Рассекречены характеристики будущего хита Xiaomi

Заявка на хит

На сайте китайского регулятора TENAA, проводящего официальную сертификацию мобильной локального производства техники, последовательно появились характеристики нового смартфона компании Xiaomi в популярной среднеценовой линейке Redmi.

Первым на сайте TENAA появился образец с рабочим названием M1804C3DE, который станет базовой моделью Xiaomi Redmi 6. Затем регулятор также выложил характеристики и фото модели под рабочим наименованием M1805D1SE с более крупным экраном, который с большой вероятностью будет фигурировать в рознице под названием Redmi 6 Plus и/или Redmi 6 Pro.

Утечки с первыми фотографиями прототипов Xiaomi Redmi 6 впервые появились в конце прошлой недели на китайском сайте MyDrivers, однако на тот момент точной уверенности в названии новинки не было даже у тех, кто выложил снимки. Подлинность снимков Redmi 6 подтвердилась после официальной публикации TENAA.

Смартфоны получили металлический корпус и экран с «монобровью» (вырезом) в верхней части в стиле iPhone X – по аналогии с новым флагманом компании Xiaomi Mi 8, официальный анонс которого ожидается 31 мая. Кроме того, тыльная часть смартфона получила характерный для моделей семейства Redmi трехступенчатый дизайн шасси.

Подробные характеристики

Новый смартфон в базовой версии Xiaomi Redmi 6 получит 5,45-дюймовый экрани аккумулятор емкостью 3000 мАч. Его габариты составляют 147,46 x 71,49 x 8,3 мм, что очень близко к нынешнему хиту продаж Redmi 5.

Фото фронта и тыла смартфона Xiaomi Redmi 6 с сайта TENAA

Старшая версия Redmi 6 Plus/Pro обладает габаритами 149,33 x 71,68 x 8,75 мм при весе 178 г, следует из описания на сайте TENAA. Благодаря утечкам MyDrivers также стало известно, что смартфон поступит в розницу в различных вариантах цветового оформления корпуса, включая черный, розово-золотой, золотой оттенка шампанского, белый, голубой, красный, розовый, серый и серебристый.

Фото боковых поверхностей Xiaomi Redmi 6 с сайта TENAA

Xiaomi Redmi 6 Plus/Pro получит 5,84-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (2280 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9.

Новинка будет работать под управлением 8-ядерного процессора с тактовой частотой 2,0 ГГц. С большой долей вероятности это будет мобильный чип Qualcomm Snapdragon 625 или недавно анонсированный Mediatek Helio P60, полагают на сайте MyDrivers, что полностью соответствовало бы его позиционированию (его предшественник, Redmi 5, выпускается на базе процессора Snapdragon 450, более крупная версия Redmi 5 Plus – на более новом и мощном Snapdragon 625).

Фото прототипа Xiaomi Redmi 6 с сайта MyDrivers

Судя по информации регулятора, смартфон Xiaomi Redmi 6 Plus/Pro появится в рознице в версиях с объемом оперативной памяти 2 ГБ, 3 ГБ или 4 ГБ, со встроенным накопителем емкостью 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ. Смартфон также оснащен слотом под карты памяти microSD.

Экран прототипа Xiaomi Redmi 6

Смартфон поддерживает две SIM-карты, сети 4G VoLTE, интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и Bluetooth 5, а также GPS+ГЛОНАСС.

Вариант цветового оформления Xiaomi Redmi 6

Список других известных характеристик Redmi 6 Plus/Pro также включает сдвоенную основную камеру с основным сенсором 12 МП (данных по второму сенсору на сайте регулятора нет), и селфи-камеру с сенсором 5 МП. Встроенный аккумулятор обладает емкостью 3900 мАч.

В розницу Redmi 6 Plus/Pro поступит сразу с предустановленной ОС Android Oreo новейшей версии 8.1 и с высокой вероятностью с последней версией фирменной оболочки MIUI 10.

Анонсы и перспективы продаж

Смартфоны семейства Xiaomi Redmi традиционно пользуются большим спросом в России. Так, например, компания «Эльдорадо» отметила модель Xiaomi Redmi Note 5A 16 ГБ в пятерке самых продаваемых смартфонов своей сети магазинов в январе-марте 2018.

Предыдущим хитом продаж в 2016 г. в сетях «Связной», «Евросеть», «Эльдорадо», «МедиаМаркт», «М.Видео», «Ситилинк», «Ноу-Хау» и в магазинах «большой четверки» телеоператоров стал смартфон Redmi 4X.

Впервые предыдущие хиты продаж Xiaomi – смартфоны Redmi 5 и Redmi 5 Plus, были представлены в начале декабря 2017 г. при этом в Китае Xiaomi Redmi 5 поступил в розницу по цене 699 юаней (примерно $106), Redmi 5 Plus по цене 999 юаней (порядка $150). Смартфоны были оценены покупателями, прежде всего, за «флагманский» безрамочный дизайн, предлагаемый по бюджетным ценам. Сейчас в российских онлайновых магазинах розничная цена на старшую модель предыдущей серии – Redmi 5 Plus, опустилась ниже отметки 11 тыс. руб.

Xiaomi намерена провести в Китае 31 мая 2018 г. специальное мероприятие в честь 8-летия компании, в рамках которого ожидается анонс нового флагманского смартфона компании – Xiaomi Mi 8 с фирменной программной оболочкой MIUI 10.

Официальный тизер с датой анонса Xiaomi Mi 8

Обозреватели MyDrivers полагают, что анонс новых смартфонов среднего ценового уровня семейства Redmi 6 также может состояться в рамках презентации флагмана Xiaomi Mi 8.