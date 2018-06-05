Intel придумала, как увеличить время автономной работы ноутбуков на 8 часов

Intel представила новую систему управления питанием для экранов мобильных устройств, которая, по заявлению компании, при определенных условиях способна сократить энергопотребление устройства вдвое.

Энергоэффективные дисплеи

Intel, американский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, представил технологию, которая позволит снизить энергопотребление портативных компьютеров, тем самым существенно продлив время их автономной работы.

Представленное решение направлено на устранение одного из самых узких мест мобильных ПК – энергопотребление дисплея.

В рамках международной выставки Computex 2018, проходящей в Тайбэе, компания рассказала о Low Power Display – наборе спецификаций, позволяющих производить энергоэффективные дисплеи. Как утверждает Intel, потребляемая мощность таких экранов не будет превышать 1 Вт, что вдвое меньше показателей энергопотребления среднего современного дисплея для ноутбуков.

Intel продемонстрировала Dell XPS 13 – один из первых портативных ПК, дисплей для которого был выполнен по технологии Low Power Display в результате совместной работы Sharp и Innolux.

Технология Intel Low Power позволяет продлить время жизни батареи портативных ПК

По заявлению представителей компании, внутренние тесты показали прирост времени автономной работы ноутбука в диапазоне от четырех до восьми часов в зависимости от решаемых задач.

Подробнее о технологии Low Power

Увеличение продолжительности автономной работы достигается не только за счет применения более энергоэффективных аппаратных решений. Предполагается, что дисплей и графический адаптер будут «общаться» друг с другом, обмениваясь информацией, способной повлиять на режим работы компонента. Таким образом, видеоадаптер может автоматически снизить частоту обновления экрана или его яркость, чтобы продлить время жизни батареи.

Например, если на экране отображается статичное изображение, система может посчитать, что частота обновления в 60 кадров в секунду избыточна для пользователя, так как разницы в такой ситуации он все равно не заметит.

Современные дисплеи поддерживают работу в режиме адаптивной яркости. Это означает, что яркость регулируется автоматически в зависимости от уровня освещенности места расположения устройства. Дисплеи, выполненные в соответствии с технологией Low Power, должны оказаться «умнее» своих адаптивных собратьев, но Intel к настоящему моменту так и не объяснила, за счет чего.

Кроме того, технология, по-видимому, будет работать только при использовании графических адаптеров Intel. Если это так, то хитрое решение компании может оказаться малоэффективным при работе с приложениями, активно утилизирующими вычислительную мощь графического адаптера.