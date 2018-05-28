В России заработала оплата покупок с помощью селфи

Разработчик VisionLabs и приложение SWiP создали сервис, с помощью которого можно расплатиться за покупки, просто посмотрев в камеру, установленную возле прилавка. Доставать из кармана смартфон или кошелек для оплаты не нужно.

Запуск SelfieToPay

Российский разработчик решений в сфере компьютерного зрения VisionLabs совместно с платежной системой SWiP запустили сервис SelfieToPay, который позволяет пользователю оплачивать покупки с помощью селфи, сделанного на камеру в точке продажи. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на сообщение участников проекта.

Тестирование сервиса проходило в сети общественного питания «Пять звезд» и в Mediacafe. На июнь 2018 г. запланирован запуск пилотных проектов в пиццериях Papa John's и кофейнях Cofix. В будущем количество точек в Москве и Санкт-Петербурге, где возможна оплата с помощью SelfieToPay, планируется довести до 250 штук. Проект намерен сотрудничать в том числе с крупными федеральными сетями.

Как происходит оплата

SWiP — это российское мобильное приложение для бесконтактных платежей с помощью QR-кода. Оплата осуществляется с банковских карт пользователя, данные которых загружены в приложение. Функция SelfieToPay позволяет вместо QR-кода использовать в SWiP лицо пользователя. Все транзакции SelfieToPay при этом проводятся в платежной системе SWiP.

После того, как пользователь скачал SWiP из AppStore или Google Play, установил его на свое устройство и добавил данные карт, приложение предложит ему отсканировать свое лицо. Полученный биометрический образец вносится в базу данных SelfieToPay.





Сервис SelfieToPay позволяет оплатить покупку, посмотрев в камеру

В торговой точке, где пользователь оплачивает покупки, ему нужно будет всего лишь посмотреть в объектив специальные камеры. Диапазон камеры настроен так, чтобы видеть только лицо плательщика. Система сама сверит полученное изображение с образцом в базе SelfieToPay, и в случае совпадения лица оплата будет проведена. Задействовать собственное мобильное устройство для оплаты покупки пользователю не придется.



Техническая база

SelfieToPay создан на основе платформы для распознавания лиц VisionLabs LUNA. Входящая в состав платформы технология Liveness позволяет определить, действительно ли перед камерой находится живой человек, или только его изображение. Таким образом, невозможно использовать фото другого человека, чтобы оплатить покупку с его счета без его ведома, сообщают авторы проекта.

Система распознавания лиц VisionLabs LUNA, способная работать с большими массивами фото- и видеоданных — это основной продукт разработчика VisionLabs. На основе VisionLabs LUNA создано несколько сервисов, которые используются в области видеонаблюдения, безопасности, ритейла и финансов.

В частности, платформа нашла применение в системе идентификации клиентов банков по селфи, созданной компаниями VisionLabs и Smart Engines. Также решение VisionLabs задействовано в системе компьютерного распознавания, которая оценивает поведение соискателей должности на собеседовании и помогает выбрать наиболее подходящего из них. Кроме того, на основе VisionLabs LUNA компании «Мой график» и VisionLabs создали сервис для учета времени, проведенного сотрудниками на рабочих местах, путем распознавания их лиц.

VisionLabs, основанная в 2012 г., разрабатывает софт и облачные сервисы для распознавания лиц. Компания является резидентом кластера «Сколково» и выпускником акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Среди партнеров VisionLabs числятся Intel, Deutsche Telecom и Facebook.