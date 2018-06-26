Цены на iPhone вырастут: новые модели будут стоить $699 и больше

Аналитики Morgan Stanley предсказали увеличение стоимости новых моделей, которые выйдет под брендом iPhone. По мнению экспертов, их цена вырастет на 2-7%.

Новые iPhone будут дороже предыдущих

Новая модель iPhone X Plus будет стоить дороже, чем ее предшественник iPhone X. Таким мнением поделилась известный аналитик Morgan Stanley Кэти Хаберти (Katy Huberty). По ее мнению, в зависимости от уровня продаж уже выпущенных версий iPhone, возможны два основных сценария для 2019 финансового года.

Первый предполагает, что Apple не станет переступать психологический порог в $1000 для самой старшей модели iPhone X Plus с OLED-дисплеем с диагональю 6,5 дюймов, и установит ее на уровне $999. В этом случае такой же, но чуть менее широкий смартфон с диагональю 5,8 дюймов обойдется покупателям в $899, а версия с LCD-экраном будет стоить $699. В этом случае рост цен составит 2% в сравнении с прошлой стратегией компании. Во втором сценарии он выше – 7,2%, а стоимость моделей - $1099, $899 и $799.

Apple отрегулирует цены на новые iPhone в зависимости от своей прибыли

Мнение Хаберти, которая вплотную занимается ценообразованием на продукты Apple, основано на динамике продаж компанией наиболее дешевых моделей iPhone в нынешнем финансовом году, а также на колебаниях стоимости акций Apple на мировых биржах.

Под новые iPhone выпущена новая iOS

Любители более бюджетных вариантов могут дождаться выпуска дешевой модели iPhone SE2. Сетевые инсайдеры еще в апреле сообщили, что эта версия уже на конвейере и ее презентации можно ожидать в ближайшие месяцы. Ожидается, что смартфон получит стеклянный корпус, беспроводную зарядку и разъем под проводные наушники.

Тем временем, пользователям стала доступна для тестирования новая операционная система iOS 12. Ее разработчики пообещали, что она удвоит производительность старых моделей iPhone и iPad. Новая мобильная ОС также будет полезна пользователям недавно выпущенных моделей iPhone: так, приложения на iPhone 6 Plus с iOS 12 будут запускаться до 40% быстрее. После обновления ПО оперативность камеры должна возрасти на 70%.

Отметим, что российский рынок смартфонов по итогам I квартала 2018 г. составил 95 млрд руб. и 6,3 млн штук, что соответственно на 23% и 2% выше, чем годом ранее. Средняя цена на смартфоны в I квартале 2018 г. составила 15 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года средняя цена была на уровне 12,5 тыс. руб., то есть рост составил порядка 20%.