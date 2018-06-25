Билл Гейтс инвестировал в комаров, которые будут умирать молодыми

Американский предприниматель Билл Гейтс начал новый проект, целью которого является создание генетически модифицированных комаров. По мнению бизнесмена, они могут спасти мир от малярии, уносящей ежегодно сотни тысяч жизней по всему миру.

Новый проект основателя Microsoft

Фонд Билла Гейтса, одного из основателей Microsoft, и его жены Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) инвестирует $4,1 млн в проект по созданию генно-модифицированных комаров.

По задумке бизнесмена и филантропа, они помогут снизить количество случаев заболевания малярией, которая переносится представителями данного вида. По статистике IHME (Institue for Health Metrics and Evaluation), малярия является причиной смерти более чем 400 тыс. человек ежегодно. Для сравнения: от укуса змей погибает 60 тыс., а жертвами акул становятся лишь 6 человек в год.

Как генно-модифицированные комары спасут человечество

Для достижения поставленной цели фонд Гейтса заключил соглашение о сотрудничестве с британской биотехнологической компанией Oxitec, которая в настоящее время занимается выведением «дружелюбных», как их называют в самой компании, самцов комаров генетически модифицированного вида Anopheles albimanus. Представители данного вида широко распространены на прибрежных территориях Центральной и Южной Америки, Мексики, а также в странах Карибского бассейна и считаются главными переносчиками малярии. В ходе генной модификации, самцам «подсаживают» ген «самоограничения», передача которого самкам из будущих поколений приводит к их смерти до достижения половой зрелости. В то же самое время, самцы Anopheles albimanus являются совершенно безвредными для человека, поскольку в отличие от самок не кусаются вовсе, а, следовательно, и не переносят опасную инфекцию.

Инвестиции фонда четы Гейтс возможно спасут мир от малярии

Выведенных «убийц малярии» планируется проверить в деле летом 2018 г. на архипелаге Флорида-Кис (Florida Keys), но, как показал опыт предыдущих проектов Oxitec, испытания необязательно пройдут гладко. В 2016 г. намерения компании вызвали ожесточенное сопротивление местных жителей, которые выступили против появления генно-модифицированных насекомых на территории островов.

Oxitec не единственная компания, видящая решение проблемы малярии в выведении генно-модифицированных комаров. Так, группа ученых из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) c 2016 г. работает над мутацией, которая позволит фактически стерилизовать самок-носителей. Этот проект до сих пор не вышел за рамки лабораторных испытаний.

Реакция защитников природы

Организации, занимающейся защитой природы, такие как «Друзья Земли» (Friends of Earth), выступают категорически против генетических экспериментов с насекомыми. Свою позицию они аргументируют тем, что влияние подобных искусственно выведенных существ на хрупкий баланс земных экосистем крайне сложно предсказать. Ученые же при этом акцентируют внимание на том, что их целью не является полное уничтожение определенных видов, а лишь сокращение их популяции во имя избавления от смертельных заболеваний.

Сотрудник Oxitec изучает личинки комаров

«Если наш проект обернется успехом, люди даже не заметят изменений в популяции этих насекомых, – отметил молекулярный биолог Тони Нолан (Tony Nolan), занимающийся проблемой генно-модифицированных комаров в Имперском колледже Лондона. – Вокруг по-прежнему будет более чем достаточно комаров».

