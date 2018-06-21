Россияне за 30 миллионов создали импортозамещающее ПО для виртуализации

При поддержке госфонда на уровне 2 млн руб. и собственных вложений на сумму примерно в 30 млн руб. россияне создали импортозамещающее ПО для виртуализации.

Появилось российское виртуализационное ПО

Российская компания «Открытые технологии виртуализации» (ОТВ) создала импортозамещающее виртуализационное ПО, призванное заменить решения зарубежных разработчиков ZeroStack и Nutanix. Об этом сообщили представители суперкомпьютерной компании «Т-платформы», на серверную платформу которой E-class решение было портировано.

По словам разработчиков, разработка виртуализационного гиперконвергентного ПО OVT ev3 осуществлялась при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в размере 2 млн. руб. При этом общие затраты на создание решения составили примерно 30 млн. руб.

Как сообщили CNews в ОТВ, данная организация вышла на рынок относительно недавно. С этим фактом в компании связывают тот факт, что заказчиков у данной структуры пока немного, а их названия не могут быть раскрыты по букве соглашений о партнерстве.

«Мы ориентируемся на организации с развитой ИТ-инфраструктурой, обладающие собственными вычислительными мощностями, — говорят в компании. — К ним относятся крупный сетевой ретейл, организации финансового сектора, разработчики ПО и интеграторы, вузы, промышленные предприятия».

Характеристики ПО

Разработчики считают, что созданное решение обладает не только стандартными для этого класса ПО функциями — виртуализации вычислений, хранения и сетевого взаимодействия — но и рядом отличительных опций. Среди них отмечаются встроенные средства телеметрии, позволяющие осуществлять мониторинг виртуальных и аппаратных ресурсов как непосредственно являющихся частью решения, так и внешних по отношению к нему.

На сервер «Т-платформ» портировали импортозамещающее ПО виртуализации

Также в решении, по данным разработчиков, реализованы средства публикации и быстрого развертывания приложений, в том числе бизнесориентированных, пользователя, что должно позволить существенно сократить время вывода прикладных бизнес-решений в промышленную эксплуатацию.

Заявления разработчиков

«Решение OVT ev3 позволяет до 10 раз сократить затраты ИТ-службы организации на ПО», — заверяют его создатели.

Семейство серверов E-Class основано на системной плате V210 собственной разработки компании «Т-платформы» и линейке процессоров Intel Xeon E5-2600 v3 (Haswell-EP) и E5-2600 v4 (Broadwell-EP), говорят в суперкомпьютерной компании. Семейство серверов разработано в России. Системная плата призвана обеспечить информационную безопасность благодаря возможности установки модулей доверенной загрузки в форм-факторе mini PCIe, которые отвечают требованиям ФСТЭК и ФСБ для защиты информации, составляющей коммерческую или государственную тайну.