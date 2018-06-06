«Ростех» создал «убийцу» Skype — «вдвое дешевле аналога»

На ЦИПР-2018 «Ростех» продемонстрировал отечественное решение IVA AVES-S с функциональностью мессенджера и системы видеоконференцсвязи — аналогичное Skype, но более защищенное. Разработчиком мессенджера является НИИ «Масштаб».

Skype от «Ростеха»

«Ростех» разработал унифицированную коммуникационную систему, аналогичную мессенджеру Skype компании Microsoft, но с повышенным уровнем безопасности. Корпорация заявляет, что это первое в своем роде отечественное решение.

Презентация состоялась на ИТ-форуме ЦИПР-2018 в Иннополисе, откуда представители «Ростеха» с помощью нового мессенджера совершили звонок по видеоконференцсвязи в Санкт-Петербург. Для этого сотрудниками НИИ «Масштаб», разработчиками мессенджера, была развернута действующая телекоммуникационная сеть, локализованная частично в Иннополисе, частично в Санкт-Петербурге. НИИ «Масштаб» входит в состав холдинга «Росэлектроника».

Как поясняет корпорация в официальном сообщении, мессенджер IVA AVES-S рассчитан прежде всего на государственный и промышленный сектора. С его помощью можно проводить закрытые и экстренные совещания, пересылать конфиденциальные данные, вести наблюдение за технологическими процессами, а также обеспечивать удаленное присутствие подсудимых в зале суда, пациентов на консультации у доктора и т. д.

«Ростех» отмечает, что мессенджер будет стоить примерно вдвое дешевле, чем зарубежные аналоги, при этом его цена не будет зависеть от курса иностранных валют.

Возможности мессенджера

С помощью IVA AVES-S можно устраивать защищенные видеоконференции с разрешением Full HD, при этом конференцию можно записать. Кроме того, через мессенджер можно отправлять текстовые сообщения в чате, показывать презентации, совместно работать над документами и проводить онлайн-опросы.

«Ростех» представил первый российский мессенджер для госсектора

Все ПО для IVA AVES-S написано в России, сообщают авторы проекта. Как передает корреспондент CNews с ЦИПР, мессенджер работает под управлением ОС Astra Linux. Windows на форуме в контексте мессенджера не упоминается, речь идет только о Linux. Права на ПО принадлежат НИИ «Масштаб» и группе компаний «Хайтэк».

Производством аппаратуры занимается НИИ автоматики. Повышенная защищенность данных достигается за счет использования в том числе межсетевого экрана с функциями системы обнаружения вторжений «Кронос». Экран работает на универсальной телекоммуникационной серверной платформе (TSP). Для работы платформы подходят как отечественные процессоры вроде «Эльбруса» и «Байкала», так и зарубежные, производства Intel, менять другие компоненты при этом не требуется.

Аналогичные проекты «Ростеха»

В мае 2017 г. CNews сообщал, что компания «Булат», в которой «Ростех» и «Ростелеком» за год до этого выкупили доли в 37,5% каждый, занимается разработкой отечественного аналога Skype для государственного и промышленного сектора. Мессенджер планировалось назвать «Булат». Отмечалось, что в целях безопасности решение не будет подключаться к интернету, передача данных будет осуществляться по локальной сети.

«Булат» должен был совместить в себе функционал мессенджера и телефонии. В нем предполагалось применить мессенджер компании OMMG Technology, а также сервис видеоконференцсвязи компании Mind. Связь между сервером многоточечной конференции и оконечным оборудованием должен был обеспечить программно-аппаратный комплекс «Булата».

До этого «Ростех» сообщал, что его подразделение «РТ-Информ» также занимается созданием мессенджера для государственных структур, его презентация ожидалось еще в 2016 г. В приложении планировалось предусмотреть возможность обмена сообщениями, групповых чатов, аудио- и видеозвонков и конференций. Среди поддерживаемых платформ перечислялись ОС Windows, Linux, iOS и Android.

Создание госмессенджера в России

В августе 2016 г. Институт развития интернета (ИРИ), «Ростелеком» и Минкомсвязи объявили о формировании рабочей группы по созданию мессенджера государственного назначения. При отборе учитывались технические ресурсы мессенджеров, функционал и количество пользователей. В список кандидатов попали Slack, Titanium, «Сибрус», «Кубик», Bellchat, «Флодиум», SyncCloud, «Мультичат», «Але», W-Task, Агент@Mail.ru, Telegram, 4Talk и другие.

На отбор поступило 34 заявки, ИРИ выбрал из них 12 мессенджеров для дальнейшего тестирования. Отбор прошли мессенджеры «Ответ», Stapply, продукты от «Ростелекома» и «РТ-Лабс» и др. Вскоре ИРИ сообщил, что «Ответ» получил внешнее финансирование. Инвестором стал партнер ИРИ – фонд «Нейронные сети».

Примерно в то же время Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) при поддержке «Ростелекома» и «Т2 РТК Холдинг» (оператор Tele2) отобрал четыре самых защищенных мессенджера, которые потенциально рекомендованы к использованию в государственных компаниях и структурах. В список попали разработки «Сибрус», «Титаниум», «Флодиум» и SyncCloud.