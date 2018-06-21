TSMC через год выпустит 5-нанометровый чип

Тайваньская компания TSMC намерена вложить $25 млрд в 5-нанометровые технологии. Речь идёт о строительстве завода, который будет производить новые передовые микросхемы.

Микросхемы 5-нм появятся в 2019 году

Массовое производство микросхем с использованием усовершенствованного производственного процесса на 5 нанометров (нм) начнется в конце 2019 г. или в начале 2020 г. Об этом заявил С.С. Вэй (C.C. Wei), исполнительный директор тайваньской компании TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем в мире.

Выступая на технологическом форуме в Синьчжу, Вэй объявил, что компания вложит около $25 млрд в строительство завода в Южно-Тайваньском научном парке в Тайнане.

Напомним, ранее компания начала массовое производство следующего поколения мобильных процессоров для смартфонов iPhone, анонс которых ожидается во втором полугодии 2018 г. Особенностью новых мобильных процессоров Apple, которые с высокой вероятностью получат рыночное название A12, является применение при их производстве новейшего технологического процесса с нормами 7 нм.

7нм микросхемы используются в продукции Apple

7-нм технологии будут в основном использоваться в сферах, связанных с развитием искусственного интеллекта, графических процессоров и 5G.

Снижение числа нанометров требует совершенствования технологий

По состоянию на конец прошлого года в TSMC работало 6 145 исследователей. Исследовательские фонды на 2017 г. составили $2,652 млрд. По словам Вэя, TSMC является одной из двух компаний в мире, способной вносить новые инвестиции в нанометровые технологии.

Эксперты отмечают, что приход к 7нм и меньше означает совершенствование существующих технологий литографии. В частности, для достижения показателя в 7 нм была выбрана технология EUV (литография в жестком ультрафиолетовом диапазоне).