Рассекречены характеристики Mi Max 3, самого тяжелого смартфона Xiaomi

За несколько недель до официальной презентации рассекречены характеристики и изображения Xiaomi Mi Max 3. Смартфон из флагманского семейства получит широкий экран и огромный аккумулятор.

Характеристики Xiaomi Mi Max 3 слили после сертификации

Новый смартфон из флагманского семейства Xiaomi Mi Max 3 прошел сертификацию в китайском профильном ведомстве TENAA, после чего его характеристики попали в интернет. Стало известно, что смартфон оснастят 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей.

В качестве процессора был выбран 8-ядерный Snapdragon, модель 636 или 710, в зависимости от комплектации. Его тактовая частота составит 1,8 ГГц, а показатели памяти – 3, 4, либо 6 ГБ оперативной и 32, 64, либо 128 ГБ постоянной.

Аккумулятор обладает емкостью 5400 мАч и поддерживает функцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. У флагмана будет также две камеры – основная в 12 МП и фронтальная в 5 или 8 МП. Вес модели составит 221 гр, что делает Mi Max 3 самой тяжелой моделью в линейке Xiaomi.

Новый смартфон станет самым тяжелым в линейке

В качестве операционной системы выбрана Android 8.1 Oreo с прошивкой MIUI 9. Но сразу после покупки пользователи смогут установить бета-версию MIUI 10, основанную на Android P.

Смартфон получит металлическую заднюю поверхность

Вслед за характеристиками, в интернет просочились и изображения нового смартфона. Благодаря этому выяснилось, что экран будет занимать большую часть лицевой стороны, но не всю. Снизу и сверху предусмотрены значительного размера отступы.

Также стало ясно, что основная камера будет двойной и вертикальной, в стилизации под iPhone X. Задняя крышка будет выполнена из металлических материалов (либо стилизованных под такие), и усовершенствована сканером отпечатка пальца.

Задняя поверхность оснащена двойной камерой

Качель громкости и кнопка блокировки экрана находятся на одной стороне. Презентация модели запланирована на начало июля. Его примерная стоимость в Китае составит p18 тыс.