Сбербанк запустил сервис, спасающий пожилых от визитов в Пенсионный фонд

Сбербанк при поддержке ПФР начал предоставлять клиентам пенсионные госуслуги через онлайн-банк. В будущем перечень оказываемых услуг планируется постепенно расширять в соответствие с планами по цифровой трансформации, являющейся частью «Стретегии 2020».

Пенсионные услуги в «Сбербанке онлайн»

Сбербанк сообщил о доступности пользователям интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк онлайн» двух новых сервисов государственных услуг, подготовленных совместно с Пенсионным фондом России (ПФР).

Теперь клиенты Сбербанка на пенсии смогут реализовать свое законное право на получение госуслуг без посещения государственных учреждений, многофункциональных центров (МФЦ) и отделений банка.

Первый сервис позволит пенсионеру сформировать и отправить заявление в ПФР о доставке пенсии и иных социальных выплат на счет в Сбербанке без фактической явки в Пенсионный фонд.

Второй сервис предназначен для получения выписки из индивидуального лицевого счета ПФР. Выписка поможет понять, какой у клиента трудовой стаж, его текущие пенсионные накопления, и в какой управляющей компании они находятся. Это позволит пользователю оценить ситуацию и учитывать ее в планах на будущее.

Пользователи «Сбербанка онлайн» теперь могут получать пенсионные госуслуги, не выходя из дома

Новые сервисы можно найти в разделе «Прочее – пенсионные программы» веб-версии «Сбербанка онлайн» и на вкладке «Платежи» мобильного приложения. На данный момент электронными пенсионными услугами могут воспользоваться лишь клиенты Среднерусского территориального банка Сбербанка России, проживающие на территориях Московской, Тверской, Калужской, Брянской, Смоленской, Тульской, Рязанской областей.

Ранее данные услуги можно было получить непосредственно на сайте ПФР через личный кабинет гражданина при наличии подтвержденной учетной записи на Едином портале госуслуг gosuslugi.ru.

О планах на будущее

Как сообщила пресс-служба Сбербанка, банк совместно с ПФР готовит к запуску еще целый ряд сервисов, включая онлайн-оформление, получение и использование материнского капитала.

«Доступ к госуслугам, который мы предлагаем нашим клиентам, отражает идеи, заложенные в нашу "стратегию-2020", – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Пенсионные услуги – только начало, мы приложим все усилия для того, чтобы наши клиенты смогли получать различные государственные услуги через каналы Сбербанка».

О «цифровизации» бизнеса

В последнее время Сбербанк демонстрирует стремление перевести максимальное количество своих сервисов в цифровой формат, постоянно расширяя функциональность интернет-банков «Сбербанк онлайн» и «Сбербанк бизнес онлайн» (СБОЛ), а также проводя различные акции для клиентов.

Так, 14 июня 2018 г. банк запустил акцию по потребительским кредитам, в рамках которой предложил дисконт в размере 0,5 % к базовой ставке при подаче кредитной заявки через «Сбербанк онлайн».

Таким образом, минимальную ставку в 11,4% годовых можно было получить на сумму кредита от 1 млн руб. По задумке управленцев, проведение акций со сниженными процентными ставками способствует увеличению доли интернет-клиентов.

В апреле 2018 г. Сбербанк предложил предпринимателям пониженные ставки по кредитам сроком на полгода при условии сдачи последними отчетности посредством программы «1С: бухгалтерия». Размер скидки варьировался в зависимости от типа сдаваемых в электронном виде отчетов. Подобный подход, по мнению руководства блока «Корпоративный бизнес», позволяет снизить риски по кредитам и сократить сроки рассмотрения заявок.