Сбербанк обновил сайт впервые за 5 лет

Впервые за пять лет Сбербанк провел редизайн главной страницы сайта. Улучшены навигация, поиск и таргетинг объявлений. Дизайн стал легче, сайт работает быстрее.

Полное изменение концепции

Сбербанк анонсировал новый дизайн главной страницы своего сайта Sberbank.ru. Последний раз редизайн портала проводился пять лет назад.



Как рассказали CNews в банке, основная цель разработки обновления сайта заключается в создании разработке более удобного и интуитивно понятного пользовательского интерфейса, который обеспечит пользователям простой доступ к поиску необходимой информации, выбору и приобретению банковских продуктов и услуг.

По данным представителей банкаКак рассказали CNews в банке, изменениям предшествовало тщательное изучение интересов пользователей. Специалисты Сбербанка провели исследование тенденций рынка, а также неоднократно организовывали опросы и тестирования новых моделей сайта.



«Сайт — один из наших главных каналов взаимодействия с клиентами. Поэтому он должен быть быстрым, удобным и предугадывающим интересы пользователя. Сегодняшнее обновление главной страницы Sberbank.ru — первый шаг к сайту как персональному помощнику, который поможет найти нужную информацию и подскажет, какие продукты и сервисы могут быть интересны вам как клиенту. Мы постарались вывести потребности клиента и полезную для него информацию на первый план, убрав все лишнее, — отметил вице-президент Сбербанка, директор по маркетингу Владислав Крейнин. — Следующие шаги — это обновление продуктовых разделов, таких как карты и кредиты, для того, чтобы сделать процесс выбора нужного продукта и оформления заявки на него максимально легким».

Новый мобильный стиль в духе времени

По словам представителей банка, новый сайт будет угадывать интересы пользователя. Важное изменение — персонализация сайта: каждый пользователь видит на главной странице то, что интересно именно ему. Персональные предложения создаются на основе анализа потребностей и поведения клиентов.

Главная страница сайта Сбербанка. Новый дизайн, десктоп

Пока это работает только для большого баннера наверху страницы, но постепенно персонализированным станет каждый блок и каждый раздел.

Архивный образец старого дизайна сайта Сбербанка

При заходе на главную страницу Сбербанка, как и прежде, браузер Google Chrome у некоторых пользователей сообщает о незащищенном соединении с порталом банка. Отсутствие защиты может наблюдаться у пользователей Google Chrome с определенными настройками, поскольку вход на главную страницу возможен как по http://, так и по https://. При переходе в защищенную область портала, например, в «Сбербанк-Онлайн», как и прежде, появляется значок защищенного соединения.

Сообщение о незащищенном подключении на главной странице Сбербанка

Открывать сайт на мобильном устройстве стало удобнее. Проектируя новый сайт, его разработчики руководствовались принципом Mobile First (метод разработки оптимизированного вебсайта для различных мобильных устройств с учетом скорости подключения к Сети). Благодаря этому навигация, расположение элементов и визуальное представление одинаково удобны в использовании на всех мобильных устройствах.

Главная страница сайта Сбербанка. Новый дизайн, мобильная версия

Концепция дизайна сайта теперь выполнена в популярном «плиточном» стиле, оптимальном для навигации на устройствах даже с небольшими экранами. Верхний «многостраничный» информационный баннер-заставка также выполнен в модном стиле со слайдером.

Баннер-слайдер в верхней части сайта Сбербанка

Сайт Сбербанка также поддерживает адаптивный «резиновый» дизайн, оптимально изменяя элементы оформления и стиля при изменении размера окна.

Сайт стал работать быстрее: скорость загрузки страниц, по данным представителей Сбербанка увеличилась на полсекунды.

Дизайн сайта стал легче и функциональнее. Все самое важное и полезное вынесено на главную страницу, что упрощает поиск необходимой информации.

Изменены названия и расположение основных разделов, при этом вход в интернет-банк находится на прежнем месте. Также на главной странице теперь можно увидеть самые популярные карты. На видном месте также расположились данные об обменном курсе валют в онлайн-сервисе и банкоматах Сбербанка.

На главной странице расположился кредитный калькулятор, с помощью которого можно сразу рассчитать сумму ежемесячного платежа по кредиту.

Кредитный калькулятор на главной странице сайта Сбербанка

Поиск стал «умнее». Как пояснили специалисты Сбербанка, теперь на сайте подключен новый поиск на базе технологий «Яндекса», который позволяет найти информацию по любому запросу. Он экономит время пользователей и выводит один из самых популярных функционалов сайта на новый уровень.

Курсы валют на главной странице сайта Сбербанка

По данным банка, сайт Сбербанка — самый посещаемый банковский сайт в России. Ежемесячная аудитория — 13 млн посетителей.

Все работы по модернизации сайта были проведены внутренними силами команды Сбербанка.