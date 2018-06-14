В России централизовали закупки софта для госорганов. За бухгалтерское ПО будет отвечать Казначейство, за офисное Минкомсвязи

Правительство выпустило постановление, по которому офисный и защитный софт для госорганов централизованно будет закупать Минкомсвязи, а софт для ведения бюджетного учета — Казначейство. На отечественное ПО госорганы должны перейти до 2020 г.

Постановление правительства

Закупки офисного ПО, ПО для ведения бюджетного учета и ПО в сфере информационной безопасности для федеральных госорганов будут производиться централизованно. Соответствующее постановление правительства №658, принятое 8 июня, размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно постановлению, за централизованную закупку офисного ПО и защитного ПО будет отвечать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Закупкой ПО для ведения бюджетного учета займется Казначейство, это ПО будет закупаться не только для федеральных госорганов, но и для подведомственных им учреждений.

Какое ПО будет закупать Минкомсвязи

В состав офисного ПО, которое будет закупать Минкомсвязи, входит офисный пакет, почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-браузер и редакторы текста, презентаций и таблиц. Весь закупленный офисный софт должен быть включен в реестр отечественного ПО, а также соответствовать требованиям к ПО, которые правительство утвердило постановлением от 23 марта 2017 года № 325. В числе требований — способность программы работать без подключения к локальной сети, совместимость не менее чем с тремя браузерами, в том числе с одним отечественным, совместимость как минимум с двумя ОС из реестра отечественного ПО, и т. д.

Правительство централизовало закупку софта для госорганов

Программные продукты для киберзащиты, закупаемые Минкомсвязи, должны соответствовать российскому законодательству в сфере обеспечения информационной безопасности и также находиться в реестре российского ПО. До 2020 г. информационные системы госорганов должны быть приведены в состояние совместимости с офисным и защитным ПО как минимум двух разработчиков.

Закупки ПО для бюджетного учета

Закупаемое ПО для ведения бюджетного учета должно обеспечивать автоматизацию функций, необходимых для ведения учета в соответствии с российским законодательством. Этот софт также должен быть включен в реестр российского ПО. Госорганы должны в течение 3 месяцев договориться с Казначейством об организации работ по переходу на ведение бюджета с помощью нового ПО.

Казначейство будет централизованно предоставлять госорганам сервисы для ведения бюджетного учета. Данные по бюджетам будут храниться и обрабатываться в дата-центрах Федеральной налоговой службы (ФНС), созданных в соответствии с постановлением правительства от 5 декабря 2011 г. № 995 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объектов капитального строительства — центров обработки данных, подведомственных Федеральной налоговой службе».

Та информация, которая в данный момент содержится в информационных системах отдельных ведомств, будет переведена в базы данных Казначейства. Когда, в каком формате и порядке будет происходить передача данных, должно определить Казначейство.

Переход на централизованное ПО для бюджетного учета планируют завершить к 2020 г. Во всех новых госорганах, которые будут созданы уже после вступления в силу постановления, бюджет будет вестись по умолчанию с помощью софта, закупленного Казначейством.

Как будет проходить закупка

В сотрудничестве с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Минкомсвязи займется предварительным тестированием офисного и защитного ПО из Единого реестра отечественного ПО. Цель тестирования — проверить, соответствуют ли программы характеристикам, которые заявил разработчик.

Госорганы, которые нуждаются в перечисленных видах ПО, будут передавать в Минкомсвязи и Казначейство бюджетные ассигнования на его закупку. Минкомсвязи и Казначейство будут формировать потребности в централизованных закупках по данным отдельных органов. Порядок формирования потребностей Минкомсвязи и Казначейство согласуют с Минфином.

Также Минкомсвязи и Казначейство будут принимать предложения по улучшению софта. Если такое предложение получает одобрение подкомиссии по использованию ИТ при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, то Минкомсвязи должно обеспечить осуществление указанного улучшения в срок до 9 месяцев. На рассмотрение предложения у Минкомсвязи есть 20 дней.

ПО будет закупаться вместе с сопутствующими услугами по его установке, настройке, поддержке и т.д. Наряду с закупкой на носителях и поставкой в электронном виде по каналам связи предусмотрена в том числе возможность использования облачных вычислений, она также отдельно прописана для офисного ПО.

Переход госорганов на отечественное ПО

Напомним, в июле 2016 г. правительство утвердило план перехода федеральных госорганов и внебюджетных госфондов на отечественное офисное ПО в 2016-2018 гг. Нынешнее постановление предписывает госорганам продлить этот срок до 2020 г., старые планы-графики при этом нужно скорректировать совместно с Минкомсвязи.

Согласно нынешнему постановлению, в третьем и четвертом кварталах 2018 г. потребность в закупках офисного и защитного ПО должна составить соответственно как минимум 15% и 20% показателей и индикаторов эффективности перехода госорганов на отечественный софт, установленных на 2018 год.