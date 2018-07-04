В главные российские министерства назначат замов по цифровому развитию

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков пообещал скорое появление в ключевых российских министерствах «директоров по цифровой трансформации». Проект уже на стадии реализации.

Цифровая трансформация на уровне министерств

Особые заместители министра по цифровому развитию появятся в ключевых российских министерствах, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков.

Как отметил министр, работа по развитию в России цифровой экономики «вышла на новый уровень»: «Дмитрий Анатольевич Медведев (премьер-министр России) уже принял решение о введении в ключевых министерствах выделенной должности заместителя министра по цифровому развитию. И сейчас это решение находится в стадии реализации», - сказал Николай Носков.

Ранее о необходимости появления в каждом органе власти отдельных замруководителей, ответственных за цифровую трансформацию, говорили в Центре стратегических разработок. Такие заместители министров, уточняли в ЦСР, должны подчиняться профильному вице-премьеру.

Как вас теперь величать

По словам руководителя министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, новые должности заместителя министра в ключевых российских министерствах будут выполнять функции так называемого Chief Digital Officer (CDO) – главного менеджера (директора) по цифровой трансформации). Они, по словам Константина Носкова, будут «агентами изменений цифровой экономики во всех ключевых министерствах».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков

Носков рассказал, в настоящее время его задача номер один - это цифровая экономика: «И надо сказать, что я сейчас как министр с такой ответственностью думаю, что министерство в предыдущей итерации даже недостаточно сильно было вовлечено в разработку и реализацию программы. Это ни в коем случае не упрек министерству, это вот так была выстроена конструкция».

Министр также напомнил о недавней трансформации возглавляемого им бывшего Минкомсвязи (Министерства связи и массовых коммуникаций) в Министерство цифрового развития.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в июне разработало проект постановления правительства, предусматривающего увеличение числа заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с 8 до 10 человек, а также расширение числа департаментов министерства с 15 до 18.

Изменения были вызваны прибавлением основных направлений деятельности министерства и его ориентированностью на развитие цифровой экономики.

Причины и следствия

По словам Константина Носкова, большая часть полномочий и ответственности раньше лежала на бизнесе. «Это хорошо, но на сегодняшний день нам точно нужно больше как министерству вовлекаться в планирование и в реализацию программы», - отметил министр, подчеркнув, что бизнесу тяжело вести диалог «по бюджетному процессу».

Носков отметил, что работа по развитию в России цифровой экономики и реализации соответствующей программы с появлением профильного вице-премьера (эту должность занимает Максим Акимов) вышла на новый уровень. По его словам, «был усилен политический ландшафт».

Напомним, что во второй половине мая Президент России Владимир Путин по представлению премьер-министра Дмитрия Медведева одобрил состав нового Правительства и подписал указы о его назначении. Главой видоизмененного Минкомсвязи стал Константин Носков, который с 2012 г. руководил Аналитическим центром при Правительстве России.

Носков получил в управление Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — именно так теперь называется новое профильное ИТ-ведомство, ранее известное как Минкомсвязи. Указ о переименовании Минкомсвязи Владимир Путин подписал 15 мая 2018 г.

Выступая в конце мая в рамках Петербургского международного экономического форума, Константин Носков так ответил на вопрос о наиболее срочных для него задачах по реализации движения в сторону цифровой экономики: «Тяжело сейчас говорить о конкретных задачах и победах, как-никак я на посту министра только шестой день. Я, конечно, могу сейчас говорить о подключении поликлиник к интернету, о пятом поколении мобильной связи, но это уже технические детали. Главная задача, которая сейчас передо мной стоит – продемонстрировать открытость министерства, прежде всего, к бизнесу, наладить диалог, консолидировать вокруг министерства людей, заинтересованных в движении в сторону развития цифровой экономики».