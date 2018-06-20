«Юлмарт» заплатит 86 миллионов за «бесплатный» SAP

Российский офис SAP выиграл в суде у проблемного онлайн-ритейлера «Юлмарт» по иску на 86,5 млн руб. Ответчик вовремя не рассчитался с софтверным гигантом за лицензии на его ПО.

SAP выиграл в суде у «Юлмарта»

Пребывающему в управленческом и финансовом кризисе онлай-ритейлеру «Юлмарт» придется расстаться еще с 86,5 млн руб. Компания проиграла иск на эту сумму российскому представительству немецкого софтверного гиганта SAP. Размер денежных средств к взысканию включает основной долг и проценты.

Как следует из опубликованного текста решения Арбитражного суда Москвы, ставший проблемным договор между SAP и «Юлмартом» был заключен 27 июня 2016 г. Соглашение подразумевало предоставление «Юлмарту» прав использования ПО SAP. Перечень конкретных продуктов в документе не приводится.

«Представитель ответчика в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не представил», — отмечается в заключении служителей Фемиды.

Факт предоставления лицензий у судей сомнений не вызвал, поэтому иск был удовлетворен в полном объеме. В пресс-службе SAP прокомментировать CNews разбирательство отказались. В пресс-службе «Юлмарта» на момент выхода материала не смогли ответить CNews на вопросы о том, согласны ли в компании с вердиктом суда и не планируют ли его оспаривать.

Некоторые подробности

В судебных документах указывается, что в соответствии с договоренностями сторон «Юлмарт» должен был оплачивать счета SAP в течение 30 дней с даты их выставления. Когда именно у ритейлера возникла задолженность, в заключении не говорится, однако она образовалась не позднее 9 октября 2017 г. Именно в этот день SAP направил в «Юлмарт» претензию, которая была оставлена без удовлетворения. На основании этого факта софтверная компания обратилась в суд в конце ноября 2017 г.

«Юлмарт» уличили в неправомерном использовании ПО SAP

Вынесенное не в пользу «Юлмарта» решение может быть обжаловано ритейлером в месячный срок с даты его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Еще один иск к «Юлмарту» по линии SAP

Напомним, что недавно «Юлмарт» уже проигрывал в суде по иску, касающемуся ПО SAP. В апреле 2018 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал ритейлера выплатить 463 млн руб. в пользу компании «Кибер системы». Данной организации удалось убедить служителей Фемиды в том, что «Юлмарт» задолжал ей 343 млн руб. и накопил за время просрочки расчетов неустойку в размере 120 млн руб.

Как следует из судебных документов, иск «Кибер систем» был подан 14 ноября 2017 г. и затрагивал финансовые отношения сторон, возникшие в рамках двух контрактов на сопровождение «Кибер системами» ПО SAP в «Юлмарте». Одно из соглашений было заключено 1 ноября 2014 г. Второе — 30 декабря 2015 г. Подробности этих соглашений в публичном доступе не представлены.

Череда проблем «Юлмарта»

Напомним, 28 марта 2018 г. CNews писал о том, что ФАС возбудила в отношении «Юлмарт» дело об административном правонарушении. Онлайн-ритейлер не смог ответить на запрос ведомства в рамках дела о завышении цен на смартфоны LG из-за отсутствия гендиректора.

Упомянутый гендиректор отсутствует у организации с лета 2016 г., когда эту должность покинул Сергей Федоринов. Тогда же у ритейлера начался конфликт акционеров. Одной из противоборствующих сторон является группа мажоритарных акционеров — Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, другой — миноритарный акционер Михаил Васинкевич.

В рамках разбирательства стороны обменялись чередой судебных исков. В числе прочего были поданы несколько исков о банкротстве «Юлмарт». Также в Санкт-Петербурге было введено наблюдение в одной из структур «Юлмарт» — «Юлмарт РСК».

На Кипре были арестованы активы головной структуры «Юлмарт» — Ulmart Holdings. Кроме того, Арбитражным судом Санкт-Петербурга был наложен арест на имущество Васинкевича на сумму 555 млн руб.

Судиться с «Юлмарт» стали и кредиторы, включая Сбербанк, который потребовал у ритейлера вернуть долги на сумму 1,5 млрд руб. Также банк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. В рамках данного заявления Дмитрий Костыгин был заключен под домашний арест, хотя позже ограничения с него были сняты.