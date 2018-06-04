Facebook 10 лет тайком отдает Apple, Microsoft, Samsung данные пользователей

Согласно договоренностям, которые Facebook заключил с 60 производителями смартфонов за последние 10 лет, их устройства собирают данные своих владельцев, размещенные в соцсети, а также данные их друзей. Во время расследования скандала с Cambridge Analytica соцсеть утверждала, что с 2014 г. не передает такие данные третьим сторонам.

Соглашения о передаче данных

Facebook предоставляет производителям мобильных устройств широкий доступ к данным пользователей соцсети и их друзей, сообщает издание The New York Times. Начиная с 2007 г. в ходе борьбы за доминирующее положение на рынке социальных медиа, Facebook заключил соглашения о предоставлении данных как минимум с 60 производителями, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung.

Подобные договоренности компания начала заключать еще до того, как приложение Facebook стало широко распространено на мобильных устройствах. Соглашения позволили соцсети увеличить пользовательскую аудиторию, а производителям гаджетов — предложить пользователям популярные функции Facebook, такие как обмен сообщениями, кнопка «Нравится» и адресная книга.

Какие данные собираются

Эксперименты, проведенные The New York Times, показали, что производители техники до сих пор получают данные пользователей Facebook по той же самой схеме, которая до 2014 г. действовала для всех третьих сторон. Некоторые вендоры могут получить информацию о статусе отношений пользователя, его религиозной принадлежности, политических склонностях и приближающихся мероприятиях.

В числе прочего эти договоренности дали производителям смартфонов доступ к данным друзей пользователя без их согласия, хотя Facebook не раз декларировал, что больше не делится подобной информацией с третьими сторонами. Как выяснило издание, некоторые производители смартфонов могли получить личные данные даже тех друзей пользователя, кто отключил возможность делиться ими с партнерами соцсети.

Facebook передает данные пользователей и их друзей производителям смартфонов

Таким образом, эти соглашения противоречат не только правилам защиты приватности самой компании, но и декрету Федеральной торговой комиссии США об открытом согласии от 2011 г., пишет The New York Times.

Эксперимент с BlackBerry

Чтобы проверить, действительно ли производители смартфонов имеют доступ к такому широкому кругу данных, сотрудник The New York Times Майкл Лафорджия (Michael LaForgia) провел эксперимент на собственном аккаунте в Facebook, где у него есть около 550 друзей. Для эксперимента был взят смартфон BlackBerry Z10, выпущенный в 2013 г.

Как показал эксперимент, приложение BlackBerry Hub, которое дает пользователю возможность просматривать все сообщения и соцсети в одном месте, запрашивает доступ к таким сведениям, как пользовательский ID, имя, фото профиля, адрес электронной почты, номер телефона и местоположение пользователя. Также приложение получает имена и ID всех пользователей, с которыми владелец смартфона обменивается сообщениями.

Кроме того, BlackBerry Hub собирает такие данные о друзьях пользователя, как ID, дата рождения, история работы и образования, и находятся ли они сейчас онлайн. При этом с 2015 г. Facebook утверждает, что подобные приложения могут запрашивать только имена друзей, использующих это же самое приложение.

В ходе эксперимента смартфон BlackBerry также смог собрать идентификационные данные примерно 295 тыс. пользователей Facebook, каким-либо образом связанных в соцсети с владельцам смартфона — например, друзей его друзей.

Как используются данные

Apple сообщила The New York Times, что использовала полученные в рамках договоренности данные для работы различных функций, например, для того, чтобы позволить пользователю публиковать фото в соцсети, не открывая приложение Facebook. Apple уверяет, что потеряла доступ к данным в сентябре 2017 г.

Microsoft, которая заключила с Facebook такое соглашение в 2008 г., утверждает, что использовала данные, чтобы пользователь мог добавлять контакты и друзей, а также получать уведомления, и что все данные хранились локально на устройстве пользователя, и не синхронизировались с серверами компании.

BlackBerry утверждает, что данные использовались исключительно для того, чтобы сам пользователь мог получить из агрегатора сообщений доступ к Facebook и своим сообщениям там.

Сворачивание программы

Большая часть упомянутых 60 партнерств остается в силе, несмотря на то, что Facebook начал сворачивать их в апреле 2018 г., после того, как оказался под пристальным наблюдением регуляторов в связи со скандалом, разгоревшимся вокруг компании Cambridge Analytica. В общей сложности соцсеть аннулировала 22 соглашения с производителями смартфонов.

Напомним, британская компания Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 млн пользователей Facebook и использовала их в политических целях. В связи с этим главе Facebook Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) пришлось свидетельствовать на тему защиты данных пользователей Facebook в парламенте США. Собрать такое количество данных Cambridge Analytica смогла благодаря доступу к информации о друзьях пользователей.

Разработчики и производители

В ходе разбирательства по делу Cambridge Analytica руководство Facebook утверждало, что та схема доступа к данным, которой британская компания воспользовалась в 2014 г., перестала действовать уже год спустя, когда соцсеть запретила разработчикам собирать информацию о друзьях пользователей. Однако Facebook не уточнил, что запрет не коснулся производителей мобильных устройств и другой техники.

Вице-президент Facebook Име Арчибонг (Ime Archibong) утверждал, что соглашения о предоставлении данных, заключенные с производителями техники, очень отличаются по своим условиям от договоренностей с разработчиками. Эти соглашения ограничивают использование данных, в том числе тех, которые хранятся на серверах партнеров. Договоренности с производителями полностью соответствуют политике конфиденциальности компании и нормам Федеральной торговой комиссии США, уверяла компания.

Однако теперь выяснилось, что Facebook рассматривает производителей техники в некотором роде как провайдеров различных сервисов, поскольку они помогают ему обслуживать 2 млрд пользователей. Фактически они приравниваются соцсетью, например, к компаниям, которые обрабатывают финансовые транзакции и получают в связи с этим данные кредитных карт пользователей, пишет The New York Times. На этом основании компания считает возможным делать для них исключения из своих собственных правил передачи данных третьим сторонам. Все данные, которые передаются производителям мобильных устройств, характеризуется как сведения об «опыте использования Facebook».

Опрошенные газетой эксперты были очень удивлены такой позицией. «В интерпретации Facebook исключение оказывается шире самого правила», — полагает Джессика Рич (Jessica Rich), бывший сотрудник Федеральной торговой комиссии, принимавшая участие в расследовании по делу Facebook. По ее словам, «опытом использования Facebook» можно назвать все подряд, и это не то, как общественность интерпретируют сообщение об ограничении доступа третьих сторон к данным после 2014 г.

«Это все равно что поставить дверные замки, только чтобы обнаружить, что кузнец дал ключи еще и всем своим друзьям, так что они могут войти и рыться в твоих вещах, не спрашивая твоего разрешения», — приводит пример Ашкан Солтани (Ashkan Soltani), специалист по приватности и бывший старший технолог Федеральной торговой комиссии США.