Мегасервис WeChat начал работать в России

Платежный сервис WeChat Pay, привязанный к мегапопулярному многофункциональному китайскому мессенджеру WeChat, начал осуществлять транзакции на территории России, пока только для граждан Китая. Оплату покупок из кошелька WeChat можно проводить со смартфона с помощью QR-кода.

WeChat запустил транзакции в России

В России начал работу платежный сервис WeChat Pay, функционирующий на базе мегапопулярного китайского мессенджера WeChat. Воспользоваться WeChat Pay пока что могут только находящиеся на территории России граждане Китая. Помимо России, сервис работает еще в 16 странах.

Оператором транзакций WeChat Pay в России стала международная платежная система Sendy, которая позволяет производить оплату с мобильного устройства с помощью QR-кода. На своем сайте Sendy опубликовала сообщение о запуске WeChat Pay в России, на которое обратил внимание ресурс «Роем».

Возможности WeChat Pay

В WeChat у каждого пользователя есть кошелек с уникальным динамическим QR-кодом, который присваивается в момент регистрации и меняется 2 раза в минуту в целях безопасности. Этот код и используется при расчетах через WeChat Pay. Чтобы провести оплату, код сканируется на кассе в точке продажи, потом вводится подтверждающий пароль. Для транзакции использовать можно как код покупателя, так и код продавца, для этого покупателю достаточно отсканировать его своим мобильным устройством, кассу в этом случае не нужно дополнительно оборудовать. Зачастую к разным товаром продавцы генерируют разные коды и выставляют их в виде табличек на прилавках или на кассе.

Из кошелька в WeChat пользователь может оплачивать покупки на сумму до 200 юаней (около 2,5 тыс. руб.). Такую же сумму можно отправить другому пользователю, используя знаменитые «красные конверты» WeChat.

В России заработал платежный сервис WeChat Pay

Кроме того, через WeChat Pay можно оплатить проезд в скоростных поездах, междугородних автобусах и самолетах. Также пользователь может вызвать и оплатить такси, заказать еду на дом, купить билет в кино, оплатить коммунальные услуги и сделать пожертвование на благотворительные цели.

Sendy отмечает, что на сегодняшний день в Китае практически любые товары и услуги доступны для заказа через WeChat, также к системе присоединяется все больше иностранных продавцов.

«Приложение для всего»

WeChat — это популярный китайский мессенджер, аудитория которого насчитывает порядка 936 млн человек, из которых более 480 млн активно используют WeChat Pay. Мессенджер был запущен в 2011 г. компанией Tencent. Он позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и файлами, совершать голосовые звонки — как в мессенджере, так и на мобильные и стационарные телефоны — организовывать каналы со множеством подписчиков, заказывать билеты на транспорт, записываться на прием к доктору, просматривать новости, осуществлять поиск в интернете и многое другое. Благодаря широкой функциональности мессенджер получил прозвище «приложение для всего». Его популярности в Китае способствуют правительственные блокировки зарубежных мессенджеров, например, WhatsApp.

В развитии платежного сервиса WeChat большую роль сыграли так называемые «красные конверты» — денежные переводы от пользователя к пользователю, запущенные в 2014 г. Традиционно в Китае в красных конвертах дарят деньги на свадьбу, выпускной, по случаю рождения ребенка, а также на различные праздники. Подарить символическую сумму в таком конверте — значит пожелать получателю подарка всего самого лучшего, как при дарении открытки в России.

Поэтому пользователи WeChat в праздники массово обмениваются в мессенджере виртуальными красными конвертами с небольшим количеством денег, часто получая в ответ такие же конверты с аналогичными суммами. В связи с этим уже в 2016 г. в Китайский Новый год через мессенджер было проведено больше транзакций, чем осуществила платежная система PayPal за весь предыдущий 2015 г.

В мае 2017 г. WeChat был заблокирован на территории России Роскомнадзором за непредоставление данных, необходимых для регистрации в реестре организаторов распространения информации. Через несколько дней мессенджер согласился выполнить требования российского законодательства, и блокировка была снята.