Facebook отказался от экстравагантного проекта раздачи интернета с дронов

Facebook отказался от мысли конструировать собственных дронов для раздачи интернета в труднодоступных регионах планеты. Компания объясняет это тем, что за создание таких дронов уже взялись профессиональные авиастроители, с которыми она намерена сотрудничать в этой сфере.

Дронов больше не будет

Facebook больше не намерен конструировать собственных воздушных дронов для организации доступа в интернет, которые являются частью проекта Aquila, запущенного четыре года назад. Об этом в осторожных выражениях и с большим предисловием сообщил Яэль Магуайр (Yael Maguire), директор Facebook по инженерной части, опубликовавший в блоге статью под названием «Высотная связь: новая глава».

Проект Aquila предполагал запуск в стратосферу крупных дронов, которые будут работать частично на солнечной энергии, что позволит им долгое время летать без посадки и обеспечивать LTE-связь в удаленных и труднодоступных регионах планеты. Конечной целью проекта было расширение аудитории Facebook за счет новых пользователей интернета, пишет издание The Verge.

Изначально проект Aquila развивался британским аэрокосмическим инженером Эндрю Коксом (Andrew Cox). Facebook выкупил принадлежащую Коксу компанию Ascenta в 2014 г. за $20 млн, и присоединил ее к своему проекту Internet.org, целью которого было распространение доступа в интернет в мире. За день до выхода публикации Магуайра издание Business Insider сообщило, что в мае Кокс перестал работать в Facebook.

Причины ликвидации проекта

Магуайр сообщает в блоге, что усилия Facebook по созданию дронов для раздачи интернета привлекли внимание крупных авиастроительных компаний, которые начали инвестировать в похожие технологии, включая конструирование собственных аппаратов такого же назначения. В связи с этим Facebook решил отказаться от идеи строить дронов самостоятельно. Компания намерена закрыть площадку в Бриджуотере в Великобритании, где проектируются аппараты Aquila.

Также Магуайр рассказал о некоторых проблемах, с которыми столкнулся проект. Например, он пишет, что диапазон, доступный дронам, не подходит для организации широкополосного доступа в силу технических и географических ограничений. На Всемирной конференции по радио в 2019 г. Facebook намерен предложить выделить больше частот для платформ высотной связи (HAPS).

Беспилотный летательный аппарат Aquila

Кроме того, компания продолжит работать над технологией высотной связи в целом вместе с партнерами типа Airbus. В список первоочередных задач входит создание компьютеров управления полетом и аккумуляторов высокой плотности, необходимых для работы дронов. Facebook также намерен сотрудничать с авиационными организациями и регуляторами в США и в мире в сфере обеспечения доступа в интернет с помощью летательных аппаратов.

Успехи и неудачи Aquila

Впервые дрон Aquila поднялся в воздух в июне 2016 г. Он должен был совершить получасовой полет, однако по истечении этого времени испытание решили продлить до 96 мин. Максимальная высота, на которую поднялся дрон, составила 655 м. При заходе на посадку Aquila пришлось иметь дело с сильным ветром, который поднял дрон выше запланированной посадочной траектории. Попытавшись выровнять траекторию, Aquila дал слишком сильную нагрузку на крыло. В результате правое крыло получило повреждения, и посадка вышла жесткой.

После неудачного первого полета компания модифицировала аппарат, добавив на крыльях спойлеры, которые помогают справиться с ветром при заходе на посадку. В мае 2017 г. Aquila совершил второй испытательный полет, который прошел успешно. Дрон поднялся в небо на рассвете со скоростью 43 км/ч. Он находился в воздухе в течение 1 часа и 46 минут, достигнув максимальной высоты 914 м, после чего успешно приземлился на посадочную площадку полигона, расположенного вблизи Юмы в США. Благополучному исходу испытания способствовало то, что инженеры тщательно отслеживали колебания скорости ветра.

Конструкция дрона

Примечательной особенностью Aquila является то, что он использует солнечную энергию. Аккумуляторы дрона обеспечивают ему до 14 часов автономной работы. Поскольку они заряжаются прямо во время полета, предполагалось, что аппарат в конечном счете сможет находиться в небе до 90 дней. Предполагаемая высота была заявлена на уровне от 18 до 27 тыс. метров.

Размах крыла Aquila достигает 28 м, как у пассажирского самолета. При полете по ветру он развивает скорость порядка 5 м/с, что не так много, однако вполне достаточно для основной цели – раздачи интернета. Один такой аппарат должен был обеспечить интернетом территорию до 80 кв. км. при скорости подключения около 30 Гбит/сек. На Aquila установлен передатчик, чтобы транслировать сигнал наземным станциям, которые должны распространять его дальше по местности.