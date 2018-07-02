«Бесплатные трехмерные планшеты» оказались обманом. Продавец выплатит жертвам $2,8 миллиона

Американский мошенник обманом завладел миллионами долларов доверчивых покупателей, желавших бесплатно заполучить планшеты c эффектом трехмерного погружения. Находчивый предприниматель проведет 15 лет в тюрьме, если не сможет возместить ущерб жертвам аферы.

Преступление и наказание

Верховный суд округа Нассо штата Нью-Йорк, США (Nassau County Supreme Court, New-York), признал Нила Чандрана (Neil Chandran), генерального директора компании Sungame, виновным в присвоении денежных средств в крупном размере, а также в махинациях с ценными бумагами.

Компания Чандрана занималась развитием «инвестиционного проекта» по созданию портативных компьютеров (планшетов), способных выводить изображение в трехмерном формате. На поверку проект оказался мошеннической схемой. Ее жертвой стали сотни человек, среди которых обнаружились даже представители религиознных общин – несколько местных раввинов и их паства.

Теперь предприимчивому американцу придется выплатить компенсацию в размере $2,8 млн. жертвам мошеннической схемы, либо отправиться в тюрьму на срок до 15 лет. Кроме того, осужденному запретили вести какую бы то ни было деятельность, связанную с приобретением, распространением и продажей ценных бумаг на территории штата.

Подробнее о мошеннической схеме

Первоначально Sungame предложила всем желающим приобрести один или несколько планшетных компьютеров по цене в $1 тыс. Как утверждал продавец, предлагаемое устройство способно отображать трехмерное изображение без использования дополнительных приспособлений вроде шлемов или очков виртуальной реальности. Более того, компания обещала возместить затраты на приобретение устройства в полном размере в течение недели с момента покупки якобы в рамках кампании по продвижению «революционной технологии».

По-видимому, руководство Sungame посчитало условия акции недостаточно привлекательными для потенциальных покупателей, поэтому в дополнение к «бесплатным» планшетам были предложены так называемые образовательные гранты в размере $500 за каждое приобретенное устройство. Но и этого оказалось недостаточно: мошенники заявили, что готовы выкупить ранее приобретенные планшеты, самостоятельно реализовать их на рынке и вернуть прибыль. Разумеется, ни планшетов, ни прибыли, ни вложенных средств большинство обманутых граждан так и не получили.

Полученные средства Чандран пустил на погашение задолженностей перед другими инвесторами, обязательств компании и оплату собственных счетов. Существенные денежные вливания, обеспеченные обведенными вокруг пальца гражданами, способствовали искусственному росту финансовых показателей, тем самым привлекая покупателей ценных бумаг компании со стороны.

Нил Чандран обещал клиентам бесплатные планшетные компьютеры и $500 в качестве «гранта на образование»

Прокуратура впервые заинтересовались делом Чандрана в 2014 г., когда в правоохранительные органы округа обратилась одна из жертв схемы Sungame, лишившаяся нескольких сотен тысяч долларов. Позднее следователям удалось обнаружить десятки пострадавших от действий Sungame и Чандрана, ущерб от которых оценивался в миллионы.

В 2015 г. жертвы обратились в суд с коллективным гражданским иском к руководителю. Истцы утверждали, что компания Sungame не имела и не имеет возможности выполнить свои обязательства перед заказчиками, поскольку не владеет какими-либо планшетами или подобным оборудованием для компьютерных игр, а сам Чандран всячески увиливает от ответственности, даже будучи припертым к стенке. Тем не менее, в 2016 г. Sungame приобрела 9 тыс. пар очков виртуальной реальности Dlodlo V1 стоимостью порядка $560 за устройство, вероятно, с целью задобрить особо навязчивых клиентов.