Выпущен мощный «убийца» Raspberry Pi на 8 ядрах с поддержкой видео 4K

Дороже, но значительно мощнее и современнее

Технологическая компания Libre Computer объявила о готовности к массовому производству микрокомпьютера Renegade Elite. Новинка представляет собой одноплатное сверхкомпактное решение того же класса, в котором представлены популярные микро-ПК Raspberry Pi.

Renegade Elite предлагаются по цене от $100, что в три раза дороже Raspberry Pi, однако при этом обеспечивают значительно большую производительность за счет 8-ядерного процессора с новейшим графическим ядром и расширенного набора современных интерфейсов.

Технические особенности Renegade Elite

Микросистемы Raspberry Pi получили огромную популярность во всем мире за возможность создавать на их основе универсальные вычислительные и управляющие системы размером с кредитную карту. Тем не менее, все чаще они подвергаются критике за то, что не в состоянии обеспечить достойную производительность в современных играх, особенно при выводе изображения с качеством 4K: в этом режиме Raspberry Pi выдает очень низкий битрейт.

Одноплатный ПК Renegade Elite, вид сверху

Проблема заключается в том, что даже самые новейшие системы Raspberry Pi выполнены на чипах с максимум четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A53 – экономичными, но слишком медленными, а также оснащены простеньким графическим ядром VideoCore и всего лишь 1 ГБ оперативной памяти.

Системы Renegade Elite, в свою очередь, оснащаются современным достаточно мощным процессором Rockchip RK3399 на базе двух мощных ядер Cortex-A72 и четырех ядер Cortex-A53, в связке с современным графическим ядром Mali-T860 MP4 с поддержкой OpenGL ES 3.2 и OpenCL 1.2.

Одноплатный ПК Renegade Elite, набор интерфейсов

Система Renegade Elite также обладает предустановленной оперативной памятью LPDDR4 SDRAM объемом 4 ГБ. Все вместе это обеспечивает значительно более быструю загрузку системы и более высокую производительность, нежели у любой системы Raspberry Pi.

Производительности Renegade Elite более чем достаточно для работы с видео контентом с качеством 4K. Для вывода видео с качеством Ultra HD на экран монитора или телевизора без необходимости подключения приставки Android TV в системе предусмотрены такие современные интерфейсы, как один порт USB 3.0 в форм-факторе Type C с поддержкой DisplayPort и питанием (Power Delivery), один USB 3.0 Type C с DisplayPort (без подачи питания), а также HDMI 2.0.

Плата оснащена портом Gigabit Ethernet с опциональной поддержкой Power-over-Ethernet, универсальными интерфейсами MIPI DSI и MIPI DSI/CSI, тремя портами USB 2.0 Type A, слотом под карты памяти MicroSD, интерфейсом eMMC 5.x для подключения SSD или жестких дисков, инфракрасным приемником, 128 МБ встроенной флеш-памяти SPI NOR и 60-контактным интерфейсом расширения PCI-E.

Создатели системы полагают, что Renegade Elite наберет популярность среди тех, кто самостоятельно конструирует игровые устройства, поскольку, в отличие от Raspberry Pi, они смогут поддерживать самые новые выпуски игр под Android с достойной скоростью обновления кадров. Кроме того, Renegade Elite смогут по достоинству оценить создатели эмуляторов и современных бытовых мультимедийных приставок.

Система Renegade Elite, вид снизу

Помимо работы с операционной системой Android 8 Oreo, плата Renegade Elite также поддерживает операционные среды GNU/Linux (Linux Mainline 4.19+ и Linux Rockchip 4.4).

Скоро в рознице

В настоящее время Libre Computer запустила промо-кампанию на площадке IndieGogo, предлагая свои новые системы по предзаказу с поставкой в августе по цене от $100.

По данным компании, в розницу системы Renegade Elite поступят по цене примерно на 20% выше.