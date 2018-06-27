Qualcomm пообещал превратить бюджетные смартфоны в премиальные флагманы. Видео

Компания представила три новых мобильных процессора Snapdragon, которые обеспечат смартфоны бюджетного сегмента премиальными функциями, включая производительность, экономичность, поддержку сдвоенных камер и искусственный интеллект.

Бюджетный сегмент без потери премиальной функциональности

Компания Qualcomm Technologies, подразделение корпорации Qualcomm Incorporated, анонсировала выпуск трех новых мобильных процессоров в линейках Qualcomm Snapdragon 600 и 400 для смартфонов бюджетного ценового сегмента.

Новые мобильные платформы Snapdragon 632, 439 и 429, по данным компании, разработаны для переноса ключевых возможностей современных премиальных смартфонов – таких как высокая производительность, увеличенное время автономной работы, эффективный дизайн, мощная графика и искусственный интеллект, в массовые модели смартфонов бюджетного ценового сегмента.

Возможности искусственного интеллекта используются в современных смартфонах преимущественно для обработки фотографий и обеспечивают создание художественных эффектов, обработку в реальном времени, быструю фокусировку, безошибочное определение баланса белого и других параметров экспозиции. Кроме того, ИИ также используется в системах анализа изображений для систем разблокировки смартфона по лицу владельца.

Snapdragon 632: ИИ, 4К и сдвоенная камера

Новый однокристальный процессор Snapdragon 632 обладает поддержкой таких востребованных функциональных возможностей, как поддержка съемки видео 4К, производительность для работы с большинством популярных игр, искусственный интеллект и скоростной модем LTE. Чип поддерживает экраны с разрешением до FHD+.

Блок-схема архитектуры процессора Snapdragon 632

Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 632 производится по современной технологии FinFET и обеспечивает прирост производительности до 40% по сравнению со своим предшественником Snapdragon 626. Увеличение производительности связано, главным образом, с применением восьми новых вычислительных ядер Qualcomm Kryo 250 с тактовой частотой 1,4 ГГц и новой графической подсистемы Qualcomm Adreno 506 GPU, обладающей поддержкой технологий OpenGL ES 3.2 и Vulkan.

Сравнение возможностей трех новых чипов Snapdragon

В дополнение, Snapdragon 632 также поддерживает одну основную камеру с разрешением до 24 МП или блок сдвоенных камер с разрешением до 13 МП каждая.

Благодаря наличию встроенного модема X9 LTE, чип Snapdragon 632 обеспечивает работу в сетях класса LTE Advanced за счет агрегации несущих частот.

Snapdragon 439: нейросети и сдвоенная камера

Еще более дешевый, но тем не менее 8-ядерный процессор Snapdragon 439, пришедший на смену Snapdragon 430, выполнен на базе четырех ядер Cortex-A53 в производительном режиме с тактовой частотой 1,95 ГГц и четырех таких же ядер в экономичном режиме с тактовой частотой 1,45 ГГц.

Возможности ИИ в новых процессорах Snapdragon

В результате новый чип, по данным компании, показывает прирост производительности на 25% по сравнению с предшественником. Применение новой графики Adreno 505 с поддержкой OpenGL ES 3.2 и Vulkan обеспечивает прирост по сравнению с предыдущим поколением на 20%.

Процессор Snapdragon 439 оснащен модемом Snapdragon X6 LTE. Чип поддерживает дисплеи с разрешением до FHD+, основные камеры с разрешением до 21 МП или сдвоенные камеры с двумя сенсорами до 8 МП.

Snapdragon 429: дешево, доступно, и с искусственным интеллектом

Самый доступный из новых процессоров – Snapdragon 429, пришел на замену популярному у производителей бюджетных смартфонов чипу Snapdragon 435. Новинка является 4-ядерной платформой на базе четырех вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,95 ГГц. По данным компании, новинка обеспечивает прирост производительности до 25% по сравнению с предшественником.

Повышенная защита данных в новых чипах Snapdragon

Чипсет Snapdragon 429 оснащен графическим ядром Adreno 504, что дает прирост по сравнению с Snapdragon 435 до 50%. В новом бюджетном чипе также используется модемом X6 LTE.

Snapdragon 429 способен поддерживать дисплеи с разрешением до HD+, а также одну основную камеру с разрешением до 16 МП или сдвоенную основную камеру на двух сенсорах с разрешением до 8 МП каждый.

Когда ждать новые смартфоны

Новые процессоры Snapdragon 632, 439 и 429 полностью совместимы на программной основе, как и ранее представленные Snapdragon 626, 625 и 450. Кроме того, чипы Snapdragon 439 и 429 также полностью совместимы электрически (поконтактно). За счет этого упрощается разработка новых мобильных устройств и сокращается время их вывода на рынок.

Совместимость последних поколений чипов Snapdragon

В настоящее время, по данным компании, на рынке присутствует более 1350 коммерческих мобильных устройств на базе процессоров серии Snapdragon 600 и более 2300 устройств – на базе чипов семейства Snapdragon 400.

Новые смартфоны на процессорах Snapdragon 632, 439 и 429, по данным компании, будут представлены партнерами Qualcomm уже во втором полугодии 2018 г.