Крупнейший российский дистрибьютор электроники Merlion начал торговать кофе

Дистрибьютор электроники Merlion включил в ассортимент оптовых товаров упакованный кофе. Это первый продовольственный товар в каталоге компании за 26 лет. Дистрибьютор надеется, что кофе будут покупать вместе с фильтрами для кофемашин и другой бытовой техникой.

Merlion торгует кофе

Крупный дистрибьютор бытовой техники и электроники Merlion занялся оптовой продажей кофе. Это первый продовольственный продукт в ассортименте компании за 26 лет ее существования.

На вопрос CNews о причинах такого нововведения, в пресс-службе Merlion ответили, что учли практику крупных ритейлеров выставлять упаковки кофе на полках рядом с мелкой бытовой техникой, фильтрами и прочими аксессуарами для кофемашин. Сам Merlion занимается дистрибуцией таких товаров как очистители и фильтры для кофеварок и кофемашин. Поэтому дистрибьютор рассчитывает, что его нынешние партнеры будут закупать кофе вместе с бытовой техникой.

Собеседник CNews в Merlion рассказал, что на российском рынке кофе компания выступает в качестве трансграничного дистрибьютора, то есть закупает продукт за границей. Названия своих поставщиков Merlion пока не раскрывает.

Кофейный ассортимент

В ассортименте Merlion присутствует растворимый, молотый, зерновой и капсульный кофе от крупных производителей, таких как Carte Noire, Dolce Gusto, Jacobs Monarch, L`OR, Nescafe и Tassimo. В настоящий момент идут переговоры и с другими производителями. Кофе поставляется в вакуумной упаковке, стекле или жестяной банке. Вес упаковки варьируется от 250 г. до 800 г.





На полках розничных сетей рядом с мелкой бытовой техникой все чаще появляется кофе

Merlion уверяет, что выполняет все требования производителей по транспортировке кофе и его хранению, включая поддержание определенной температуры и влажности на складе и в транспорте, а также использование специальной защитной транспортной упаковки.



Банковское и кассовое оборудование

Кроме того, сегодня на своем сайте Merlion сообщил, что начнет заниматься дистрибуцией банковского и кассового оборудования. Дистрибьютор уже подписал по этому поводу прямые контракты с российским разработчиком Dors и крупным мировым производителем банковской техники Magner. Опираясь на сильное положение этих партнеров в их сегменте, Merlion намерен в течение двух-трех лет войти в тройку лидеров на рынке оптовых поставок банковского и кассового оборудования.

Первые товары от Dors и Magner, реализацией которых занялся Merlion — это счетчики банкнот и детекторы валют. Соответствующие наименования уже можно найти в каталоге дистрибьютора. Помимо этого новые партнеры Merlion занимаются производством детекторов банкнот и документов с элементами защиты, упаковщиков банкнот, банковских депозитных ячеек, функциональных приставка к банкоматам, банковских терминалов и т.д.

Чем занимается Merlion

Российская компания Merlion, основанная в 1992 г., занимается дистрибуцией различных категорий товаров, в том числе компьютерной, цифровой и бытовой техники, канцелярских принадлежностей, офисной мебели и подарков для бизнеса.

Merlion является одним из крупнейших широкопрофильных дистрибьюторов в России, в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России 2017» компания занимает 35 место с показателем выручки за 2016 г. на уровне 191,8 млрд руб, что на 24,7 млрд руб. меньше аналогичного показателя за предыдущий год.

Штаб-квартира Merlion находится в Красногорске, штат по состоянию на 2016 г. насчитывал 6,8 тыс. сотрудников.

Рейтинг RAEX-600 агентства «Эксперт» по итогам 2016 г. ставит Merlion на 60 место среди российских компаний с показателем годовой выручки на уровне 191,8 млрд руб., при этом выручку компании в 2015 г. оценивает на уровне 167,1 млрд руб.

По данным самой компании, Merlion работает более чем с 650 брендами. Дистрибьютором заключено более 400 прямых дистрибьюторских соглашений. Партнерская сеть Merlion в России и странах СНГ включает в себя порядка 7,5 тыс. компаний. У Merlion есть офисы продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Производство и розница

Помимо дистрибуции товаров Merlion занимается розничными продажами через принадлежащие ему сеть магазинов электроники «Позитроника» и сеть магазинов компьютерной техники «Ситилинк», причем последняя позиционирует себя на рынке как дискаунтер. Кроме того, Merlion является владельцем технического центра Merlion Engineering, который занимается поддержкой проектного оборудования и ПО, а также предоставлением дополнительных сервисов. У Merlion есть также сеть точек обслуживания компьютерной техники — так называемых компьютерных клиник.

В 2002 г. Merlion основал компанию по производству компьютерной техники под брендом iRU. Как утверждает сама компания, по продажам iRU входит в пятерку лидеров рынка настольных ПК в России, наряду с мировыми вендорами. Кроме того, под брендом «Бюрократ» Merlion занимается производством канцелярских принадлежностей, деловых аксессуаров и офисной мебели.