Google выпустил конструктор бизнес-приложений для тех, кто не умеет программировать. Видео

Конструктор приложений

Google завершила создание конструктора бизнес-приложений App Maker и сделала его доступным для всех разработчиков, которые пожелают им воспользоваться. Об этом компания сообщила на своем сайте. До этого конструктор работал только в частном режиме предварительного просмотра.

App Maker, анонсированный полтора года назад, представляет собой онлайн-инструмент для быстрого создания и развертывания в вебе бизнес-приложений. Чтобы им воспользоваться, разработчик должен иметь подписку на пакет облачных служб G Suite класса «Бизнес», «Предприятие» или «Образование».

Задача конструктора — дать возможность любому из этих пользователей, в том числе без опыта в программировании, создать собственное приложение для нужд бизнеса, базирующееся на данных, которые уже хранятся в пакете G Suite, базе данных Google Cloud SQL или любой другой базе данных, которая поддерживает JDBC, то есть соединение с базами данных на языке Java, или предлагает архитектурное решение REST API.

Способы применения

Согласно статистике, которую приводит Google, правильно подобранное под нужды сотрудников мобильное приложение может экономить каждому из них до 7,5 часов в неделю. Однако бизнес, как правило, не инвестирует в разработку таких приложений, поскольку весь ИТ-бюджет уходит на ПО типа CRM, ERP и SCM. App Maker должен решить эту проблему.

В ходе тестирования в течение несколько месяцев с его помощью создавались приложения для различных бизнес-нужд таких партнеров Google как разработчик игр Electronic Arts, производитель средств гигиены Colgate-Palmolive, провайдер облачных решений SADA Systems и других.

Google запустил конструктор приложений для бизнеса

В частности, для Electronic Arts, которой приходится часто перебрасывать сотрудников с одного проекта на другой, было создано приложение для управления кадровыми ресурсами, позволяющее отслеживать подобные перемещения.

Как это работает

App Maker обеспечивает пользователю low-code среду, то есть дает возможность создать приложение с помощью графического пользовательского интерфейса и выбора конфигурации, а не с помощью стандартных процедур программирования. В этом случае основной частью работы становится подключение базы данных, отмечает ресурс TechCrunch, и после этого собственно создание приложения проходит относительно легко, путем обыкновенного перетаскивания элементов на экране. Благодаря наличию ряда шаблонов, конечный продукт может работать как на десктопах, так и на мобильных устройствах.

Помимо баз данных, на которых основывается большинство приложений, из App Maker возможен доступ к Gmail, Google Calendar, Sheets и другим источникам данных. В общей сложности конструктор предлагает доступ к 40 сервисам Google. В отличие от таких low-code платформ, как Mendix, K2 или Microsoft PowerApps, App Maker фокусируется преимущественно на собственных сервисах Google и не предлагает встроенного подключения к сторонним сервисам типа Salesforce. Однако есть шансы, что теперь, после выхода App Maker из тестирования, Google расширит его функциональность, пишет TechCrunch.

В случае с App Maker администраторы G Suite на предприятиях смогут увидеть, какие приложения запускаются в организациях, а также получить данные об их владельцах, пользовательских метриках и авторизации по протоколу OAuth, который позволяет ограниченный доступ третьих лиц к данным без предоставления им логина и пароля. Расширенный контроль «белого листа» OAuth позволяет администратору предотвращать запуск приложения без его одобрения.