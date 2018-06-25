Генпрокуратура добилась наказания чиновника Минкомсвязи из-за сбоев в работе Реестра отечественного ПО

Бывший директор департамента высоких технологий Минкомсвязи поручил предупреждение о неполном служебном соответствии из-за задержек в рассмотрении заявок российских ИТ-компаний на включение их продуктов в Реестр отечественного ПО. Внимание министерства на данный факт обратила Генпрокуратура.

Суд не поддержал экс-главу департамента Минкомсвязи в споре с министерством

Мосгорсуд отклонил апелляцию бывшего директора Департамента высоких технологий Минкомсвязи Салавата Мигранова на решение Тверского районного суда, принятое ранее по иску Мигранова к министерству.

Мигранов оспаривает приказ теперь уже бывшего министра связи Николая Никифорова о дисциплинарном взыскании в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Департамент высоких технологий в числе прочего организует работу Экспертного совета российского ПО, который рассматривает и удовлетворяет заявки ИТ-компаний на включение в Реестр отечественного ПО. Продукты, включенные в Реестр, в приоритетном порядке должны закупаться госорганами.

Директор департамента высоких технологий является ответственным секретарем Экспертного совета. Председателем совета является министр связи - этот пост пока продолжает занимать Никифоров. Заместитель председателя совета - замминистра связи Алексей Соколов, который до недавнего времени курировал работу Реестра отечественного ПО.

Как должны рассматривать заявки ИТ-компаний на включение их продуктов в Реестр российского ПО

Как следует из текста решения Тверского районного суда, в конце 2017 г. Никифоров поручил провести в отношении Мигранова служебную проверку. Основанием для нее стали обращения Генпрокуратуры и Алексея Соколова о том, что по вине Мигранова задерживается рассмотрение заявок российских компаний на включение их продуктов в Реестр отечественного ПО.

Экс-глава департамента высоких технологий Минкомсвязи Салават Мигранов

Согласно установленным Правительством правилам ведения Реестра отечественного ПО, Экспертный совет в течении 65 рабочей дней должен дать ответ компании на заявку о включении ее продукта в Реестр. Председатель совета назначает ответственных экспертов по поступившим заявлениям на включение в Реестр. После этого в течение одного рабочего дня секретарь совета направляет всем членам совета распределение заявлений на включение в Реестр, а ответственным экспертам предоставляет доступ к распределенным им заявлениям через их личные кабинеты.

Ответственный эксперт должен в течение 20 рабочих дней с момента получения распределения заявления дать свою оценку относительно поступившей заявки. В течение пяти рабочих дней с момента поступления заявки иные члены совета также могут выступить с инициативой о проведении собственных оценок соответствующих продуктов. В этом случае на рассмотрение совета будет представлено несколько экспертных заключений.

После получения экспертных заключений ответственный секретарь Экспертного совета в течении 10 рабочих дней должен подготовить бюллетени для голосования членов совета относительно включения соответствующего продукта в Реестр.

Какие нарушения нашла Генпрокуратура в работе Экспертного совета российского ПО

Генпрокуратура обратила внимание министра связи на задержку в рассмотрение Экспертным советом заявки компании «Арте-софт» на включение в Реестр медицинской информационной системы «Арте-мед». Соответствующая заявка была подана 5 мая 2017 г. 18 мая на сайте Минкомсвязи появилась информация о назначении ответственного эксперта по данному заявлению.

Положенные на рассмотрение заявки 65 дней истекли 1 августа 2017 г., но лишь 18 августа 2017 г. Минкомсвязи направило письмо члену экспертного совета с просьбой дать экспертное заключение заявки до 22 августа. 23 августа на сайте Минкомсвязи вновь была опубликована информация о назначении ответственного эксперта по данному заявлению.

28 августа у «Арте-софт» были запрошены дополнительные материалы, которые были предоставлены 1 сентября. 12 сентября 2017 г. Экспертный совет провел голосование по данному вопросу. Однако на момент завершения служебной проверки в Минкомсвязи 20 ноября 2017 г. протокол заседания совета не был издан. 16 ноября заявка «Арте-софт» на сайте Минкомсвязи находилась со статусом «подготовка к голосованию».

Генпрокуратура обратила внимание Минкомсвязи и на задержки в рассмотрение заявок других ИТ-компаний: «Ангелы Ай-ти», «Код безопасности», «ГК Информ-Системы», «Авиаконсалтинг» и др. Кроме того, была указано на отсутствие контроля за деятельностью оператора Реестра - МНИИ «Интеграл» - по изменению статуса поданных заявок.

Служебная проверка, проведенная Минкомсвязи по поручению Николая Никифорова, подтвердила вину Салавата Мигранова. Чиновник получил дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии и был перемещен с должности директора департамента высоких технологий на пост советника министра. Новый директор департамента высоких технологий с тех пор не был назначен.

Салават Мигрианов не признает своей вины

Мигранов с этим не согласился и обратился в суд. В своих доводах Мигранов указывал, что в июне - июле 2017 г. он пытался связаться с назначенным экспертом относительно заявки «Арте-софт», но тот не отвечал на звонки и сообщения по электронной почте.

В конце июля - начале августа эксперт (его имя скрыто в опубликованном тексте решения суда) вышел на связь и пообещал дать свое заключение в кратчайшие сроки, однако этого не произошло. Эксперт также проигнорировал письмо от 18 августа с просьбой предоставить свое экспертное заключение, после чего был назначен новый ответственный эксперт.

Что касается протокола заседания Экспертного совета от 12 сентября, то, согласно объяснений Мигранова, на котором рассматривалась заявка «Арте-софт», то он не был издан из-за отсутствия подписи на нем заместителя председателя совета Алексея Соколова. Кроме того, Мигранов утверждал, что он неодократно информировал Никифорова о нарушениях в сроках рассмотрения заявок ИТ-компаний и в непредоставлении назначенными экспертами своих заключений.

Кроме того, Мигранов заявлял, что Соколов, иницировавший проведение служебной проверки в отношении него, сам входил в комиссию, занимавшуюся данной проверкой. Тверской районный суд все эти доводы отверг.

Суд посчитал вынесенный чиновнику выговор о неполном служебном соответствие законным. При этом суд не нашел подтверждения утверждениям Мигранова о том, что Соколов мог влиять на результаты служебной проверки в отношении него, а также о том, что протокол заседания Экспертного совета по рассмотрению заявки «Арте-Мед» не был издан из-за Алексея Соколова.

Отметим, что на рассмотрении Тверского районного суда находится еще один иск Мигранова к Минкомсвязи.

Конфликт с замминистра связи Алексеем Соколовым

В прощальном письме, которое Салават Мигранов направлял членам Экспертного совета (его текст имеется в распоряжении CNews), говорится, что деятельность совета была парализована из-за Алексея Соколова. Мигранов также утверждал, что Соколов обвинял его чуть ли не в совершении уголовных преступлений.

После данного инцидента Николай Никифоров принял меры не только в отношении Мигранова. Новым куратором Реестра отечественного ПО стал замминистра Михаил Евраев, до этого занимавшийся почтовой связью. Алексей Соколов же, наоборот, стал заниматься почтовой связью.