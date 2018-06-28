Культовый сайт разработчиков СПО мог не достаться Microsoft, сделку хотел сорвать Google

Топ-менеджер Google заявила, что ее компания сама была бы не против приобрести репозиторий кодов GitHub, о покупке которого недавно объявила Microsoft. Обе компании ищут возможности сплотить вокруг себя разработчиков в период перехода отрасли на облачную модель потребления ПО. Разработчики с GitHub видят угрозу со стороны любых корпоративных гигантов.

Признание Google

Руководство Google призналось, что само хотело купить репозиторий исходных кодов свободного ПО GitHub, который в итоге был приобретен Microsoft за $7,5 млрд. Об этом сообщила глава облачного подразделения Google Диана Грин (Diane Greene). «Я бы не возражала их купить, но ничего страшного», — приводит ее слова издание Bloomberg.

Грин также озвучила опасения многих разработчиков насчет будущего GitHub после покупки Microsoft. «Я действительно надеюсь, что Microsoft сможет сохранить его полностью нейтральным», — отметила она. Сама Microsoft обещает, что ресурс по-прежнему будет совершенно независимым, приводя при этом в пример соцсеть LinkedIn, которую приобрела в 2016 г. за $26 млрд. Однако с момента приобретения соцсети Microsoft без помех черпает из нее данные, и именно этого и опасаются разработчики GitHub, пишет издание The Register.

При этом свободные разработчики, которые используют GitHub, считают, что риск для ресурса возник бы даже в том случае, если бы его купила Google. «Продажа GitHub была печально неизбежна. Это могла бы быть Google, Apple, Amazon или Facebook. Это на самом деле неважно. По моему мнению, проблема заключается в том, что эти технологические гиганты концентрируют еще больше сил», — считает разработчик Виктор Фелдер (Victor Felder), который занят во многих проектах на GitHub.

Делая заявление насчет GitHub, Грин не выглядела особенно расстроенной, пишет The Register. Издание связывает это с тем фактом, что несколько дней назад ресурс GitLab, непосредственный конкурент GitHub, сообщил о планах переместиться из Microsoft Azure в облако Google. Это дает Google возможность установить контакт с небольшим, но все же значительным сообществом разработчиков. Официальной причиной переезда GitLab названо желание воспользоваться преимуществами фреймворка Kubernetes, созданного Google.

Охота на GitHub

Ранее бизнес-канал CNBC уже сообщал о циркулирующих в индустрии слухах, что Google тоже вела переговоры с GitHub о покупке, но руководство репозитория предпочло Microsoft. Это произошло по причине личных хороших отношений главы GitHub Криса Уэнстрата (Chris Wanstrath) с гендиректором Microsoft Сатьей Наделлой (Satya Nadella).

Наделле потребовалось 24 месяца, чтобы соблазнить Уэнстрата своим видением того, какое место мог бы занять GitHub в составе Microsoft, сообщают источники. Уэнстрату импонирует позитивное отношение Наделлы к свободному ПО, под влиянием которого проходит деятельность Microsoft в последние годы.

Крупнейший в мире репозиторий исходных кодов мог достаться Google

Одновременно сообщалось, что приобретением репозитория интересовалась также Amazon, а в целом охота на GitHub продолжалась несколько лет. Лица, знакомые с ситуацией, сообщили CNBC, что Microsoft заплатила в 25 раз больше, чем составляет ежегодная выручка сайта, которая находится на уровне $300 млн.

На вопрос, будут ли они продолжать использовать GitHub после приобретения его Microsoft, технологические компании отвечают по-разному. Google, которую The Verge спросил об этом еще до официального объявления о покупке, отказалась дать комментарий, а Facebook сообщил, что будет использовать репозиторий, пока он удобен для размещения проектов и сотрудничает с сообществом разработчиков открытого ПО.

Зачем GitHub нужен Microsoft

GitHub представляет собой крупнейший в мире репозиторий кодов, очень популярный среди компаний и разработчиков, где они хранят коды и документацию. Услугами сайта пользуются Apple, Amazon, Facebook, Google и другие крупные технологические компании. В общей сложности на GitHub выложено 85 млн репозиториев от 28 млн разработчиков. В 2015 г. примерная рыночная стоимость GitHub оценивалась в $2 млрд. По подсчетам аналитиков CNBC, на сегодняшний день рыночная оценка GitHub выросла примерно до $5 млрд.

Напомним, недавно Microsoft запустила в компании реорганизацию, которая должна перенацелить бизнес на облачную сферу. В связи с этим компания намерена привлечь к себе разработчиков, в чем ей поможет владение двумя крупными профессиональными сетями — GitHub и LinkedIn. Что касается Google, то компания прогрессирует в облачном бизнесе, но крупных приобретений в этой сфере под руководством Грин пока совершено не было.

Microsoft официально объявила о приобретении GitHub в начале июня 2018 г. Сумма сделки составила $7,5 млрд. Согласно условиям сделки, оплата будет произведена путем передачи акций Microsoft на эту сумму владельцам и инвесторам GitHub. Гендиректором GitHub назначен вице-президент Microsoft Нэт Фридман (Nat Friedman), ветеран движения ПО с открытым кодом, ранее основавший компанию Xamarin.