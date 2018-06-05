Бизнес меняет операционные системы, стремясь повысить безопасность

Бизнес переходит на Windows 10 ради безопасности

Все больше компаний отказываются от Windows 7 в пользу более новой версии Windows 10. Об этом свидетельствуют данные отчета Trusted Access, подготовленного Duo Security. Аналитики отмечают, что в 2018 г. доля Windows 10 в корпоративном сегменте выросла до 48%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 27%. Увеличение происходит в основном за счет перехода с Windows 7 (снижение с 65% до 44%).

Главной причиной смены операционной системы, по данным Duo Security, становится желание максимально обезопасить свой бизнес: Windows 10 обладает расширенными функциями безопасности в сравнении с более ранними версиями. На сознание потребителей также влияют крупные атаки, вроде WannaCry и NotPetya, против которых в 10-й версии предусмотрен более широкий функционал.

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Эксперты отмечают, что медленнее всего операционные системы эволюционируют в таких отраслях, как здравоохранение и страхование. Наиболее передовыми можно считать оптовую торговлю и дистрибуцию, сферу электроники и некоммерческие отрасли.

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Также данные исследования показали небольшой спад в доле, которую занимают в корпоративном сегменте операционные системы семейства Windows (65% против 68% годом ранее). Снижение произошло преимущественно за счет роста внедрения macOS (30%) и iOS (12%).