Чтобы приманить геймеров, Acer вышел на новый рынок

Acer занялась выпуском новой для себя линейки продукции: аксессуаров для геймеров. В том числе были представлено специальное эргономичное кресло для геймеров и защитный кейс для переноски ноутбуков. Благодаря геймерам российский рынок компьютеров стал для Acer самым быстрорастущим в Европе.

Аксессуары для геймеров

Компания Acer представила новое направление своей деятельности – выпуск аксессуаров для геймеров под игровым брендом Predator.

На ньюйоркском мероприятии Next@Acer, был продемонстрирован игровой стул Predator Gaming Chair. В Acer утверждают, что он обладает отличной эргономикой, поддержкой поясницы и съемными подушками, что помогает выдержать самый долгий игровой марафон.

Также была представлена прочная сумка для переноски больших ноутбуков Predator Hard Case, предохраняющая компьютер от повреждений. Были продемонстрированы и игровые коврики для мыши Predator Mousepad, обладающие пластиковым или тканевым покрытием для «точного прицеливания».

Среди других аксессуаров были представлены игровая мышь с точным оптическим датчиком Predator Cestus 510, поддерживающим до 16 тыс. DPI, игровая механическая клавиатура с раздельными зонами подсветки Predator Aethon 500 (поддерживает настройку с 16,8 млн цветов) и игровые гарнитуры Predator Galea 500 и Predator Galea 300.

Эргономическое кресло Predator...

Как пояснил CNews президент Acer по региону EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) Эммануэль Фромон (Emmanuel Fromont), выпуска аксессуаров связан с намерением корпорации создать экосистему вокруг игрового бренда Predator. Это должно повысить значимость данного бренда для геймеров и увеличить его рыночную долю. Представленные аксессуары будут продаваться и в России, но даты начала продаж и цены пока неизвестны.

Новые игровые десктопы

Acer представил и новые игровые компьютеры. Настольный компьютер Preadotr Orion 5000 работает на базе процессора Intel Core i7 8700K и чипсета Intel Z370 и одной или двух видеокарт Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. Корпус компьютера обладает защитой от электромагнитных помех, за счет чего обеспечивается максимальное распределение воздушных поток по технологии IceTunnel 2.0 для максимального охлаждения производительных компонентов.

Кейс для переноски ноутбука Predator...

Вместе с ним был представлен настольный компьютер Predator Orion 3000. Он работает на базе процессора Intel Core i7 8-ого поколения и видеокарты Nvidea GeForce GTX 1060, обеспечивающим производительность игр с виртуальной реальности (VR) и с ультравысоким разрешением 4K

Predator Orion 500 начнет продавать в Европе в июне по цене от 1,7 тыс. евро. Predator Orion 3000 будут продавать в Европе, начиная с июля по цене от 1,3 тыс. евро.

Новый игровой ноутбук

На той же презентации были показаны и новые игровые ноутбуки. В частности, модель Preadator Helios 500 работает на процессоре Intel Core i9 восьмого поколения и видеокарте Nvidia GeForce GTX 1070 с возможностью разгона и оперативной памяти объемом до 64 ГБ. В ноутбуке есть накопитель Intel Optane для быстрого взаимодействия системы и мгновенной загрузки игр.

И прецизионный коврик для игровой мыши Predator

Predator Helios 500 обладает 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD или 4K и частотой обновления 144 Гц. Ноутбук начнет продавать в Европе в мае по цене от 2 тыс. евро. Представленные игровые компьютеры будут поставляться и в Россию, но цены пока неизвестны.

Геймеры помогли российскому рынку стать самым быстрорастущим в Европе

В целом российский рынок компьютеров для Acer растет быстрее всех в регионе EMEA. По словам Фромона, это происходит во многом за счет геймеров, благодаря спросу со стороны которых удалось преодолеть падение продаж, наблюдавшееся в течении предшествующих пяти лет.

В I квартале 2018 г. объемы продаж компьютеров в России и странах СНГ выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (абсолютные цифры в Acer не раскрывают). В то же время весь европейский рынок за это время вырос только на 10%.

По объемам продаж компьютеров Acer российский рынок находится в Европе на четвертом месте после Франции, Великобритании и Германии и является одним из немногих рынков, демонстрирующих рост. Свою рыночную долю в России Acer оценивает в 20%, а доля европейских продаж компьютеров в продажа Acer во всем мире составляет 45%.