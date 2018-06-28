Разработчики ПО адаптируют свои приложения под российскую мобильную ОС

С начала 2019 г. в России меняются требования к среде функционирования офисного программного обеспечения: разработчики мобильных приложений, планирующие попасть в реестр отечественного ПО, будут обязаны поддерживать российскую мобильную ОС. Компании уже ведут работы по адаптации своих приложений для функционирования в среде Sailfish Mobile OS RUS – сейчас это единственная платформа, отвечающая всем требованиям законодательства. В частности, компания «Диджитал Дизайн» объявила о релизе новой версии своего решения «Информационная система коллегиальных органов «Ареопад» для использования под управлением этой ОС.

Новые требования закона и мобильное ПО

С января 2019 г. все офисные приложения из реестра российского ПО должны будут работать под управлением мобильной операционной системы, сведения о которой также включены в этот реестр. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 07.03.2018 № 234. На сегодняшний день единственной ОС, отвечающей этим требованиям, является Sailfish Mobile OS Rus. Система разработана на базе ядра Linux и технологий с открытым исходным кодом компанией «Открытая мобильная платформа».

«Развиваемая нами Sailfish Mobile OS RUS – это современная операционная система и заметный игрок на рынке корпоративных решений в России, – рассказывает Павел Эйгес, генеральный директор ООО «Открытая Мобильная Платформа». – Мы создаем продукт, предоставляющий уникальные возможности построения масштабной защищенной мобильной инфраструктуры. Это означает и формирование соответствующей экосистемы приложений. Компания «Диджитал Дизайн» развивает очень интересный и востребованный продукт, обладает обширным опытом разработки коммерчески успешных продуктов и станет ценным партнером для реализации совместных проектов».

Фото: Компания «Диджитал Дизайн» «Ареопад» автоматизирует процесс совещаний, начиная от формирования повестки, заканчивая формированием протокола и контролем исполнения поручений по итогам заседания.

Мобильный документооборот для госучреждений и корпораций

ИТ-компания «Диджитал Дизайн» одной из первых запустила проект по адаптации собственных решений под отечественную мобильную ОС. «Диджитал Дизайн» 25 лет занимается разработкой решений для автоматизации различных бизнес-процессов обеспечения информационной безопасности, внедрением инфраструктурных решений, работает с корпоративным и госсектором. В реестре российского ПО находятся 7 продуктов компании, один из которых – ИСКО «Ареопад».

Система предназначена для подготовки заседаний, проведения голосований коллегиальных органов, различных общественных советов, коллегий и комиссий. Решение предоставляет возможность участия в заседаниях удаленно – в любое время и из любой точки мира. «Ареопад» автоматизирует процесс совещаний, начиная от формирования повестки, заканчивая формированием протокола и контролем исполнения поручений по итогам заседания. Кроме того, в системе реализована комплексная защита информации от несанкционированного доступа в соответствии с ГОСТ.

Проведенные испытания на отечественном смартфоне InoiR7 – первом устройстве, работающем на операционной системе Sailfish Mobile OS Rus, – подтвердили работоспособность системы.

«С Sailfish продукты нашей компании «роднит» то, что и то и другое – полностью корпоративная история. Мы активно работаем с государственными учреждениями и корпорациями, поэтому нам важно обеспечить работу с данными внутренних информационных систем наших заказчиков через мобильное устройство на ОС Sailfish – с чем, я считаю, мы успешно справились, – пояснил генеральный директор компании «Диджитал Дизайн» Дмитрий Лившиц. – ИСКО «Ареопад» охватывает процесс документооборота для руководителей высшего звена и их помощников. Это дает нам большое преимущество – теперь остается один шаг для того, чтобы обеспечить полноценный электронный документооборот на Sailfish. А эта задача, в свою очередь, является если не первоочередной, то одной из приоритетных в государственном и корпоративном сегментах».

Команда специалистов «Диджитал Дизайн» уже приступила к адаптации под мобильную операционную систему Sailfish Mobile OS Rus следующего решения компании, состоящего в реестре отечественного ПО.