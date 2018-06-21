«Почта Mail.Ru» поменяла логотип и концепцию

«Почта Mail.Ru» серьезно переработала интерфейс и логотип. В одной вкладке браузера теперь можно писать несколько писем, работать можно в трех колонках одновременно. Также была анонсирована новая концепция развития «Почты» под названием EGO, в которой упор сделан на умные функции и практическое применение.

Ребрендинг «Почты Mail.Ru»

Mail.Ru представила новый интерфейс и логотип «Почты Mail.Ru». Компания напоминает в официальном сообщении, что в 2018 г. «Почте» исполняется 20 лет. Презентация прошла на пресс-мероприятии в офисе Mail.Ru Group.

Новый интерфейс позволяет работать в режиме трех колонок. Также появилась возможность писать одновременно несколько писем в одной вкладке браузера, при этом их можно сворачивать в нижнюю часть экрана. Компания поясняет, что в разработке интерфейса были учтены самые современные тенденции в дизайне, акцент делался на быстроту и адаптивность.

Что касается нового логотипа, то его от прежней версии отличают большая яркость и динамика, считает Mail.Ru.

Новая концепция развития «Почты»

Упомянутые нововведения являются частью новой концепции развития «Почты Mail.Ru», получившей название EGO. Концепция была вызвана к жизни тем, что способ использования электронной почты значительно изменился за последние годы, в частности, произошла ее персонализация. Компания называет EGO самым масштабным продуктовым обновлением за последние несколько лет.

Новый логотип «Почты Mail.Ru»

Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group и директор бизнес-юнита «Почта и портал», отмечает, что 20 лет назад по интернету в основном общались и искали в нем информацию, но сейчас он проник во все сферы жизни — через него можно совершать покупки, организовывать поездки и т. д. Почта, уступившая свою роль в развлекательном общении мессенджерам, стала главным электронным ID в интернете и нашла множество практических применений.

Умная почта

Mail.Ru полагает, что современная электронная почта должна быть умной, то есть помогать пользователю обрабатывать поток корреспонденции. В связи с этим была впервые представлена технология умной группировки Smart Groups. Она создает во входящих сообщениях смарт-треды, при этом уведомления из соцсетей и информационные рассылки сворачиваются, благодаря чему ящик визуально выглядит чище. На виду остаются только самые важные письма, например, с информацией о транзакциях или полученные от других пользователей.

Также была введена группировка писем из интернет-магазинов по номеру заказа — теперь все письма, касающиеся одной и той же покупки, можно найти в одном месте. Функция находится на стадии пилотного тестирования для писем от AliExpress. В будущем ее планируется распространить на другие интернет-магазины.

Механизм сортировки писем выделяет уведомления от соцсетей и информационные рассылки

В «Почте» уже работает функция Smart Reply, которую компания называет первым сервисом умных ответы на русском языке. Функция анализирует содержание письма и предлагает пользователю на выбор три подходящих ответа.

Также «Почта Mail.Ru» отдельно выделяет письма с данными о транзакциях от различных сервисов и сортирует их по 6 категориям: путешествия, заказы, финансы, билеты, регистрации и штрафы. Чтобы пользователю было легче ориентироваться, у каждой категории есть своя иконка. По категориям можно осуществлять поиск — например, найти все письма о покупках.

Также была добавлена функция управление почтовыми рассылками, которая дает возможность просмотреть список рассылок и быстро отписаться от ненужных.

Решение практических задач

Чтобы расширить круг практических задач, которые пользователь может решать с помощью электронной почты, в «Почту Mail.Ru» была добавлена возможность пополнения мобильного счета непосредственно из письма. Когда баланс на счете становится меньше установленной пользователем отметки, на почту приходит сообщение об этом с кнопкой быстрой оплаты. Кнопку быстрой оплаты вскоре смогут вставлять в письма и партнеры Mail.Ru, эта функция тестируется сейчас в «Ростелекоме», ivi и «Литрес».

Умная почта предлагает на выбор три варианта ответа на письмо

Также «Почта» начнет показывать дополнительную информацию, сопутствующую письму — например, уведомит о переносе авиарейса. Кроме того, вскоре заработает система рекомендованных действий, которая будет предлагать пользователю такие действия, как распечатать посадочный талон или заказать такси в аэропорт.

Система безопасности

Что касается безопасности, то ее будет обеспечивать новая система Marshal, предназначенная для предотвращения попыток несанкционированного доступа. Система анализирует действия пользователя с помощью алгоритмов машинного обучения. Если пользователь совершает нехарактерные для него действия, система расценивает это как попытку взлома и блокирует доступ.

Антифишинговая система «Почты Mail.Ru» теперь будет не только анализировать текст письма, но и содержащийся в нем логотип компании.