Экс-зампред Центробанка: Запуск новой платежной системы России на зарубежном решении провалился

Бывший зампредседателя Центробанка, до 2013 г. курировавший в нем ИТ, раскритиковал действующих информатизаторов ЦБ, приведя в качестве ключевого примера их неудовлетворительной деятельности застопорившийся проект по созданию в организации платежной системы.

Критика ИТ-команды ЦБ

Действующее ИТ-руководство «Центробанка» (ЦБ), принявшее бразды правления в 2013 г., за время своей работы не сумело реализовать ни одного значимого проекта, ярким примером чего может служить застопорившийся в первоначальном виде запуск так называемой перспективной платежной системы (ППС). Об этом в интернет-передаче Тимура Аитова «Криптоправда» заявил экс-заместитель председателя Центробанка, курировавший в нем сферу ИТ, Михаил Сенаторов, в настоящий момент выступающий председателем совета директоров компании Vento Technologies.

«Новое руководство, которое пришло и управляет ИТ, не сделало ничего нового, — говорит он. — Оно даже не реализовало те планы, которые мы им оставили. Мы когда ушли, были прописаны планы работы на 2013 г. и перспективные планы на 2014 г. Мы сейчас смотрим — практически ничего не сделано. Зато очень много разных красивых заявлений: цифровая экономика, блокчейн, криптовалюта, песочницы, финтех. Ребята умеют хорошо пиариться, вот это их заслуга».

Проблемная платежная система

Михаил Сенаторов указывает, что очередной запуск перспективной платежной системы был сдвинут на 2 июля 2018 г. после двух отсрочек, хотя, напомним, изначально проект планировалось завершить еще в первой половине 2017 г. По сути ППС приходит на смену БЭСП — системе банковских электронных срочных платежей — и должна обеспечить «гарантированное и бесперебойное проведение платежей и расчетов участников системы вне зависимости от их географического расположения и часового пояса».

Контракт на ее создание в декабре 2014 г. достался «Ланиту», однако в начале 2018 г. ЦБ его разорвал в одностороннем порядке, что стало причиной судебного разбирательства по иску со стороны интегратора. Ближайшее заседание суда состоится в начале августа 2018 г.

Экс-куратор ИТ в ЦБ раскритиковал действующую команду информатизаторов

Примечательно, что Сенаторов склонен возлагать ответственность за эту ситуацию не на исполнителя проекта, а на ИТ-руководство ЦБ, которым изначально было принято неверное решение о внедрении зарубежных разработок итальянской компании SIA S.p.A.

В ЦБ сообщили CNews, что в указанный выше срок новые платежные сервисы в банке все же заработали. «Теперь клиенты Банка России смогут проводить платежи по рабочим дням с 1:00 до 21:00 по московскому времени, использовать новые инструменты управления внутридневной ликвидностью, а также получать продвинутый информационный сервис о состоянии своих счетов и платежей и др.», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

Однако Сенаторов утверждает, что в этом проекте банк по сути вынужден был вернуться к развитию уже существовавших в организации ранее отечественных решений компании «Мебиус ком». «К чему они пришли? — Задается вопросом эксперт. — По сути к нашей программе. Они нашу программу стали реализовывать. Потихонечку, никому не говоря».

Неудачный опыт внедрения зарубежных систем в ЦБ

Михаил Сенаторов утверждает, что его команда предупреждала руководство ЦБ о том, что с внедрением зарубежной ИТ-системы ничего не получится, потому что у банка уже было два аналогичных неудачных проекта в 1990-х годах. Один из них происходил в Иркутской области и был связан с внедрением коробочного решения IBM, второй — в Санкт-Петербурге, с продуктом Unisys.

«Коробочное решение основано на неких правилах и закономерностях, которые есть у разработчика, — поясняет эксперт причины провалов. — А у нас свои правила, свои законы, свои регламенты, своя практика платежной системы. Поэтому нужно было все переписывать заново». По словам Сенаторова, это крайне сложно было сделать, потому что иностранному разработчику нужно было понять российские термины — что такое платеж, расчет и т. д. «То есть когда мы сопоставляем термины российские и английские, то, хотя в переводе по словарю они одинаковые, за ними кроются совсем разные технологии, — говорит он. — Поэтому разработчику нужно было полностью культуру воспринять для того, чтобы создать эту систему».

В итоге, по заверению эксперта, в первом из этих проектов ЦБ пришлось списать порядка $3 млн, во втором $5 млн, поэтому он был крайне удивлен, когда банк затеял рассматриваемый здесь проект с бюджетом на порядок больше. Напомним, сумма договора ЦБ с «Ланитом» известна из базы судебных решений — в рамках не относящегося к платежной системе разбирательства. Она включает рублевый эквивалент $20,8 млн (примерно 1,2 млрд руб. по курсу ЦБ на момент заключения контракта) и 524,7 млн руб.

«SIA хорошая компания, но она меняет законодательство под себя, — говорит Сенаторов. А тогда надо было согласиться с тем, что они придут со своей платежной системой, а мы изменим законодательство под ту базу, на которой она построена. Но никто ведь на это не мог согласиться».