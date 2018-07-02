«Бесплатные трехмерные планшеты» оказались обманом. Продавец выплатит жертвам $2,8 миллиона
Преступление и наказание
Верховный суд округа Нассо штата Нью-Йорк, США (Nassau County Supreme Court, New-York), признал Нила Чандрана (Neil Chandran), генерального директора компании Sungame, виновным в присвоении денежных средств в крупном размере, а также в махинациях с ценными бумагами.
Компания Чандрана занималась развитием «инвестиционного проекта» по созданию портативных компьютеров (планшетов), способных выводить изображение в трехмерном формате. На поверку проект оказался мошеннической схемой. Ее жертвой стали сотни человек, среди которых обнаружились даже представители религиознных общин – несколько местных раввинов и их паства.
Теперь предприимчивому американцу придется выплатить компенсацию в размере $2,8 млн. жертвам мошеннической схемы, либо отправиться в тюрьму на срок до 15 лет. Кроме того, осужденному запретили вести какую бы то ни было деятельность, связанную с приобретением, распространением и продажей ценных бумаг на территории штата.
Подробнее о мошеннической схеме
Первоначально Sungame предложила всем желающим приобрести один или несколько планшетных компьютеров по цене в $1 тыс. Как утверждал продавец, предлагаемое устройство способно отображать трехмерное изображение без использования дополнительных приспособлений вроде шлемов или очков виртуальной реальности. Более того, компания обещала возместить затраты на приобретение устройства в полном размере в течение недели с момента покупки якобы в рамках кампании по продвижению «революционной технологии».
По-видимому, руководство Sungame посчитало условия акции недостаточно привлекательными для потенциальных покупателей, поэтому в дополнение к «бесплатным» планшетам были предложены так называемые образовательные гранты в размере $500 за каждое приобретенное устройство. Но и этого оказалось недостаточно: мошенники заявили, что готовы выкупить ранее приобретенные планшеты, самостоятельно реализовать их на рынке и вернуть прибыль. Разумеется, ни планшетов, ни прибыли, ни вложенных средств большинство обманутых граждан так и не получили.
Полученные средства Чандран пустил на погашение задолженностей перед другими инвесторами, обязательств компании и оплату собственных счетов. Существенные денежные вливания, обеспеченные обведенными вокруг пальца гражданами, способствовали искусственному росту финансовых показателей, тем самым привлекая покупателей ценных бумаг компании со стороны.
Прокуратура впервые заинтересовались делом Чандрана в 2014 г., когда в правоохранительные органы округа обратилась одна из жертв схемы Sungame, лишившаяся нескольких сотен тысяч долларов. Позднее следователям удалось обнаружить десятки пострадавших от действий Sungame и Чандрана, ущерб от которых оценивался в миллионы.
В 2015 г. жертвы обратились в суд с коллективным гражданским иском к руководителю. Истцы утверждали, что компания Sungame не имела и не имеет возможности выполнить свои обязательства перед заказчиками, поскольку не владеет какими-либо планшетами или подобным оборудованием для компьютерных игр, а сам Чандран всячески увиливает от ответственности, даже будучи припертым к стенке. Тем не менее, в 2016 г. Sungame приобрела 9 тыс. пар очков виртуальной реальности Dlodlo V1 стоимостью порядка $560 за устройство, вероятно, с целью задобрить особо навязчивых клиентов.