,90 64 Разработка и ввод в опытную эксплуатацию сервиса государственной регистрации предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности Роспатент, Минобрнауки н/д 165 165 0 0 0 165,00 0 65 Доработка и ввод в промышленную эксплуатацию средств автоматизированной обработки, распознавания, подтверждения достоверности и актуализации данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса, а также унифицированного специального программного обеспечения распределенной обработки и хранения данных ДЗЗ из космоса "Роскосмос" н/д 160 160 0 0 0 0,00 160,00 66 Подключение в 2019 году к сетям фиксированной связи органов государственной власти и местного самоуправления в целях обеспечения широкополосного доступа к сети интернет, а также в целях обеспечения доступа к государственным информационным системам, в соответствии с утвержденной Генеральной схемой развития сетей связи Минкомсвязи, ФСО, заинтересованные органы государственной власти Организации, отобранные по конкурсу 150 150 0 0 0 150 0 67 Подключение в 2020 году к сетям фиксированной связи органов государственной власти и местного самоуправления в целях обеспечения широкополосного доступа к сети интернет, а также в целях обеспечения доступа х государственным информационным системам, в соответствии с утвержденной Генеральной схемой развит ия сетей связи Минкомсвязи, ФСО, заинтересованные органы государственной власти Организации, отобранные по конкурсу 150 150 0 0 0 0 150 68 Утверждение проекта Положения о национальной системе управления мастер-данными Минэкономразвития н/д 150 150 0 0 150 0 0 69 Проектирование национальной системы управления мастер-данными Минкомсвязи, Минэкономразвития Организации, отобранные по конкурсу 150 150 0 0 0 150 0 70 Ввод в опытную эксплуатацию первой очереди национальной системы управления мастер-данными Минкомсвязи, Минэкономразвития "Ростелеком"; Организации, отобранные по конкурсу 150 150 0 0 0 0,00 150,00 71 Разработка и ввод в эксплуатацию автоматизированного картографического сервиса, обеспечивающего представление с использованием координат телематических сведений, находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления, в государственных и местных системах координат Минэкономразвития, Росррестр Организации, отобранные по конкурсу 150 150 0 0 0 0,00 150,00 72 Реализация пилотных проектов по внедрению сквозных технологий по работе с данными, по утвержденным план-графиком в соответствие с II этапом Минтранс Заинтересованные организации транспортной отрасли 140 140 0 0 0 140 0 73 Реализация пилотных проектов по внедрению сквозных технологий по работе с данными, по утвержденным план-графиком в соответствие с III этапом Минтранс Заинтересованные организации транспортной отрасли 140 140 0 0 0 0 140 74 Создание и ввод в эксплуатацию "пилотных зон" федеральной сети геодезических базовых станций не менее, чем в 3-х регионах РФ Росреестр, "Роскосмос", Минэкономразвития Организации, отобранные по конкурсу или на основе частно-государственного партнерства 137 100 37 0 43 94 0 75 Доработка и ввод в промышленную эксплуатацию сервиса государственной регистрации права использовании объектов интеллектуальной собственности Роспатент, Минобрнауки н/д 127 127 0 0 0 0 127 76 Проектирование и создание сервиса контроля по космической съемке целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, направленных на финансирование всех видов строительства "Роскосмос", Счетная палата РФ Организации, отобранные по конкурсу 125 125 0 0 125 0 0 77 Проведение анализа текущих потребностей органов власти, органов местного самоуправления и респондентов в услугах цифровой аналитической платформы предоставления статистических, административных данных и нормативно справочной информации (НСИ) Росстат, Минэкномразвития, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и субъекты РФ "Высшая школа экономики", "Ростелеком", заинтересованные организации 120 120 0 0 120 0 0 78 Создание сервиса выявления по космическим снимкам изменений, происходящих на территории регионов РФ для целей определения темпов их развития, принятия решений по планированию, оптимизации распределения бюджетных средств "Роскосмос", Счетная палата РФ Организации, отобранные по конкурсу 120 120 0 0 0 0 120 79 Реализация пилотных проектов по внедрению сквозных технологий по работе с данными в транспортной отрасли и цифровой платформе транспортного комплекса, по утвержденным план-графиком в соответствие с I этапом Минтранс Заинтересованные организации транспортной отрасли 115 115 0 0 115 0 0 80 Разработка и ввод в опытную эксплуатацию государственной информационной системы "Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса", обеспечивающих доступ к сведениям, содержащимся в федеральном фонде данных ДЗЗ из космоса "Роскосмос" н/д 100 100 0 0 0 100 0 81 Доработка и ввод в промышленную эксплуатацию государственной информационной системы "Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса", обеспечивающих доступ к сведениям, содержащимся в федерачьном фонде данных ДЗЗ из космоса "Роскосмос" н/д 100 100 0 0 0 0 100 82 Отработка сервисных решений на основе отечественных технологий обработки данных дистанционного зондирования Земли в органах государственной власти и местного самоуправления на пилотных зонах (определяются в 2018 году по согласованию с потребителями и представителями регионов) и ввод в опытную эксплуатацию "Роскосмос" Организации, отобратнные по конкурсу 100 100 0 0 0 0 100 83 Создание сервиса контроля по космической съемке целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (пожаров, паводков и т.д.), а также на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду "Роскосмос", Счетная палата РФ Организации, отобранные по конкурсу 100 100 0 0 0 100 0 84 Создание сервиса оценки перспективности вовлечения земель в различные виды хозяйственной деятельности (сельское хозяйство, строительство, рекреация и др.) "Роскосмос", заинтересованные федеральные и региональные органы исполнительной власти Организации, отобранные по конкурсу 100 100 0 0 0 0 100

Источник: CNews Analytics

Документ предусматривает, что в 2018-2020 гг. таким образом будут обеспечены услуги связи в 27,5 тыс. населенных пунктах. Недавно Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об установке аналогичных точек доступа Wi-Fi в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 250 человек – план реализации мероприятий по разделу «Информационная инфраструктура» пока этого не предусматривает.

Федеральный портал пространственных данных и федеральная сеть геодезических станций

На создание отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса уйдет 25,1 млрд руб. В основном средства будут взяты из федерального бюджета.

В рамках данного направления в совокупности 18,5 млрд руб. уйдет на создание Единой электронной картографической основы (ЕЭКО), в том числе на базе открытых цифровых топографических карт и планов, помещенных в федеральный фонд пространственных данных. Проектом займутся Росреестр и Минкэкономразвития. Еще в совокупности 375 млн руб. уйдет на разработку и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы (ГИС) ЕЭКО.

3,18 млрд руб. будет потрачено на обеспечение государственного учета и сохранности пунктов государственной геодезической сети (ГТС), государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, организацию систем мониторинга данных сетей и развитие отечественной сети колоцированных станций геодезических наблюдений. Этим займутся Россреестр, «Роскосмос», Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) и Минэкономразвития.

Еще 1,5 млрд руб. уйдет на создание федеральной сети геодезических станций. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 1,2 млрд руб., а 300 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников.

Проектом займутся Росреестр, «Роскосмос» и Минэкономразвития. Дополнительно 137 млн руб. будут направлены на создание и ввод в эксплуатацию «пилотных зон» федеральной сети геодезических станций не менее чем в трех регионах.

В совокупности 625 млн руб. будет потрачено на разработку и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД), обеспечивающей доступ к сведениям, содержащимся в федеральном фонде пространственных данных. Данным мероприятием займутся Минэкономразвития и Росреестр.

ЦОДы от «Ростелекома»

На решение задачи обеспечения доступности услуг по хранению и обработке данных на всей территории России будет потрачено 22,07 млрд руб. Все эти средства будут взяты из внебюджетных источников.

Речь идет о проектировании и строительстве центров обработки данных (ЦОД). Соответствующим направлением займутся «Ростелеком», «Росатом» и другие заинтересованные участники рынка ЦОД. Из вышеупомянутой суммы 15 млрд руб. будет направлено на строительство ЦОДов в Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах, 7 млрд руб. – в Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном округах.

На решение задачи определения состава необходимых отечественных цифровых платформ и обеспечения их внедрения будет затрачено 18,9 млрд руб. Из этой суммы 15,2 млрд руб. направит федеральный бюджет, 3,7 млрд руб. будут взяты из внебюджетных источников.

Электронное правительство как цифровая платформа

На развитие и эксплуатацию электронного правительства как цифровой платформы, включающей предоставление государственных услуг (исполнение функций), обмен данными и идентификацию в 2018-2020 гг. уйдут 12,14 млрд руб. Проектом будут заниматься Минкомсвязи и «Ростелеком».

2,5 млрд руб. уйдет на разработку, внедрение и поддержку Автоматизированной омниканальной системы взаимодействия с пользователями (АОС ВП) для всех систем государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Проектом займутся Минкомсвязи и «Ростелеком».

На осуществление грантовой поддержки разработчиков цифровых платформ в 2019-2020 гг. уйдет 1,2 млрд руб., из которых 1 млрд руб. будут взяты из федерального бюджета, 200 млн руб. – из внебюджетных источников. На инвестиционную поддержку разработчиков цифровых платформ в 2019-2020 гг. уйдет 3,5 млрд руб. – это будут полностью внебюджетные средства.

Соответствующим направлением займутся «Фонд содействия инновациями» и «Внешэкономбанк». Кураторами выступят Минэкономразвития и Минобрнауки.

Еще 115 млн руб. будут затрачены на реализацию пилотных проектов по внедрению сквозных технологий по работе с данными в транспортной отрасли и цифровой платформе транспортного комплекса. За этот проект будет отвечать Минтранс.

ШПД в медицинские организации

16,65 млрд руб. будет затрачено в 2017-2018 гг. на обеспечение широкополосного доступа в интернет (ШПД) для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети интернет. Из этой суммы 6,65 млрд руб. затрат возьмет на себя федеральный бюджет, 10 млрд руб. будут взяты из внебюджетных источников.

Затем в 2019-2020 гг. упомянутые 10 млрд руб. будут компенсированы исполнителям проекта из федерального бюджета. Поручение обеспечить медицинские организации широкополосным доступом в интернет в конце 2016 г. дал Владимир Путин. Единым исполнителем проекта был назначен «Ростелеком».

Цифровая платформа данных дистанционного зондирования Земли

Создание отечественной цифровой платформы сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) потребует финансирования в размере 10,1 млрд руб. Большая часть этой суммы будет взята из федерального бюджета.

В рамках данного направления в совокупности 3,13 млрд руб. будет затрачено на создание технологического комплекта Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения (СПБ-В) по данным ДЗЗ с российских космических аппаратов на территории общей площадью 17 млн кв м с точностью не менее 5 метров.

В том числе будет использоваться определение дополнительных опорных точек в результате проведения полевых работ и измерений по космическим снимкам. Проектом займутся «Роскосмос», Росреестр и Минэкономразвития.

На создание комплекта Сплошного мультимасштабного покрытия массового использования (СБП-М) данными мультиспектральной съемки с российскими космическими аппаратами ДЗЗ с точностями в плане по высокому разрешению не хуже 15 м на территории общей площадью 17 млн кв м уйдет 2,2 млрд руб. Проектом займется «Роскосмос».

1,1 млн руб. будет потрачено в совокупности на создание Единого бесшовного сплошного многослойного покрытия данными дистанционного покрытия Земли (ЕБСПВР) с российских космических аппаратов ДЗЗ на территорию РФ и соответствующей государственной информационной системы (ГИС). Этим мероприятиями займется «Роскосмос»

ЕБСПВР будет создаваться на основе технологического комплекта Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения и Сплошного мультимасштабного покрытия массового использования. Реализацией проекта займется «Роскосмос».

Еще в совокупности 600 млн руб. уйдет на разработку и ввод в эксплуатацию ГИС Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли из космоса, обеспечивающих доступ к сведениям, содержащимся в Федеральном фонде данных ДЗЗ. Проектом займется «Роскосмос».

В совокупности 975 млн руб. будет потрачено на разработку технологии и ПО и ввод в эксплуатацию средств автоматической потоковой и распределенной обработки, распознавания, подтверждения достоверности и актуализации данных ДЗЗ из космоса с элементами стандартизации выходных информационных продуктов, а также унифицированного специального ПО распределенной обработки и хранения данных ДЗЗ. Соответствующие мероприятия будут реализовывать «Роскосмос», Росстреестр и Минэкномразвития.

На создание и модернизацию территориально-распределенного вычислительного ресурса обеспечения потоковой обработки данных ДЗЗ из космоса в составе центров обработки данных и вычислительных кластеров наземных комплексов приема, обработки и распространения данных ДЗЗ уйдет в совокупности 690 млн руб. Проектом займется «Роскосмос».

Еще 500 млн руб. будет направлено на разработку и модернизацию аппаратно-программных решений и прикладных клиентоориентированных сервисов сельского и лесного хозяйства и других сфер на базе технологий ДЗЗ. Проектом займется «Роскосмос».

Дополнительно 100 млн руб. уйдет отработку на пилотных зонах сервисных решений по использованию отечественных технологий обработки данных дистанционного зондирования Земли в органах государственной власти и местного самоуправления уйдет 100 млн руб.

Контроль из космоса расходования бюджетных средств

125 млн руб. уйдет на проектирование и создание сервиса контроля по космической схеме целевого и эффективного использования средства федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, направленных на финансирование всех видов строительства. Проектом займутся «Роскосмос» и Счетная палата.

100 млн руб. уйдет на создание аналогичного сервиса, ориентированного на контроль использования бюджетных средств и средств внебюджетных фондов, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (пожаров, паводков и т.д.), а также на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду. Этим мероприятием также займутся «Роскосмос» и Счетная палата.

На средства внебюджетных источников будет создан сервис оценки перспективности вовлечения земель в различные виды хозяйственной деятельности (сельское хозяйство, строительство, рекреация и т.д.). Проект оценивается в 100 млн руб., им займется «Роскосмос».

Еще 120 млн руб. из внебюджетных источников будут направлены на создание сервиса выявления по космическим снимках изменений, происходящих на территории регионов России для целей определения темпов их развития, принятия решений по планированию и оптимизации распределения бюджетных средств. Мероприятие будут реализовывать «Роскосмос» и Счетная Палата.

Обеспечить использование данных в цифровых платформах

На обеспечение возможности использования данных в цифровых платформах федеральный бюджет затратит в 3,97 млрд руб. На проектирование, разработку и вводу в эксплуатацию цифровой аналитической платформы предоставления статистических, административных данных и нормативной справочной информации в совокупности будет потрачено 890 млн руб. Проектом займется Росстат, Минэкономразвития, Высшая школа экономики и «Ростелеком».

300 млн руб. будет затрачено на разработку и утверждение онтологических моделей деятельности, семантических описаний и эталонных моделей мастер-данных для ключевых отраслей экономики. Данным мероприятием займутся Минкомсвязи и Минэкономразвития.

700 млн руб. в совокупности будет затрачено на проектирование, создание и вводу в опытную эксплуатацию первой очереди системы управления мастер-данными. Еще в совокупности 395 млн руб. будет направлено на реализацию пилотных проектов по внедрению сквозных технологий по работе с данными. Проектом будут заниматься Минкомсвязи и Минэкономразвития.

495 млн руб. в совокупности будет затрачено на разработку и ввод в эксплуатацию ПО формальной экспертизы при государственной регистрации прав на новые технологии, в том числе с учетом необходимости применения в них технологий интеллектуального анализа данных и машинного обучения. Соответствующим мероприятием займутся Роспатент, Минэкономразвития и Минобрнауки.

Открытая инфраструктура поиска патентной информации

В совокупности 428 млн руб. будет затрачено на разработку и ввод в эксплуатацию открытой инфраструктуры поиска патентной информации и средств индивидуализации. Этим проектом займется «Росстат». Данным проектом займется Роспатент.

192 млн руб. в совокупности будет направлено на разработку и ввод в эксплуатацию сервиса государственной регистрации предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности. Мероприятием займутся Роспатент и Минобрнауки.

403 млн руб. в совокупности уйдет на разработку и ввод в эксплуатацию системы предоставления услуг регистрации прав на объекты промышленной собственности и средств индивидуализации в цифровой виде, осуществление интеграции с государственными системами (включая инфраструктуру электронного правительства) и негосударственными платформами (включая открытую общественную сетевуюплатформу). Проект будут курировать Роспатент, Минэкономразвития и Минобрнауки.

Остальные телекоммуникационные проекты

На построение узкополосных беспроводных сетей связи на территории России будет затрачено 500 млн руб. Из них 300 млн руб. будут взяты из федерального бюджета, 200 млн руб. из внебюджетных источников. Проектом будут заниматься Минкомсвязи, ФСБ, ФСТЭК, Минпромторг, Фонд «Сколково» и «Ростелеком».

На обеспечение хранения и обработки информации, создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления, в государственной единой облачной платформе («Гособлако»), будет затрачено 487 млн руб. Из этой суммы 287 млн руб. выделит федеральный бюджет, 200 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников. Реализацию проекта курирует Минкомсвязи, а его реализацией занимается «Ростелеком».

На обеспечение покрытия объектов транспортной инфраструктуры, включая федеральные автомобильные дороги и железнодорожную инфраструктуру, сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных будет затрачено 425 млн руб. Из этой суммы 330 млн руб. выделит федеральный бюджет, 95 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников. Проект будут курировать Минкомсвязи и Минтранс, его исполнителя выберут по конкурсу.

На обеспечение широкополосным доступом к сети интернет всех органов государственной власти и местного самоуправления федеральный бюджет потратит 355 млн руб. Проект курируется Минкомсвязи, Минфином и ФСО. Ранее единым поставщиком услуг фиксированной связи, включая доступ в интернет, для федеральных органов исполнительной власти был назначен «Ростелеком».

На определение потребностей в услугах широкополосного доступа к сети интернет и создание Генеральной схемы развития сетей связи России на период 2018-2020 гг. будет затрачено 120 млн руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 90 млн руб., 30 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников. Проектом займутся Минкомсвязи и «Ростелеком» при участии Минздрава, Минобрнауки, Минтранса, Россвязи, Роскомнадзора и крупнейших операторов фиксированной и мобильной связи.