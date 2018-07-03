«Билайн» полностью продает свои активы в Италии

Группа Veon решила продать гонконгскому Hutchison свою долю в совместном предприятии в Италии. Сумма сделки составит 2,45 млрд евро. Часть из этой суммы Veon потратит на укрепление своих позиций в Пакистане и Бангладеш.

Veon продал долю в итальянском сотовом операторе

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») договорилась с гонконгской CK Hutchison Holdings о продаже ей доли в совместном итальянском сотовом операторе Wind Tre. Как говорится в сообщении Veon, сумма сделки составит 2,45 млрд евро или $2,87 млрд.

В 2011 г. Vimpelcom (прежнее название Veon) приобрел у египетского миллиардера Нагиба Савириса (Naguib Sawiris) 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и контрольный пакет акций египетского холдинга Orascom Telecom, контролировавшего сотовых операторов из Алжира, Пакистана, Бангладеш и других стран.

В результате сделки резко выросла долговая нагрузка Vimpelcom: с $6 млрд до $24 млрд. Причем половина этой задолженности приходилась на Wind Telecommunicazioni. В результате Vimpelcom стал искать пути для консолидации своего итальянского актива.

Как Veon отступал из Италии

В 2105 г. Wind Telecommunicazioni продала свои вышки компании Albertis Telecom за 693 млн евро. Чуть позже был найден партнер для консолидации. Wind Telecommunicazioni, являвшийся третьим по величине сотовым оператором в Италии, объединился с четвертым по величине оператором – «3». Его собственником был Hutchison.

Группа Veon продает гонконгской Hutchison за 2,45 млрд евро свою долю в совместном предприятии в Италии

Образовавшаяся компания Wind Tre стала на паритетных началах принадлежать Vimpelcom и Hutchison. При этом Vimpelcom прекратил консолидировать ее показатели, в том числе уровень долга, в своей отчетности.

Как французы нарушили планы Veon

При рассмотрении той сделки Еврокомиссия заподозрила, что конкуренция на итальянском сотовом рынке может сократиться. В результате Vimpelcom и Hutchison решили продать часть имеющихся у них частот и вышек в Италии французской Iliad.

За частоты Iliad заплатил 450 млн евро. Благодаря этому Iliad смог выйти на сотовый рынок Италии, а число его участников осталось прежним – четыре.

Источник, близкий к акционерам Veon, говорит, что группа выходила в Италию в надежде на рост местного рынка. Однако эта надежда не оправдалась, а после выхода на рынок нового игрока Iliad стала понятна неизбежность новых ценовых войн. В связи с этим и было принято решение о продаже итальянского бизнеса.

Аналитик «Райффайзен-банка» Сергей Либин считает удачной сделку, заключенную Veon. «Iliad вышел в Италию с тарифом, в два раза ниже рыночного, - отмечает аналитик. - В этих условиях Veon продает актив за неплохие средства. Кроме того, у Veon и Hutchison изначально были преимущественные права на выкуп долей друг у друга».

Veon пытается обойти египетские власти

Часть заработанных на итальянской сделки средств Veon потратит на укрепление своих позиций на остальных рынках. В настоящее время Veon через холдинг Global Telecom (GTH, нынешнее название Orascom Telecom) владеет крупными пакетами операторов в Бангладеш, Алжире и Пакистане.

В самом Египте GTH операционной деятельности не ведет. В связи с этим для Veon было бы выгодно избавиться от данной промежуточной структуры. В 2017 г. был проведен делистинг акций GTH с Лондонской фондовой биржи. Акции холдинга продолжают котироваться на Египетской фондовой бирже.

Холдинг Veon попытался выставить оферту на выкуп долей миноритариев GTH. Сейчас Veon владеет 57% акций GTH. Veon готов был заплатить за доли миноритариев до 15,776 млрд фунтов ($987 млн). Однако финансовый регулятор Египта не дал на нее согласие. Кроме того, власти Египта предъявили налоговые претензии холдингу и попытались арестовать его счета.

В связи с этим Veon решил пойти другим путем и выкупить у GTH ее «дочек» в Бангладеш и Пакистане - соответственно Banglalink и Jazz. Сумма этой сделки составит $2,25 млрд. Часть этих средств в сумме $1,6 млрд будет выплачена Veon путем принятия на себя задолженности GTH. Оставшуюся часть в размере $950 млн Veon выплатит наличными в виде отложенных обязательств.

С учетом того, что Veon является контролирующим акционером GTH и консолидирует долги холдинга, в совокупности затраты группы на эту сделку составят $400 млн. После сделки у GTH останется крупный пакет акций в алжирском операторе Djezzy.

Средства, заработанные Veon на сделки с Wind Tre и оставшиеся после сделки с GTH, группа направит на сокращение объема своей задолженности. Ожидается, что соотношение чистого долга к собственным средствам компании сократится с 2 до 1,8.