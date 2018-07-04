Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности

Указом Президента РФ Игорь Щеголев, бывший министр Минкомсвязи и ныне полпред Президента в ЦФО, включен в состав Совета Безопасности Российской Федерации.

Изменения в составе Совета Безопасности РФ

Игорь Щеголев, полномочный представитель Президента в Центральном Федеральном Округе, ранее занимавший пост главы Минкомсвязи, включен в состав Совета Безопасности Российской Федерации. Указ «О внесении изменений в состав Совета Безопасности» Президентом России Владимиром Путиным и опубликован сегодня на сайте Президента России kremlin.ru.

Согласно документу, помимо Игоря Щеголева, в состав Совета Безопасности также включены полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Исключены из состава Совета Безопасности России Олег Белавенцев и Игорь Холманских, бывшие полпреды в Северо-Кавказском и Уральском округах.

О Совете Безопасности России

Совет Безопасности (СБ) Российской Федерации – это конституционный орган, осуществляющим подготовку решений Президента России в области обеспечения безопасности.

Совет Безопасности России занимается подготовкой ежегодного доклада Президента России Верховному Совету об обеспечении безопасности России как основного программного документа для органов исполнительной власти по вопросам внутренней, внешней и военной политики, а также для разработки правовых актов в области защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.

Член Совбеза РФ, помощник Президента РФ и бывший глава Минкомсвязи Игорь Щеголев

В список функций СБ также входит организация работы постоянных и временных межведомственных комиссий, образуемых СБ на функциональной и региональной основе, как главного инструмента по выработке проектов решений Президента РФ; разработка предложений по обеспечению защиты конституционного строя, государственного суверенитета и территориальной целостности РФ.

В состав СБ входят Председатель Совета Безопасности, которым по должности является Президент России, Секретарь Совета Безопасности, постоянные члены и члены Совета Безопасности, включаемые в состав Совета Безопасности и исключаемые из него Президентом РФ по представлению Секретаря Совета Безопасности. Члены Совета Безопасности принимают участие в заседаниях Совета Безопасности с правом совещательного голоса.

За прошедшие годы предметом рассмотрения Совета Безопасности были вопросы, касающиеся практически всех областей обеспечения национальной безопасности страны. Принимаемые решения позволили принять оперативные меры по разрешению конкретных ситуаций, обеспечить проведение мероприятий, реализующих долгосрочные цели.

Основными рабочими органами Совета Безопасности являются межведомственные комиссии по главным направлениям деятельности СБ. Они могут создаваться по функциональному или региональному признаку на постоянной или временной основе.

Научный совет при Совете Безопасности функционирует с 1993 г. Он осуществляет научно-методологическое обеспечение деятельности Совета Безопасности и способствует формированию научного фундамента национальной безопасности, включая целевую ориентацию отечественной науки на вопросы обеспечения национальной безопасности, выявление и системную интеграцию новых знаний в этой области, формирование методологических основ стратегического планирования.

Структурно аппарат Совета Безопасности состоит из департаментов, которые курируют референты аппарата Совета Безопасности.

Трудовая биография Игоря Щеголева

Игорь Щеголев был назначен полномочным представителем в Центральном федеральном округе (ЦФО) 26 июня 2018 г. Указом Президента России. В должности полпреда ЦФО Игорь Щеголев сменил Алексея Гордеева.

В ЦФО входят 18 субъектов Российской Федерации: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и город Москва. Это крупнейший по численности населения округ России, в нем живет 39,3 млн человек.

Игорь Щеголев работал корреспондентом и замруководителя Службы новостей ИТАР-ТАСС, пресс-секретарем премьер-министра России Евгения Примакова, в начале 2000 г. возглавил Управление пресс-службы Президента России, а в 2002 г. стал руководителем протокола Президента России.

В 2008 г. Игорь Щеголев был назначен на должность министра связи, которую занимал с 2008 по 2012 г., после чего перешел на работу в президентскую Администрацию на должность помощника Президента России, где курировал Управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии в Администрации Президента России.

Несмотря на уход из Минкомсвязи в Администрацию Президента, Игорь Щеголев сохранил заметное влияние на отрасль связи и ИТ. Так, невзирая на назначение главой Минкомсвязи в 2012 г. Николая Никифорова, два заместителя Щеголева стали руководителями отраслевых федеральных агентств: Олег Духовницкий возглавил Россвязь, а Александр Жаров Роскомнадзор.

Еще один тогдашний заместитель Игоря Щеголева Илья Массух, куратор программы «Информационное общество», ушел из министерства, основал Фонд электронной демократии и занял остро критическую позицию к возглавившему Минкомсвязи Николаю Никифорову.

В начале 2014 г. власти США внесли Игоря Щеголева в свои санкционные списки.