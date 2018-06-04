Google отказалась от многомиллионного контракта с Пентагоном

Google не будет продлевать контракт с Пентагоном и прекратит работу над проектом “Maven”. На такой внезапный шаг руководство сподвигло негодование персонала компании

Google прекращает сотрудничество с Пентагоном

Google, американская транснациональная технологическая корпорация, не планирует продлевать контракт с Министерством обороны США по программе применения искусственного интеллекта для повышения точности наведения ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Об этом 1 июня 2018 г. объявила Дайэн Грин (Diane Green), глава подразделения облачного бизнеса Google, на встрече с сотрудниками. Тем не менее, разрывать контракт, истекающий в 2019 г., из-за якобы возможных штрафных санкций компания также не планирует.

Решение отказаться от участия в проекте Пентагона, получившем название “Maven”, было принято под давлением общественности – подписание соглашения с военными вызвало неоднозначную реакцию как в внутри компании, так и за ее пределами. Google испугалась, что сотрудничество с военными отрицательно скажется на ее репутации.

Ранее десять работников Google сообщили о своем уходе, когда стало известно, что компания работает над проектом “Maven” в тесном сотрудничестве с оборонным ведомством. Группа, включающая порядка четырех тысяч менее радикально настроенных сотрудников, подписала петицию, в которой потребовала от руководства выйти из программы и отказаться от сотрудничества с военными организациями в будущем.

О проекте “Maven”

Осенью 2017 г. Google удалось заключить контракт с Пентагоном, оставив не у дел других крупных игроков, в числе которых IBM, Amazon и Microsoft. Первоначальная стоимость контракта составила $15 млн. Ожидалось, что в дальнейшем сумма возрастет до $250 млн.

В рамках проекта “Maven” военные хотели получить систему наблюдения с интерфейсом, напоминающим Google Earth (Google Планета Земля). Система позволила бы аналитикам министерства обороны кликнуть по объекту на карте и узнать все, что с ним связано. Облачная инфраструктура Google должна была обеспечить анализ видеоизображений и фотографий с дронов при помощи алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения.

Google откажется от сотрудничества с военными

Уже к декабрю 2017 г. решение Google оказалось способно продемонстрировать достаточно высокую точность при классификации изображений: алгоритмы Google могли обнаружить транспортные средства на фотографиях местности, где их не различал человеческий глаз. Изображения были предоставлены сторонними компаниями, поскольку Google не имела права хранить информацию с беспилотников в своем облаке.

Не без помощи со стороны Пентагона компании удалось успешно пройти FedRAMP – процедуру сертификации облачной инфраструктуры на предмет соответствия государственным стандартам безопасности в марте 2018 г.

Как следует из переписки в корпоративной почте, оказавшейся в распоряжении портала Gizmodo, руководство Google не хотело до поры до времени предавать огласке информацию об успехах проекта. Тем не менее, строить возможную в будущем PR-кампанию предлагалось так, чтобы ни в коем случае не упоминать об использовании в проекте технологий искусственного интеллекта – в компании опасались, что СМИ распространят информацию, будто бы Google тайно разрабатывает оружие на основе искусственного интеллекта для оборонной промышленности.

Несколько других писем свидетельствуют о том, что руководители Google, занимающие высокие посты в компании, считали проект “Maven” уникальной возможностью, первым шагом на пути к более дорогостоящим контрактам с военными и разведывательными ведомствами.