Минкомсвязи выпустило приложение для iOS и Android, которое предупреждает бизнес о проверках

Минкомсвязи запустило мобильное приложение «Госуслуги Бизнес», в котором пользователь может просмотреть информацию о прошедших, текущих и будущих проверках своего предприятия. Одновременно был обновлен личный кабинет предпринимателя на Едином портале госуслуг, функционал которого аналогичен возможностям приложения.

Приложение «Госуслуги Бизнес»

В России начал работу новый сервис для юрлиц и предпринимателей, в состав которого входит мобильное приложение «Госуслуги Бизнес» и обновленный личный кабинет предпринимателя на Едином портале госуслуг. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на своем сайте.

В приложении «Госуслуги Бизнес» пользователь может увидеть, какие проверки надзорных и контрольных органов проходит сейчас или уже прошло его предприятие, а также какие проверки предстоят ему в будущем. Также в приложении доступны данные о штрафах, которые числятся за транспортными средствами, оформленными на компанию.

Помимо этого, через приложение возможна удаленная запись на прием в прокуратуру, подача обращения туда же и мониторинг статуса этого обращения. Приложение позволяет также дистанционно уведомить Росгвардию об осуществлении предприятием детективной и охранной деятельности.

«Госуслуги Бизнес» существует в версиях для iOS и Android. Чтобы в него войти, пользователю придется подтвердить наличие учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации.

Обновленный личный кабинет

Обновленный личный кабинет предпринимателя на Едином портале госуслуг предоставляет возможности аналогичные тем, что реализованы в приложении «Госуслуги Бизнес». Как сообщает Минкомсвязи, пользовательский интерфейс кабинета был переработан. В настоящий момент через него можно получить данные о компании, ее сотрудниках, филиалах и транспортных средствах.

В приложении «Госуслуги Бизнес» доступна информация о проверках контрольных и надзорных органов

Кроме того, в кабинете можно просмотреть информацию о контрольных и надзорных мероприятиях, причем данные о предстоящих проверках доступны не только на самом сайте, но могут быть высланы также на электронный почтовый ящик.

В кабинете есть сервис управления правами доступа, с помощью которого руководство компании может предоставлять сотрудникам права осуществлять те или иные действия — вносить изменения в информацию о компании или подготавливать заявления на предоставление госуслуг. Кроме того, через обновленный кабинет можно осуществлять управление сразу двумя аккаунтами, деловым и личным, заново вводить логин и пароль для этого не требуется.

Электронные госуслуги в России

У Единого портала госуслуг уже есть мобильное приложение «Госуслуги», запущенное в 2012 г., в котором реализован основной функционал самого портала. Его развитием занимается сборная команда представителей Минкомсвязи, «Ростелекома» и «РТ Лабс». В апреле приложение заняло первое место по количеству скачиваний в российском AppStore. В Минкомсвязи это объяснили выходом обновления, в котором была добавлена возможность оплаты по QR-коду, выплаты налоговых задолженностей по частям и другие функции.

Как сообщает Минкомсвязи, в настоящий момент на Едином портале госуслуг зарегистрировано 72,5 млн россиян. Электронные госуслуги, не требующие личного обращения граждан в многофункциональные центры (МФЦ) или госорганы, набирают популярность в России. По данным Росстата, в течение 2017 г. за получением государственных или муниципальных услуг обратилось 72,4 млн россиян, причем 46,6 млн граждан, то есть 64,3%, предпочли получить эти услуги в электронной форме. Востребованность электронных госуслуг последовательно растет на протяжении последних лет: в 2014 г. ими воспользовались 11,6 млн россиян, в 2015 г. — 20,3 млн, а в 2016 г. — 31,7 млн.

В мае CNews писал, что в России будет введена система проактивного оказания госуслуг. В таких ситуациях как рождение ребенка или достижение определенного возраста гражданам не придется писать заявление — госуслуги будут автоматически оказываться на основе данных электронных реестров. Но для этого реестры нужно сделать юридически значимыми.