Росатом строит системы управления АЭС на базе ПО IBM

Дочернее предприятие Росатома опубликовало документацию о проведении конкурса со стартовой ценой контракта 28,47 млн руб. на разработку прототипа системы управления эксплуатацией АЭС на базе IBM Maximo for Nuclear Power.

Конкурс АО ИК «АСЭ»

Дочернее предприятие госкорпорации Росатом — акционерное общество инжиниринговая компания «АСЭ» — ищет разработчика для создания прототипа системы управления эксплуатацией атомной электростанции на базе ПО Maximo for Nuclear Power, разработанного IBM. Сведения о соответствующем конкурсе были размещены на сайте zakupki.gov.ru. Начальная максимальная цена контракта заявлена на уровне 28,47 млн руб.

В качестве вероятных исполнителей указаны субъекты малого и среднего предпринимательства. Работать исполнитель будет в офисах АО ИК «АСЭ» в Москве и Санкт-Петербурге, а также в волгодонском филиале компании и в собственном офисе.

Что требуется от исполнителя

Контракт подразумевает разработку прототипа на основе демонстрационного стенда системы управления процессами эксплуатации, а также предоставление рекомендаций для создания в АО ИК «АСЭ» Центра компетенций IBM Maximo. При разработке должна использоваться версия Maximo for Nuclear Power не ниже 7.6. Прототип должен работать в режиме демонстрации и опытной эксплуатации, а также быть развернутым на виртуальной машине.

Прототип будет состоять из программной и аппаратной частей. Исполнитель контракта создаст программный код и настроит функционал прототипа, а также предоставит по нему необходимую для его работы справочную информацию. Аппаратную часть прототипа заказчик предоставит до начала выполнения работ.

В создаваемом прототипе должны быть реализованы обходы реакторного цеха в объеме, указанном в задании. Должна также быть обеспечена возможность совместной работы по процессу обходов с мобильным приложением, при этом выполнение работ на стороне мобильного решения в контракт не входит.

Росатом создает прототип системы управления АЭС на базе ПО IBM

Также должно быть реализовано ведение журналов, бланков контроля, чек-листов и ведомостей, используемых оперативным персоналом РЦ-2. Кроме того, исполнитель должен разработать механизм автоматизированного выпуска из системы печатных форм в утвержденном формате.

Также разработчик должен реализовать функционал подготовки рабочего места, как часть бизнес-процесса «Наряд-допуск», разработать технологические карты на регламентые работы в процессе обходов оперативным персоналом, предусмотреть в прототипе интеграцию или миграцию функционала и данных из других информационных систем. Помимо этого, прототип должен обеспечить идентификацию, аутентификацию и авторизацию пользователей по ролевой модели.

Кроме того, от исполнителя требуется, чтобы прототип сохранял работоспособность и восстанавливал функции модулей после ошибок и аварийных перезагрузок. Также необходимо будет настроить копирование и восстановление данных. Отказоустойчивость планируется обеспечить за счет виртуализации и кластеризации. Должна присутствовать возможность дальнейшего наращивания производительности и вычислительных мощностей.

ПО прототипа должна включать в себя системное ПО, СУБД, систему управления сервером приложений, систему управления эксплуатацией, ее клиент, систему генерации отчетов, офисный пакет и дополнительное ПО. Клиентский интерфейс должен быть на русском и английском языке. Веб-клиентам отдается предпочтение перед клиентами, работающими в терминальном режиме.

Что такое IBM Maximo for Nuclear Power

Как сообщает IBM на своем сайте, Maximo for Nuclear Power предназначен для моделирования объектов атомной станции, в том числе технических спецификаций, требований контроля, мест работы, компоновок, допусков, планов воздействия, разрешений и отчетов об условиях. Может использоваться для управления всеми типами оборудования атомных станций.

В Maximo for Nuclear Power предусмотрено управление жизненным циклом оборудования, включая закупку, управление перечнем и конфигурацией, управление работами, профилактическое техобслуживание и составление отчетов об условиях. Предусмотрено управление соответствием нормативам и операциями смены, а также ведение записей смены, журналов и отчетов о состоянии и для передачи смены. Составление отчетов можно автоматизировать, а их конфигурацию задать на основе ключевых показателей эффективности.