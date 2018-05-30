Автопилот Tesla протаранил стоящую полицейскую машину

В Калифорнии электромобиль Tesla под управлением автопилота врезался в припаркованную полицейскую машину. В машине никого не было, водитель Tesla получил травмы. Инцидент произошел вскоре после резонансного столкновения Tesla с неподвижной пожарной машиной.

Столкновение с полицией

Электроседан Tesla Model S, находясь под управлением автопилота, врезался в припаркованный на обочине полицейский автомобиль. Автомобиль принадлежит управлению полиции города Лагуна-Бич, штат Калифорния, США. Столкновение произошло на трассе Лагуна-Каньон, сообщает газета Los Angeles Times.

В момент столкновения в салоне полицейской машины никого не было, однако водитель самой Tesla получил некоторые травмы — рваные раны на лице от собственных очков. Сержант полиции Лагуна-Бич Джим Кота (Jim Cota) сообщил журналистам, что после столкновения полицейский автомобиль не подлежит ремонту — это обойдется дороже новой машины.

Кота также отметил, что в апреле 2017 г. в том же районе произошло еще одно дорожное происшествие с участием Tesla — электромобиль столкнулся с полуприцепом, также неподвижным. По словам сержанта, полицейским очень повезло, что в момент столкновения их не было в машине.

Реакция компании

Представитель Tesla, комментируя ситуацию по просьбе издания TechCrunch, сообщил, что во время использования автопилота водителям постоянно напоминают о необходимости держать руки на руле, сохраняя таким образом личный контроль над транспортным средством.

Кроме того, перед тем как водитель вообще сможет использовать автопилот, он должен подтвердить свое ознакомление со следующий информацией, представленной в диалоговом окне: «Автопилот предназначен для использования на трассах с центральным разделителем и четкой разметкой на полосы».

Автомобиль Tesla врезался в припаркованную полицейскую машину

Как известно, системы автоматического пилотирования Tesla способны отслеживать объекты вокруг автомобиля с помощью камер и ультразвуковых сенсоров. Также автопилоты способны выполнять базовые функции водителя, в том числе включать аварийное торможение, обнаружив объекты, с которыми автомобиль потенциально может столкнуться. В то же время Tesla предупреждает водителей, чтобы они не полагались на эту систему.

Столкновение с пожарной машиной

Столкновение с полицейской машиной произошло вскоре после другого резонансного дорожного происшествия с участием Tesla. 11 мая электромобиль Tesla Model S, находясь под управлением автопилота, столкнулся со стоящей пожарной машиной на трассе неподалеку от Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В результате водитель пожарной машины получил травмы, а у водителя Tesla, 29-летней девушки по имени Хизер Ломмацч (Heather Lommatzsch), оказалась сломана нога.

Хизер утверждает, что перед аварией никаких предупреждений от автопилота не поступало, хотя девушка была уверена, что он сам остановит машину, обнаружив угрозу столкновения. Расследование установило, что Хизер сняла руки с руля автомобили примерно за 80 секунд до аварии, чтобы воспользоваться смартфоном, на экран которого и смотрела до самого столкновения. По ее словам, она всего лишь сравнивала различные маршруты, ведущие к цели ее пути. Затормозить девушка попыталась всего за долю секунды до столкновения. Хизер является владельцем Tesla уже 2 года и использует полуавтономный автопилот на всех типах дорог.

Два дня назад издарие Associated Press написало со ссылкой на документы полиции, что за 3,5 сек до столкновения с пожарной машиной Tesla Model S резко набрал скорость. До этого электроседан, как полагает полиция, ехал за другим автомобилем, и, ориентируясь на его скорость, сам двигался не быстрее 89 км/ч. Однако затем другой автомобиль сошел с полосы, из-за чего Tesla разогнался до 97 км/ч, не обратив внимания на стоящую впереди пожарную машину.

Насмерть сбитый пешеход

Широкий резонанс получил также инцидент, имевший место в марте 2018 г., когда беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил пешехода на городской улице в городе Темпе, штате Аризона. Это стало первым дорожным происшествием с участием автопилота, которое закончилось смертью пешехода. Жертвой стала 49-летняя Элейн Херцберг (Elaine Herzberg), переходившая дорогу в неположенном месте со своим велосипедом. Она скончалась в госпитале, куда была доставлена после аварии. Происшествие случилось около 22:00 по местному времени.

Оператором беспилотного автомобиля была 44-летняя Рафаэла Васкес (Rafaela Vasquez), в действиях которой следствие не обнаружило злого умысла. В качестве автомобиля был использован легкий грузовик (SUV) Volvo, выпущенный в 2017 г. В момент происшествия он двигался со скоростью порядка 64 км/ч.

В начале мая издание Information сообщило, что происшествие стало результатом ошибки программного алгоритма, который использовался в автопилоте. Система смогла обнаружить пешехода и велосипед, но решила не предпринимать по этому поводу никаких действий. Каждый раз, когда автопилот видит на дороге потенциальную преграду, он решает, стоит ли ему тормозить. Из-за большого количества ложных тревог инженеры целенаправленно меняют порог чувствительности алгоритма таким образом, чтобы он срабатывал реже, пишет Information.