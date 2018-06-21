Получил срок «самый неумелый преступник в интернете»

Рэндалл Такер, самопровозглашенный Биткоиновый барон и «самый неумелый преступник в интернете» по мнению СМИ, приговорен к 20 месяцам тюрьмы за атаку на системы коммуникации 911 в США. Кроме того, Барон должен провести в тюрьме еще полтора года за нападение с кухонным ножом на собственного отца. Во время разбирательства по этому делу ему и пришла в голову мысль создать себе репутацию хакера.

20 месяцев тюрьмы

Хакер Рэндалл Такер (Randall Tucker), известный также под псевдонимом Биткоиновый барон, был приговорен к 20 месяцам тюремного заключения за DDoS-атаку на сети города Мадисон в штате Висконсин. Об этом сообщило Министерство юстиции США на своем сайте. Прокуратура настаивала на 41 месяце заключения.

Атака на Мадисон не просто обрушила сайт города, но и привела к сбою в работе городской системы чрезвычайной коммуникации, в результате чего экстренные службы столкнулись с чередой задержек и отключений при попытках связаться с центром 911. Кроме того, была нарушена система автоматической диспетчеризации выездных команд. В дополнение к тюремному сроку Такер должен уплатить $69 тыс. компенсации лицам, пострадавшим от атаки.

Компрометирующие признания

Такеру 23 года, он проживает в городе Апачи-Джанкшен в штате Аризона. В ходе судебного разбирательства он признал себя виновным в совершение нескольких DDoS-атак в марте 2015 г., в числе которых была и атака на сети Мадисона. Министерство юстиции сообщает, что злоумышленник хвастался фактам совершения атак в социальных медиа, где называл себя Биткоиновый барон.

Как сообщает ресурс The Observer, Такер взял на себя ответственность за целый ряд онлайн-атак, включая атаку на сети департамента полиции Оклахомы, чаты IRC и детскую больницу. В распоряжении издания также имеется расшифровка чата, в которой Барон жалуется члену хактивистской сети Anonymous на то, что другие хакеры продолжают красть его лавры. Жалоба была высказана после того, как атаку на Мадисон приписали посторонней группе киберпреступников.

Вычислить Барона следствию также помогли соцсети. После 6 месяцев расследования по делу об атаке на правительственные сети Аризоны, правоохранители нашли в Twitter сообщения от других хакеров, в которых Барона называли его настоящим именем — Рэнди Такер. В этих твитах хакеры также писали об отсутствии у Барона хакерских навыков.

Рэндалл Такер, также известный как Биткоиновый барон

Доказательством вины послужило и то, что общаясь в чате по Skype с другим хакером, Такер отослал ему несколько ссылок на новостные статьи, где освещались последствия его DDoS-атак. При этом Барон хвастался, что становится известным в интернете, и что это приносит ему удовольствие. Также он написал, что занимается хакерской деятельностью уже 2 года, и его до сих пор не поймали.

Хроника преступлений

Власти выдвинули обвинения против Такера в августе 2016 г., через два года после начала его хакерской карьеры. Помимо ряда DDoS-атак на счету Барона несколько дефейсов — атак, во время которых главная страница сайта заменяется на другую, провокационного вида, при этом доступ к другим страницам сайта обычно блокируется. Например, Такер провел дефейс веб-сайта детских больниц благотворительного общества Shriners, разместив на главной странице детскую порнографию.

Мишени для своих атак Такер выбирал бессистемно и не заботился о сокрытии следов, пишет ресурс BleepingComputer, часто сообщая о них заранее в своей хронике в Twitter и чатах, в том числе публичных. Большинство атак были краткосрочными, поскольку Барон быстро находил новую цель.

Среди его жертв оказались различные муниципалитеты США, новостные сайты, хостинговые фирмы, банки, игровые сервера и домашние страницы других хакерских групп. Отдельно следует отметить атаку на сайт Департамента по безопасности детей Аризоны и попытку шантажом получить 100 биткоинов в качестве выкупа за данные от властей города Мур в Оклахоме.

Также известен случай, когда Такер провел DDoS-атаку на сайт News2Share.com, где размещаются новостные видеоролики. Барон требовал опубликовать на сайте снятое им видео. В конечном счете сайт согласился, но видео набрало всего несколько сотен просмотров.

Барон-хактивист

Такер позиционировал себя как хактивиста и периодически вступал в борьбу с несправедливостью. Например, он присоединился к кибероперации #OpSeaWorld, которую группа хакеров Anonymous проводила в знак протеста против жестокого обращения с обитателями океана в парках морской фауны SeaWorld.

Известно и другое хактивистское начинание Барона. В погоне за социальной справедливостью он провел атаку на сайт департамента полиции Сан-Маркоса, оставив сообщение с требованием арестовать офицера полиции, обвиненного в избиении и незаконном аресте студента. Барон не знал, что офицер, которым шла речь, был уволен и заключен в тюрьму за два года до атаки.

Реальный мотив

Часть своих DDoS-атак Такер совершил уже после того, как начались слушания по факту его нападения на собственного отца, которого Рэндалл ткнул кухонным ножом. За это Барон в итоге был приговорен к полутора годам тюрьмы. Он добровольно сдался властям через два месяца после атаки на сети Мадисона.

Другим хакерам Такер признавался, что намерен атаковать сайты и закрепиться в новостях под псевдонимом Биткоинового барона «прежде, чем я уйду» — вероятно, имея в виду надвигающееся тюремное заключение.

Это поясняет, почему Такер не заботился о безопасности, в спешке выбирал мишени и использовал автоматизированные инструменты — все это делалось нарочно для скорейшего создания репутации хакера. Из-за этих особенностей почерка The Observer назвал Барона «самым неумелым преступником в интернете».