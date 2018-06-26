Районные суды Москвы готовы к работе с присяжными заседателями

С 1 июня в районных судах Москвы, вслед за Мосгорсудом, заработал институт присяжных заседателей. В рамках подготовки к этому событию в «Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) Москвы появился специальный модуль по учету дел с участием присяжных заседателей. Подсистема реализована с использованием новейших технологий и не содержит в своей основе софтверных платформ зарубежного производства.

С 1 июня 2018 г. районные суды России начали рассматривать дела при участии присяжных заседателей согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса в новой редакции. Коллегия присяжных в районных судах будет состоять из шести человек.

В ходе подготовки к этому событию в КИС СОЮ был реализован модуль автоматизации функций уголовных канцелярий районных судов по работе с присяжными заседателями. Речь идет о ведении списков кандидатов в присяжные, учете работы присяжных, а также формировании связанных с их привлечением документов, например, приглашений на судебные заседания.

Списки граждан, которые могут быть присяжными в течение ближайшего года, составляются районными избирательными комиссиями, утверждаются органом исполнительной власти и передаются в суды, где в автоматизированном режиме загружаются в КИС СОЮ. Рассмотрению дел с их участием предшествует процедура случайного отбора. Новый модуль на основе случайной выборки создает список кандидатов в присяжные заседатели и формирует приглашения, которые затем рассылаются выбранным гражданам.

После того, как состав коллегии присяжных заседателей определен, на каждого присяжного заводится специальная карточка, в которой делаются отметки о том, присутствовал ли он на заседании суда, а если нет, то указывается причина, по которой он выбыл. На основании данных об участии присяжных заседателей в судебных заседаниях в подсистеме можно сформировать отчет, в котором в разрезе каждого присяжного заседателя отмечены дни, в которые он принимал участие в судебном заседании. Отчет также позволяет в дальнейшем оплатить работу присяжных. Кроме того, подсистема позволяет автоматически формировать наиболее востребованные документы, например, приглашения на отбор, справки для предоставления по месту работы члена коллегии присяжных заседателей и карточки с персональной информацией о присяжных.

«Процесс отбора кандидатов в присяжные заседатели и рассмотрения уголовных дел с их участием только-только введен в практику районных судов. – К этому моменту районные суды Москвы уже были полностью готовы к нововведениям – модуль внедрен и прошел успешное тестирование, все пользователи на местах обучены», - комментирует Леонид Медвецкий, технический менеджер компании «Крок», реализующей разработку и внедрение нового модуля.

О проекте КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведетсяс ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию были запущены 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы. Среди них – порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды получили возможность обмениваться материалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Управления ФСИН, ФНС, Федерального Казначейства, ФССП по Москве и др. В 2017 г. доработка уже имеющихся систем продолжилась, и в конце 2017 г. проект был завершен.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ – повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Бюджет проекта КИС СОЮ был выделен Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформыстраны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.