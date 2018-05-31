Российский рынок ПК вырос на четверть

По данным IDC, рынок персональных компьютеров в России по итогам I квартала 2018 г. в целом вырос, но только за счет сегмента ноутбуков; поставки настольных ПК по-прежнему медленно стагнируют. Изменения в пятерке лидеров продаж незначительны.

Портативные ПК в лидерах роста

Согласно итогам исследования российского рынка персональных компьютеров за I кв. 2018 г., составленного аналитиками IDC, в Россию за этот период было поставлено порядка 1,2 млн настольных и портативных ПК.

Это на 27,3% больше показателей аналогичного периода 2017 г., однако значительно меньше 1,4 млн систем, проданных в IV кв. 2017 г. Для сравнения: в IV квартале 2016 г. в Россию было поставлено 1,34 млн ПК, что на 4,2% превысило показатели за тот же период 2015 г.

Динамика рынка за прошедший квартал отразила общую многолетнюю тенденцию рынка по изменению предпочтений потребителей в сторону мобильной техники. Так, сегмент ноутбуков, по данным IDC, увеличился за квартал сразу на 44,9% по сравнению с показателями первого квартала 2017 г., при этом в штучном выражении поставки достигли 863 тыс. штук.

Одновременно с этим поставки настольных ПК в первом квартале сократились на 0,7% относительно прошлого года и составили 372 тыс. штук.

По мнению аналитиков IDC, в потребительском сегменте продолжается смещение предпочтений в пользу более производительных и функциональных устройств.

«В первом квартале 2018 года макроэкономические показатели развития экономики России выглядят обнадеживающе. Наблюдается определенный оптимизм в отношении положительной динамики реальных доходов населения, которые снижались последние несколько лет. Рост рынка ПК во многом связан со стабилизацией экономической ситуации, а также с отложенным спросом, сформировавшимся за 2013-2015 годы, обновлением парка ПК в целях повышения эффективности, переходом пользователей с Windows 7 на Windows 10», — отметила Наталья Виноградова, менеджер программы исследований рынка мобильных устройств в IDC Россия.

Лидеры удерживают позиции. Почти все

HP Inc., ставшая в IV кв. 2017 г. лидером квартальных и годовых продаж ПК в России, удержала первенство и по итогам первого квартала 2018 г. HP Inc. с долей 27,6% от всех поставленных за квартал ПК. Бывший лидер, компания Lenovo, по итогам I кв. 2018 г. заняла вторую строчку с долей 17,6%. За ней следует Acer с долей 12,6%, Asus с долей 11,5% и Dell с долей 6,4%.

HP Inc. по итогам I кв. 2018 г. удержала лидерство на российском рынке ПК

Для сравнения: по итогам всего 2017 г. по итогам всего 2017 г. HP Inc. обеспечила 21,4% продаж ПК в России, на Lenovo пришлось 19,9% российского рынка ПК, третье место заняла Acer с долей 14,5%, затем Asus с долей рынка 10,8%, и замкнула пятерку лидеров Dell с рыночной долей 6,6%.

В секторе декстопов пятерку лидеров также возглавила HP Inc., второе и третье места заняли Lenovo и Acer. Замыкают пятерку лидеров Depo Computers (4 место) и Dell (5 место).

Для сравнения: лидером российских продаж десктопов в IV кв. 2017 г. также была HP Inc., второе и третье места также занимали Lenovo и Acer, а четвертое и пятое места приходилось на iRU и Dell.

Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, также были выпущены под брендом HP Inc. Второе место заняла Lenovo, Asus, Acer и Dell также вошли в пятерку ведущих поставщиков в этом сегменте рынка. Таким образом, за прошедший квартал пятерка лидеров российских продаж ноутбуков осталась неизменной.

Прогноз развития рынка

«При отсутствии макроэкономических потрясений рынок ПК продолжит последовательно развиваться. Объемы поставок будут расти в соответствии с ростом потребительского спроса, ростом реальных располагаемых денежных доходов населения и рыночной активностью», — отметила Наталья Виноградова.

Согласно прогнозам аналитиков Gartner, представленным в апреле 2018 г. определенное влияние на продажи также оказывает рост средних отпускных цен на ПК.

Согласно статистике Gartner, с 2015 по 2019 гг. этот показатель будет находиться на уровне примерно $800. Его увеличение эксперты связывают с нехваткой компонентов и растущей стоимостью расходных материалов.