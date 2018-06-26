В России запускают мобильное приложение для уплаты налогов

В четырех регионах России будет проведен пилот по использованию мобильного приложения для уплаты налогов без ведения отчетности. Приложение предназначено для самозанятых граждан, которые пока что находится на налоговых каникулах.

Пилотный проект

Пилотный проект по тестированию налогового мобильного приложения для самозанятых граждан получил одобрение президента Владимира Путина. Пилот планируется провести в четырех регионах России — в Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан. Он стартует 1 января 2019 г. и продлится полгода. В случае успеха технология будет внедрена в масштабах всей страны.

Налоговое мобильное приложение даст возможность самозанятым гражданам дистанционно регистрироваться в налоговой службе, без личного посещения центров регистрации. Кроме того, через приложение можно платить налоги практически без ведения налоговой отчетности.

Встреча Мишустина с Президентом России

Просьба одобрить проведение пилота в четырех регионах была высказана сегодня руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным в ходе встречи с Владимиром Путиным. Мишустин отчитался о выполнении поручения президента по созданию «удобного интерфейса между людьми и налоговой службой».

«В частности, создано (пока проект) специальное мобильное приложение, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и позволит осуществлять платежи фактически без налоговой отчетности, без сдачи каких-то специальных справок и документов», — приводит слова Мишустина сайт Президента.

Мишустин добавил, что работу приложения можно организовать таким образом, чтобы страховые платежи от индивидуальных предпринимателей, подлежащие выплате в конце года, были включены в сам налог. Глава Минфина Антон Силуанов уже дал поручение, согласно которому соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.

Михаил Мишустин попросил Владимира Путина одобрить пилот налогового приложения для самозанятых

В начале июня на очередном заседании Общественного совета при ФНС Мишустин сообщал, что служба создает функционал для самозанятых граждан, предназначенный для упрощенной идентификации и регистрации плательщика налога на доход от профессиональной деятельности (НПД), а также для регистрации данных о полученных доходах, расчетах и начислениях. По его словам, регистрация в этом приложении будет «не сложнее, чем в интернет-магазине».

Кто такие самозанятые граждане

Напомним, в июле 2017 г. Госдума приняла закон, определяющий правовой статус самозанятых граждан. С юридической точки зрения закон представляет собой набор поправок в Гражданский кодекс России. Согласно этим поправкам, самозанятым гражданам не обязательно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей для оказания различных услуг.

Список этих услуг отдельно определяется правительством России. Как правило, самозанятые граждане предоставляют услуги репетитора, сиделки, няни, водителя, фотографа, специалиста по ремонту техники, в том числе компьютерной, и т.д. Согласно закону, такая деятельность не считается больше незаконным предпринимательством. Соответственно, самозанятые граждане могут открыто платить государству налог на доход физических лиц в размере 13%.

Чтобы поощрить самозанятых граждан придать официальный статус своему заработку, в конце 2016 г. был принят закон от так называемых налоговых каникулах для них на 2017-2018 гг. Поскольку несмотря на это регистрация самозанятых шла вяло, в январе 2018 г. было принято решение продлить налоговые каникулы еще и на 2019 г. Количество самозанятых в России оценивается от 15 до 22 млн человек.