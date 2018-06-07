Минкомсвязи хочет перевести чиновников на смартфоны с российской ОС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассчитывает перевести чиновников на смартфоны с российской ОС. До конца года будет вестись тестирование операционной системы Sailfish.

Смартфоны с российской ОС будут готовы к концу года

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций тестирует смартфоны с установленной на них российской операционной системой Sailfish. Об этом на международном ИТ-форуме в Ханты-Мансийске рассказал глава ведомства Константин Носков. По его словам, эта работа будет продолжаться до конца нынешнего года.

«Сейчас тестируем систему на базе ОС Sailfish, она уже разработана, осталось посмотреть на ее функционал. Я думаю, что до конца года будет уже в более-менее боевом режиме», — заявил Константин Носков.

Российских чиновников обяжут использовать смартфоны с отечественной ОС

Также он отметил, что поддерживает идею перехода российских чиновников на смартфоны с российской ОС.

Sailfish — единственный претендент

С инициативой о переводе российских чиновников на смартфоны с ОС отечественного производства ранее озвучил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Компания обратилась к Минкомсвязи с просьбой разработать соответствующий проект постановления правительства. Речь тогда шла о служебных смартфонах для федеральных госслужащих. Само постановление, по мнению Осеевского, может быть готово к середине лета.

Продвижение отечественной мобильной операционной системы глава «Ростелекома» назвал необходимым шагом для защиты национальной безопасности на фоне запрета на поставки американских комплектующих китайскому гиганту ZTE.

«Представьте, что президент США Дональд Трамп запретит поставлять в Россию американские смартфоны на базе операционной системы Android», — сказал Михаил Осеевский.

Sailfish Mobile OS Rus является единственной мобильной операционной системой, которая вошла в Реестр российского ПО. В 2017 г. был представлен работающий на ее базе смартфон Inoi R7.