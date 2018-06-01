Сотрудников Google не пропустили на работу из зависти к их зарплате

Жители Сан-Франциско парализовали движение нескольких автобусов с сотрудниками технологических компаний, в том числе Google, используя баррикады из скутеров. Таким образом они выразили протест против неконтролируемого развития байк-шеринговых стартапов и негативного влияния технологических компаний на жизнь города.

Баррикады на улицах

Протестующие активисты в Сан-Франциско, США, заблокировали движение 11 автобусов, принадлежащих технологическим компаниям, соорудив на улицах города баррикады из скутеров. Остановленные автобусы используются корпорациями для доставки персонала на работу. Одной из компаний-владельцев этих автобусов является Google.

Около 8:45 утра по местному времени активисты принесли скутеры на перекресток в районе Мишн, через который должны были проезжать автобусы с работниками Google. Задействованные в акции электрические самокаты принадлежат в основном байк-шеринговому стартапу Lime, и в перерывах между поездками просто стоят на улицах города.

Участники акции сложили скутеры в кучи перед автобусами технологических компаний, установив над баррикадами плакаты с надписями типа «Техсплуатация — это яд» («Techsploitation is toxic») и «О****сь, Google» («Fuck off Google»). В соответствии со смыслом первой надписи протестующие были одеты в белые комбинезоны и маски для работы с опасными веществами. Вторую надпись активисты также нанесли краской на некоторые остановленные автобусы.

Один из сотрудников Google вышел из автобуса и попытался растащить кучу из скутеров, но активисты оказали ему сопротивление и вернули самокаты на место. Работник корпорации пытался пояснить, что активисты «наказывают не тех людей». В стычку вмешалась полиция, которая попросила сотрудника вернуться в автобус до конца акции.

Причины протестов

Активисты протестовали против неспособности технологических компаний и местных властей сделать что-нибудь с неравенством доходов среди жителей Сан-Франциско и ростом числа бездомных в городе.

Жители Сан-Франциско заблокировали движение автобусов Google, соорудив баррикады из скутеров

Обе проблемы являются результатом присутствия в регионе многочисленных офисов технологических компаний, которые платят своим сотрудникам более высокую зарплату, чем другие работодатели — на уровне $150-200 тыс. в год. После того, как люди с такими зарплатами наводнили Сан-Франциско, жилье в городе существенно подорожало. Поскольку большинство населения в регионе занято в других сферах и получает более низкие доходы, все больше людей не могут позволить себе купить или арендовать жилье в городе.

Почему скутеры

Скутеры, задействованные в акции, имеют и прямое, и символическое значение. Дело в том, что в последние месяцы Сан-Франциско и другие города оказались буквально наводнены большим количеством электрических скутеров. Такая ситуация сложилась в результате деятельности сразу трех стартапов по совместному использованию байков через мобильные приложения — Bird, LimeBike и Spin — финансируемых венчурными инвесторами.

Жители Сан-Франциско жалуются властям на то, что скутеры ездят по тротуарам, мешают нормальному движению пешеходов, делают тротуары опасным местом для детей и инвалидов, перекрывают входы в здания. Власти обеспокоены создавшимся положением и сообщают, что у них никто не спрашивал разрешения на появление в городе такого числа двухколесных транспортных средств. В апреле американские СМИ писали о случаях стихийного вандализма против оставленных на улицах Сан-Франциско скутеров и осквернения их горожанами.

По мнению активистов, действия стартапов, наводнивших город скутерами, символизируют образ действий всех технологических компаний вообще — они вторгаются в общественное пространство, не спросив разрешения властей и согласия населения.

Протестующие активисты расписали автобусы Google нецензурными лозунгами

«То, что вы здесь видите — это что у скутеров больше прав, чем у людей. Мы устали, что нас рассматривают как экспериментальную площадку для технологической отрасли», — прокомментировал ситуацию изданию Business Insider активист Чираг Бхата (Chirag Bhakta).

Власти пытаются помешать неконтролируемому росту байк-шеринговых стартапов. Согласно новым правилам, в городе может быть всего пять таких компаний, у каждой из них должно быть не более 500 скутеров, и компании должны демонстрировать, что учат горожан, как правильно ими пользоваться.

Автобусы Google

Жители Сан-Франциско не впервые мешают движению автобусов, перевозящих сотрудников крупных технологических компаний. В январе CNews писал, что пять автобусов, которые компания Apple использует для транспортировки своих работников в главный офис, были атакованы из пневматического оружия. В результате атак в автобусах были разбиты стекла, но никто из пассажиров не пострадал.

Автобусы Google также подвергались атакам ранее. В 2013 г. в Окленде, на территории Залива Сан-Франциско, в одном из автобусов компании было выбито стекло. В 2014 г. протестующие горожане Сан-Франциско окружили другой автобус Google, который компания использует для доставки своих сотрудников. В руках они держали транспаранты, на которых было написано: «Google, проваливай отсюда».