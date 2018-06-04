Экс-куратор российских ИТ после ухода из Правительства нашел пристанище в «Сколково»

Не вошедший в состав нового правительства Аркадий Дворкович, до этого избранный сопредседателем совета «Сколково», теперь назначен председателем фонда. До этого такой должности в «Сколково» не существовало. Назначение, как и учреждение должности, было предложено Дмитрием Медведевым.

Председатель «Сколково»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев учредил новую должность — председателя фонда «Сколково» — и назначил на нее бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. При этом Виктор Вексельберг был оставлен на посту сопредседателя совета фонда. Решение было оглашено сегодня на встрече премьера с членами совета фонда «Сколково», передает «Интерфакс».

Медведев охарактеризовал Дворковича как «не постороннего» для «Сколково» человека. Ранее, когда Дворкович входил в состав Правительства, он являлся председателем попечительского совета Сколковского института науки и технологий.

Назначив Дворковича председателем фонда, Медведев пообещал, что правительство и дальше будет помогать «Сколково» развиваться, сохранит льготы для его участников, будет софинансировать развитие сервисной инфраструктуры и выдавать гранты.

Назначение сопредседателем

До этого в середине мая 2018 г. Дворкович не вошел в новый состав Правительства, где ранее курировал инновационную отрасль на посту вице-премьера. Вместо этого он был избран сопредседателем совета «Сколково» наряду с Вексельбергом. Напомним, устав фонда гласит, что его должны возглавлять два сопредседателя, при этом один из них должен также являться президентом фонда. С 2010 г. президентом и одновременно сопредседателем «Сколково» выступал Вексельберг.

Вексельберг отметил после избрания Дворковича сопредседателем, что тот хорошо знаком с финансовыми и операционными показателями, текущими задачами и стратегическими приоритетами «Сколково». Задача сопредседателей — определять стратегические направления развития фонда. До конца 2017 г. одним из сопредседателей «Сколково» был экс-президент Intel Крейг Барретт (Craig Barrett), однако затем он решил покинуть фонд.

Аркадий Дворкович назначен председателем «Сколково»

После своего избрания сопредседателем Дворкович отметил, что «Сколково», проект которого создавался восемь лет назад, смог стать площадкой для развития инноваций во всей стране, но это лишь 10% от изначальных планов. Фонд насчитывает более 1,8 тыс. стартапов-резидентов с суммарной выручкой более 48 млрд руб. по итогам 2017 г. По словам Дворковича, в 2018 г. на его территории начнет работу кампус Сколковского института науки и технологий.

Дворкович в составе Правительства

Дворкович вошел в состав правительства в качестве вице-премьера под руководством премьера Медведева в мае 2012 г. В июне 2013 г. в Правительстве произошло перераспределение функций между вице-премьерами, связанное с уходом Владислава Суркова, куратора госполитики в сфере ИТ. Новым куратором по ИТ стал Дворкович.

Наряду с ИТ Дворкович курировал государственную политику в области инноваций, транспорта и связи, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды.

После того, как Дворкович не вошел в состав нового Правительства, часть его функций перешла к вице-премьеру Максиму Акимову, который теперь отвечает за связь, транспорт и цифровизацию экономики.

До Правительства

До назначения на пост вице-премьера Дворкович успел поработать членом правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции (с 2010 г.), помощником президента России и его представителем по делам группы ведущих индустриальных государств и связям со странами «Большой восьмерки» (с 2008 г.), начальником экспертного управления президента России (с 2004 г.), замминистра экономического развития и торговли по макроэкономике и автором налоговой реформы (с 2001 г.).

Дворкович является выпускником Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономическая кибернетика». Также получил степень магистра экономики в Российской экономической школе и аналогичную степень в Университете Дьюка в Северной Каролине в США.