Разработаны сверхскоростные SD-карты емкостью 128 ТБ

Ассоциация производителей SD-карт утвердила новый формат для SD карт со скоростью передачи до 985 МБ/сек и объемом до 128 ТБ. Карты нового типа сохранят обратную совместимость с большинством уже существующих кардридеров.

Технология SD Express

SD Card Association, некоммерческая организация, занимающаяся разработкой стандартов карт памяти, представила новую спецификацию под названием SD Express.

По заявлению разработчиков, SD-карты, выпущенные согласно спецификации, смогут обеспечить хранение до 128 ТБ данных (стандарт SDUC – SD Ultra Capacity), а максимальная скорость передачи данных составит до 985 МБ/сек.

Для сравнения: такой емкости было бы достаточно, чтобы сохранить около 29 тыс. фильмов в формате Full HD, порядка 16 млн музыкальных композиций в формате mp3 или 26 млн фотографий среднего качества.

Добиться столь внушительного прогресса ассоциации удалось благодаря интеграции интерфейсов PCIe и NVMe в карты нового поколения. NVMe – спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям (SSD), подключенным по высокоскоростной шине PCI Express (PCIe). Устройства с поддержкой NVMe характеризуются низким уровнем задержек, эффективным использованием высокого параллелизма твердотельных накопителей, оптимизированного для функционирования под управлением многоядерных процессоров.

Прототип карты стандарта SD Express

Визуально карты стандарта SD Express не будут отличаться от устройств предыдущих поколений за исключением наличия нескольких дополнительных контактов у новинки. Первый верхний ряд контактов полностью соответствует таковому у SD-карт с поддержкой интерфейса UHS-I. Таким образом, накопители SD Express сохранят обратную совместимость со старыми кардридерами и смогут обеспечить скорость обмена данными порядка 104 МБ/сек. Более современные интерфейсы – UHS-II и UHS-III – поддерживаться не будут.

Схема расположения контактов карт нового стандарта

Опубликованная спецификация не содержит описания карт форм-факторов MiniSD и MicroSD.

Попытка SanDisk

В настоящее время теоретическая предельная емкость SD-накопителя, соответствующего наиболее современному стандарту SDXC (SD eXtended Capacity), который увидел свет в 2009 г., ограничена 2 ТБ, Скорость обмена информаций может достигать 624 МБ/с при использовании высокоскоростного протокола обмена данными UHS-III. Тем не менее, на практике отметка в 2 ТБ пока остается недостижимой для производителей массовой продукции.

Сравнение скоростей обмена данных при использовании карт и ридеров различных стандартов

SanDisk, американский производитель носителей на базе флеш-памяти, сооснователь организации SD Card Association, в 2016 г. продемонстрировал прототип SD-карты емкостью 1 ТБ, которая имела все шансы стать самой вместительной «флешкой» на тот момент. Компания была твердо уверена в том, что налаживание производства более совершенных SD-накопителей необходимо в связи с растущей популярностью видео в разрешении 4К, для хранения которого требуются колоссальные объемы памяти.

Устройство так и не было запущено в серийное производство по неизвестной причине.