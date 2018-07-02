Microsoft втайне готовит планшет с «форм-фактором нового типа». Фото

Секретный проект Microsoft Andromeda подразумевает создание складного планшета с двумя экранами и поддержкой перьевого ввода, ориентированного на удобную работу с OneNote.

Два экрана, но не смартфон

Компания Microsoft последние два года работает над секретным проектом Andromeda, в рамках которого ведется создание нового портативного гаджета из линейки Surface.

Некоторые подробности об этом проекте стали известны ранее из открытой патентной документации, внутренних утечек компании и ряда обновлений операционной системы Windows.

Окончательное подтверждение тому факту, что секретная разработка Microsoft подразумевает создание складного планшета с двумя экранами, была получена порталом The Verge из внутренней переписки сотрудников компании по электронной почте.

Детали проекта Andromeda

Согласно данным внутренней переписки, попавшим в руки сотрудникам The Verge, складной планшет Andromeda с поддержкой рукописного ввода описывается сотрудниками Microsoft как «новый карманный форм-фактор устройств Surface».

Концепция Microsoft Andromeda

Согласно описанию, гаджеты категории Andromeda станут «новой пробивной категорией устройств, которые повлияют не только на расклад линейки Surface, но также смогут размыть границы между тем, что сегодня считается ПК и мобильным телефоном».

Карманный гаджет Microsoft Andromeda с рукописным вводом

Гаджеты Surface «нового карманного форм-фактора объединят инновационные аппаратные и программные средства для создания по-настоящему персонального универсального вычислительного устройства», – гласит внутренний документ Microsoft.

Дизайн складного планшета Andromeda представляет собой раскладное устройство на шарнире по принципу универсальных систем «2 в 1», где вместо клавиатуры располагается еще один сенсорный дисплей.

Концепт Intel Tiger Rapids в альбомном режиме

В отличие «смартфонных» концептов семейства Tiger Rapids со вспомогательным экраном на базе «электронных чернил» или двумя одинаковыми сенсорными ЖК-экранами, представленными компанией Intel в прошлом месяце на выставке Computex 2018, проект Microsoft Andromeda ориентирован на работу под ОС Microsoft с типичными приложениями для ноутбуков. Это определяет схожий пользовательский интерфейс экрана и подключение устройства к OneNote.

Концепт Andromeda в открытом виде

Гаджет также может работать с приложениями Edge или Photos, обладает встроенной поддержкой сотовых сетей для голосовой и текстовой коммуникаций.

Схематическое изображение гаджета Andromeda из патента Microsoft

К сожалению, подчеркивают в The Verge, попавшая в редакцию внутренняя переписка по проекту Andromeda не проливает свет на такие важные моменты как коммерческое название устройства, его аппаратные спецификации, более-менее точную дату анонса и хотя бы примерную цену. Тем не менее, отмечают в The Verge, описание инженерных образцов будущей новинки семейства Surface схоже с 3D-концептами, опубликованными Дэвидом Брейером (David Breyer) на его странице в Twitter по мотивам патентной заявки Microsoft.

Рендер Дэвида Брейера полугодиной давности по патентной заявке Microsoft

Сотрудники The Verge, ознакомившиеся с документами, также отмечают, что в рамках проекта Andromeda разработчики Microsoft активно экспериментируют с перьевым вводом. Помимо этого, в рамках проекта Microsoft также работает с процессорами ARM, однако на сегодняшний день окончательный выбор еще не сделан, так что в финальном коммерческом устройстве могут оказаться как чипы Intel, так и Qualcomm.

Планы коммерциализации проекта

Судя по изложенным в переписке соображениям, сообщает The Verge, анонс складных планшетов с двумя экранами состоится уже до конца 2018 г.

По задумке руководства Microsoft, проект Andromeda должен компенсировать оглушительный рыночный провал устройств Windows Phone. Предположительно, после выпуска новых гаджетов под собственным брендом Surface, Microsoft намерена предоставить ряду ведущих мировых производителей возможность выпуска схожей концепции.