Xiaomi выпустила недорогие смартфон и планшет
Xiaomi презентовала сразу два устройства по доступным ценам. Смартфон Redmi 6 Pro стал почти точной копией Redmi 5 Plus. Планшет Mi Pad 4 обладает способностью выходить в интернет без Wi-Fi.
Redmi 6 Pro почти не отличается предыдущей модели
Компания Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi 6 Pro. Модель с металлическим корпусом оснастили дисплеем с вырезом. Его диагональ составила 5,84 дюйма, разрешение - 2280 х 1080 пикселей, соотношение сторон – 19 к 9.
Процессором выбран Snapdragon 625 и работает на базе Android 8.1. Емкость аккумулятора - 4000 мАч. Основная камера двойная – 12 и 5 МП, фронтальная – также 5 МП. Смартфон будет доступен в трех вариантах комплектации памяти: 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной или 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной. Их стоимость - $155, $185 и $200.
Размеры телефона - 149,3, х 71,7 х 8,75 мм, а масса – 179 г. Таким образом, модель практически полностью повторила предыдущий бюджетный смартфон Xiaomi - Redmi 5 Plus. Перемены коснулись лишь дисплея (он стал немного меньше), разрешения (немного больше) и мелочей в дизайне.
Зато Redmi 6 Pro получила систему распознавания лиц и модуль обработки искусственным интеллектом снимков с фронтальной камеры.
Mi Pad 4 оснастили LTE-модулем
Также Xiaomi представила планшет Mi Pad 4. В его основе - чип Snapdragon 660. Одна из трех выпущенных модификаций оснащена LTE-модулем для выхода в интернет и звонков по сотовой связи. Три комплектации памяти - 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной (плюс LTE-модуль).
Соотношение сторон устройства — 16:10. Планшет выйдет в трёх вариантах: 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища или 4 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенной памяти с LTE-модулем. Wi-Fi в устройстве не предусмотрен.
Емкость аккумулятора - 6000 мАч. Покупатели получат возможность выбрать из двух вариантов расцветок. Минимальная стоимость устройства - $169.