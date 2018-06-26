Верховный суд выступает против отмены уголовного наказания за лайки и репосты

Верховный суд нашел противоречия в законопроекте об отмене наказаний за репосты материалов, разжигающих ненависть и унижающих достоинство, после чего авторы добавили еще один параллельный законопроект, где ответственность за репосты восстановлена, но уже не уголовная, а административная.

Отзыв Верховного суда

Верховный суд усмотрел противоречия в законопроекте об отмене наказаний за репосты в интернете публикаций, которые пропагандируют вражду или ненависть, или же унижают человеческое достоинство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отзыв суда.

Как пояснил суд, в настоящее время действия, направленные на разжигание вражды или ненависти, или унижение человеческого достоинства, в том случае, если они были совершены публично, с помощью СМИ или интернета, наказываются уголовно. Законопроект предлагал убрать оговорку насчет публичности, что повлекло бы за собой одновременно декриминализацию публичных действий такого рода, и в тоже время распространение наказания на гораздо более широкий круг действий. Это дало основания суду оценить законопроект как противоречивый.

Также суд отметил, что перед тем, как принимать законодательные решения о декриминализации или криминализации каких-либо действий, необходимо провести уголовно-правовые и криминологические исследования, результаты которых подтвердят необходимость внесение изменений в законодательство. Подход к решению таких вопросов должен быть особо взвешенным, гласит отчет.

Доработка законопроекта

Как сообщил «Интерфаксу» депутат Алексей Журавлев, председатель партии «Родина» и соавтора законопроекта, Верховный суд дал на законопроект «не критический, а можно сказать, нейтральный» отзыв. Ряд недоработок, на которые обратил внимание суд, будет устранен, обещает Журавлев. Сам отзыв, по его словам, был получен в марте 2017 г., и к настоящему моменту в законопроект уже были внесены некоторые изменения.

Депутаты поменяли ответственность за репосты в интернете с уголовной на административную

В частности, в рамках отдельного законопроекта было предложено ввести ответственность за публичные действия, направленные на разжигание вражды или ненависти, или унижение человеческого достоинства, то есть за репост материалов соответствующего характера в интернете. Но это будет уже не уголовная, а административная ответственность. До того, как инициатива была рассмотрена Верховным судом, законопроект был один.

Законопроект о декриминализации репостов

Напомним, вчера группа депутатов, в состав которой помимо Журавлева входит депутат от КПРФ Сергей Шаргунов, внесла в Госдуму два законопроекта, которые переводят из сферы уголовной ответственности в сферу административных правонарушений распространение в интернете публикаций, направленных на разжигание ненависти либо вражды, а также унижающих человеческое достоинство. То есть, речь идет о репостах таких материалов в интернете.

Один из законопроектов представляет собой ряд поправок в Уголовный кодекс России. В своем нынешнем виде часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса предлагает лишение свободы на срок до пяти лет за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета. Часть 1 авторы законопроекта предлагают из статьи 282 убрать.

Отныне в статье будут рассматриваться только действия, направленные на разжигание вражды или ненависти, или унижение достоинства, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, или же лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой. В нынешнем варианте статьи эти действия рассматриваются в части 2.

И уже совершенные таким способом действия предлагается наказывать штрафом в размере от 300 тыс. до 600 тыс. руб. или в размере дохода осужденного в период от двух до трех лет. Как вариант, возможны принудительные работы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Самый жесткий вариант наказания — лишение свободы на срок от трех до шести лет. То есть, часть 2 статьи 282 осталась без изменений.

Применение нынешнего варианта статьи

В пояснительной записке авторы законопроекта приводят анализ статистики Судебного департамента при Верховном суде. Эта статистика показывает, что в 2012 г. число осужденных по части 1 статьи 282 составило 118 человек, по части 2 — 12 человек. Затем показатель начал расти: в 2013 г. он составил 174 и 11 человек соответственно, в 2014 г. — 258 и 9 человек, в 2015 г. — 369 и 9 человек, в 2016 г. — 389 и 6 человек, в 2017 г. — 460 и 1 человек соответственно.

При этом в 2014, 2015 и 2016 гг. оправдательные приговоры по таким делам не выносились. «Наблюдаемая тенденция вызывает тревогу, поскольку может говорить о нарастании диссонанса между обществом и государством, а также об увеличении карательного уклона правоохранительной системы по отношению к гражданам, активно выражающим свою гражданскую, подчас патриотическую, позицию», — пишут авторы записки.

Кроме того, неопределенность данной статьи привела к тому, что суды за одно и тоже деяние назначают разные наказания. Например, в разные годы за размещение «Майн кампф» в Интернете во Владивостоке двое мужчин были приговорены к штрафу по статье 20.29 Кодекса об административных правонарушениях, а в Чебоксарах 25-летняя гражданка была приговорена к 100 часам обязательных работ по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса. В Туле за такое же правонарушение местный житель получил всего лишь предостережение прокуратуры о недопустимости экстремистской деятельности.

Административная ответственность

Второй законопроект представляет собой набор поправок в Кодекс административных правонарушений. Поправки вводят административную ответственность за действия, направленные на разжигание вражды или ненависти, или унижение достоинства, при этом совершенные публично, с использованием СМИ или интернета. Такие действия влекут наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что репосты разжигающих ненависть и унижающих достоинство материалов в интернете не являются настолько общественно опасным правонарушением, чтобы наказывать его уголовно. Однако все же такие репосты нарушают права человека, гарантированные Конституцией, поэтому должны быть наказуемы.