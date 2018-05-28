Acer выпустила первый Chromebook-трансформер с диагональю 15,6 дюймов

Корпорация Acer обновила линейку Chromebook. В том числе был представлен первый трансформер на базе Chrome OS с диагональю 15,6 дюймов. Также были представлены два новых Chromebook, ориентированных на бизнес.

Первый Chromebook-трансформер с диагональю 15,6 дюймов

Компания Acer на ежегодном мероприятии Next@Acer в Нью-Йорке представила обновленную линейку Chromebook. Флагман новой линейки - первый трансформер на базе Chrome OS Chromebook Spin 15 (CP315/1H) с диагональю 15,6 дюймов.

Устройство обладает сенсорным экраном, который закреплен на специальных петлях и может поворачиваться на 360 градусов. Благодаря этому Chromebook Spin 15 можно использовать, в том числе, в качестве дисплея. Разрешение экрана составляет 1920x1080.

Chromebook Spin 15 комплектуется 4-ядерным процессором Intel Pentium N4200, 4-ядерным процессором Intel Celeron N3450 и 2-ядерным процессором Intel Celeron N3350. Устройство поставляется с оперативной памятью LPDDR4 объемом 4 ГБ и 8 ГБ объемом и встроенной памятью eMMC объемом 32 ГБ или 64 ГБ.

Также у устройства есть тачпад с покрытием Corning Gorilla Glass для плавной навигации. Время автономной работы составляет 13 часов.

Новый Chromebook 15

Другая новинка от Acer - Chromebook 15. Устройство оснащено дисплеем 15,6 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей. Экран может быть обычным (модель CB315-1h) или сенсорным (модель CB315-1HT).

Трансформер Chromebook Spin 15 с диагональю 15,6 дюймов

Устройство работает на 2-ядерном процессоре Intel Celeron N3350 или 4-ядерном N3450. Chromebook 15 оснащен оперативной памятью SDRAM LPDDR2 объемом до 8 ГБ и встроенной памятью eMMC объемом 32 ГБ.

Acer Chromebook Spin 15 и Chromebook 15 будет продаваться в Европе в июне 2018 г., в США - в июле. Цена составит от $450 и от $350 соответственно.

Новые Chromebook для бизнеса

Одновременно были представлены два новых Chromebook для бизнеса: Chromebook Spin 13 и Chromebook 13. Обе модели имеют дисплеи с диагональю 13,5 дюймов и обеспечивают разрешение 2256x1504 пикселей (Full HD+) и соотношение сторон экрана 3:2.

Chromebook Spin 13 является трансформером с возможностью раскрытия на 360 градусов, благодаря чему устройство можно использовать в качестве планшета, ноутбука, дисплея или в режиме презентации. Устройство поставляется вместе со стилусом Wacom.

Acer Chromebook Spin 13 оснащен процессором Intel Core i5-8250U восьмого поколения или Core i3-8130U. Устройство обладает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и до 128 ГБ встроенной памяти eMMC.

Acer Chromebook 13 оборудован процессором Intel Core i3-8130U, Intel Pentium 4415U и Intel Celeron 3865U. Устройство имеет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 32 ГБ или 64 ГБ встроенной памяти eMMC. Цена на эти устройства пока не объявляются.

Дополнительно для Chromebook Spin 13 и Chromebook 13 можно будет приобрести док-станцию Acer USB-Type-C Docs II, которая обеспечит превращение устройств в мощную рабочую станцию. Станция оснащена портом DisplayPort, двумя разъемами HDMI, разъемом Ethernet, двумя портами USB 3.1 Type-C и тремя портами USB 3.1 Type-A, а также комбинированным аудиоразъемом для микрофона и динамиков.

Чуть ранее Acer выпустил и планшет на базе Chrome OS - Chromebook Tab 10. Устройство обладает экраном 9,7 дюймов, процессором Rockchip RK33XX с тактовой частотой 2 ГГц и 4 ГБ встроенной памяти.

Для продажи Chromebook в России необходимо разрешение Google

Относительно продажи Chromebook в России решения пока не принято. Как пояснил CNews президент Acer в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Эммануэль Фромонт (Emmanuel Fromont), для этого корпорация Google, разработчик Chrome OS, должна внести Россию в список стран, одобренных для продаже соответствующих устройств.

В целом направление Chromebook Фромонт считают перспективным. Устройства хорошо продаются в США и ряде европейских стран - Великобритания, Нидерланды, Скандинавия и Испания. А ранее упомянутый планшет Chromebook Tab 10 открывает новые горизонты в образовании: учитель с помощью планшета может управлять другими планшетами, находящимися у учеников.